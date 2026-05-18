ঘরের মাঠে প্রথম খেতাব, জকোভিচের নজির ছুঁয়ে ইতিহাসে সিনার

ঘরের মাঠে প্রথম খেতাব, জকোভিচের নজির ছুঁয়ে ইতিহাসে সিনার
পঞ্চাশ বছর ইতালিয়ান ওপেনে খেতাব জিতলেন কোনও দেশীয় প্লেয়ার ৷ রুড পরাস্ত হলেন 6-4, 6-4 সেটে ৷
Published : May 18, 2026 at 9:53 AM IST
রোম, 18 মে: ইতালিয়ান ওপেনে শেষবার দেশীয় কোনও প্লেয়ার খেতাব জিতেছিলেন 50 বছর আগে (পুরুষ সিঙ্গলসে) ৷ 1976 সালে আদ্রিয়ানো পানেত্তার পর রবিবার ফের দেশীয় প্লেয়ার হিসেবে ইতালিয়ান ওপেনের ক্লে-কোর্টে খেতাব জিতলেন জ্যানিক সিনার ৷ সেইসঙ্গে প্রথম ফরাসি ওপেন জয়ের অভিযান শুরুর আগে ইতিহাসে নাম তুলে ফেললেন বছর চব্বিশের তারকা ৷
বৃষ্টিবিঘ্নিত সেমিফাইনালে দানিল মেদভেদেভ'কে হারানোর পর ইতালিয়ান ওপেনের ফাইনালে ক্য়াসপার রুডকে সিনার হারালেন স্ট্রেট সেটে ৷ ইতালিয়ানের পক্ষে ম্য়াচের ফল 6-4, 6-4 ৷ একইসঙ্গে কিংবদন্তি নোভাক জকোভিচের পর গ্রহের দ্বিতীয় টেনিস প্লেয়ার হিসেবে ন'টি এটিপি মাস্টার্স 1000 খেতাবের সবক'টি ঝুলিতে পুরে নিলেন তিনি ৷ টেনিসের ভাষায় যাকে বলা হয় 'কেরিয়ার গোল্ডেন মাস্টার্স' ৷
তবে জকোভিচ'কে টপকে বিশ্বের কনিষ্ঠ প্লেয়ার হিসেবে কেরিয়ার গোল্ডেন মাস্টার্স জয়ের নজির গড়লেন সিনার ৷ বিশ্বের প্রথম টেনিস প্লেয়ার 31 বছরে এই অনন্য কীর্তি গড়েছিলেন সার্বিয়ান তারকা ৷ কিন্তু সিনার এই কৃতিত্ব অর্জন করে ফেললেন মাত্র চব্বিশেই ৷ মাসছ'য়েক ধরে এটিপি মাস্টার্স টুর্নামেন্টগুলোতে কার্যত স্টিমরোলার চালাচ্ছেন সিনার ৷ যার ফলস্বরূপ রোমের এদিন টানা ষষ্ঠ এটিপি মাস্টার্স খেতাব ধরা দিল তাঁকে ৷ প্য়ারিস, ইন্ডিয়ান ওয়েলস, মিয়ামি, মন্টে কার্লো, মাদ্রিদের পর ঘরের মাটিতে শিরোপা জিতলেন চারটি মেজরের মালিক ৷
ইতালিয়ান ওপেন জিতে আরেক কিংবদন্তি রাফায়েল নাদালের একটি নজিরেও থাবা বসালেন তিনি ৷ 'রাফা'র পর দ্বিতীয় প্লেয়ার হিসেবে একই ক্যালেন্ডার-ইয়ারে তিনটি ক্লে-কোর্ট মাস্টার্সের (মন্টে কার্লো, মাদ্রিদ এবং রোম) সবক'টি খেতাব জিতলেন সিনার ৷ মুকুটে নয়া পালক জুড়ে নিতে এদিন ইতালিয়ান ওপেনের সেন্টার কোর্টে দু'ঘণ্টারও কম সময় নেন জোড়া অজি ওপেন ও একটি করে উইম্বলডন এবং যুক্তরাষ্ট্র ওপেন জয়ী প্লেয়ার ৷
ইতিহাস গড়ে স্বভাবতই আপ্লুত সিনার ৷ ঘরের মাঠে খেতাব জয়ের পর তিনি বলেন, "কেরিয়ার গোল্ডেন মাস্টার্সের এই সেট সম্পূর্ণ করার জন্য এর চেয়ে ভালো জায়গা আর হয় না ৷ 2019 সালে এই প্রতিযোগিতায় অভিষেক হয়েছিল আমার ৷ প্রথমবার খেতাব জিতে অনেক আবেগ ভীড় করে আসছে ৷ ইতালিয়ানরা যাঁরা টেনিস খেলি, এই জায়গাটা আমাদের কাছে সবচেয়ে স্পেশাল ৷ তাই অন্তত একবার এখানে খেতাব জিততে পারাটা আমার কাছে বিরাট ব্য়াপার ৷"
- একনজরে ন'টি এটিপি মাস্টার্স 1000 টুর্নামেন্ট: ইন্ডিয়ান ওয়েলস, মিয়ামি, মন্টে কার্লো, মাদ্রিদ, রোম, কানাডা, সিনসিনাটি, সাংহাই ও প্য়ারিস ৷