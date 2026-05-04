দাঁড়াতেই পারলেন না জেরেভ, মাদ্রিদে খেতাব জিতে ইতিহাসে সিনার
বিশ্বের তিন নম্বরকে হারিয়ে প্রথমবার মাদ্রিদে খেতাব জিততে সিনার সময় নিলেন এক ঘণ্টারও কম ৷
Published : May 4, 2026 at 1:29 AM IST
মাদ্রিদ, 4 মে: সেমিফাইনালের আর্থার ফিলস'কে হারিয়ে গড়েছিলেন নজির ৷ কনিষ্ঠ প্লেয়ার হিসেবে ন'টি এটিপি মাস্টার্স 1000 ইভেন্টের সবক'টির ফাইনালে পৌঁছনোর কীর্তি গড়েছিলেন তিনি ৷ ছুঁয়েছিলেন রজার ফেডেরার, রাফায়েল নাদাল, নোভাক জকোভিচদের ৷ আর রবিবার মাদ্রিদ ওপেনে প্রথম খেতাব জিতে ইতিহাসে নাম লেখালেন জ্যানিক সিনার ৷
বিশ্বের প্রথম প্লেয়ার হিসেবে টানা পাঁচটি এটিপি মাস্টার্স 1000 খেতাব জয়ের মহানজির গড়ে ফেললেন ইতালির সিনার ৷ ফরাসি ওপেনের আগে মাদ্রিদের লাল-সুরকির কোর্টে ফাইনালে একাধিপত্য বজায় রেখে জিতলেন বিশ্বের এক নম্বর ৷ তৃতীয়বার প্রতিযোগিতায় খেতাবের লক্ষ্যে নামা জার্মান প্রতিদ্বন্দ্বী আলেকজান্ডার জেরেভ'কে স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে দিলেন সিনার ৷ মাত্র 58 মিনিটে চারটি মেজরের মালিক মেগা ফাইনাল জিতলেন 6-1, 6-2 সেটে ৷
এটিপি মাস্টার্স 1000 ইভেন্টে সিনারের ঐতিহাসিক কীর্তির শুরুটা হয়েছিল গতবছর প্যারিসে ৷ এরপর চলতি বছরের শুরু থেকে একে একে ইন্ডিয়ান ওয়েলস, মিয়ামি ওপেন, মন্টে কার্লো মাস্টার্সে টানা খেতাব জিতেছেন বছর চব্বিশের সিনার ৷ রবিবার মাদ্রিদে জিতলেন টানা পঞ্চম খেতাবটি ৷ এদিন বিশ্বের তিন নম্বর জেরেভকে সারা ম্যাচে একটিও ব্রেক পয়েন্ট জিততে দেননি সিনার ৷ যা প্রমাণ করে কতোটা দাপুটে জয়ে মাদ্রিদে পয়লা খেতাব জিতলেন সিনার ৷
Rewriting History 🏆@janniksin becomes the first man in history to win five consecutive ATP Masters 1000 titles 👏#MMOPEN pic.twitter.com/QhXVK2OMLH— ATP Tour (@atptour) May 3, 2026
এই নিয়ে এটিপি ট্যুরে টানা অষ্টম সাক্ষাতে জেরেভকে পরাস্ত করলেন সিনার ৷ ঐতিহাসিক কীর্তির পর সিনার বলেন, "এর পিছনে অনেক পরিশ্রম রয়েছে ৷ প্রত্যেকদিন অনেককিছু ত্যাগ করতে হয় আমাকে ৷ এই কৃতিত্বের মূল্য আমার কাছে এবং আমার দলের কাছে অপরিসীম ৷"
গ্রহের প্রথম প্লেয়ার হিসেবে টানা পাঁচটি এটিপি মাস্টার্স 1000 ইভেন্ট জয়ের পর আরও এক নজিরের সামনে জ্যানিক সিনার ৷ আগামী সপ্তাহে শুরু হচ্ছে রোম মাস্টার্স ৷ মাদ্রিদে খেতাব জিতে রোমে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিয়েছেন সিনার ৷ আর ঘরের মাঠে খেতাব জিতলে কেরিয়ার গোল্ডেন মাস্টার্স জয়ের বৃত্ত সম্পূর্ণ করবেন তিনি ৷ অর্থাৎ, ন'টি এটিপি মাস্টার্স 1000 ইভেন্টের সবক'টি জয়ের কীর্তি গড়বেন ইতালিয়ান ৷ যে কৃতিত্ব কেবল রয়েছে নোভাক জকোভিচের ৷