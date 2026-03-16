পিছিয়ে পড়লেন ফেডেরার-জকোভিচ, ইতিহাস গড়ে ইন্ডিয়ান ওয়েলসে খেতাব সিনারের

পিছিয়ে পড়লেন ফেডেরার-জকোভিচ, ইতিহাস গড়ে ইন্ডিয়ান ওয়েলসে খেতাব সিনারের
ইন্ডিয়ান ওয়েলসে প্রথম খেতাব জিতে ফেডেরার-জকোভিচকে ছাপিয়ে গেলেন জ্যানিক সিনার ৷ কোন কীর্তিতে তিনি পিছনে ফেললেন দুই কিংবদন্তিকে ?
Published : March 16, 2026 at 11:25 AM IST
ক্যালিফোর্নিয়া, 16 মার্চ: বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যামটা ভালো যায়নি ৷ অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের শেষ চারে কিংবদন্তি নোভাক জকোভিচের কাছে হেরে ছিটকে যেতে হয়েছিল ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন জ্য়ানিক সিনারকে ৷ কিন্তু সেই হার্ড কোর্টেই সোমবার এক অনন্য নজির গড়লেন ইতালির তরুণ তুর্কি ৷ কনিষ্ঠ হিসেবে হার্ড-কোর্টে অনুষ্ঠিত হওয়া সবক'টি (ছ'টি) এটিপি মাস্টার্স 1000 খেতাব নিজের নামে করে নিলেন সিনার ৷
এদিন ইন্ডিয়ান ওয়েলস টুর্নামেন্টের ফাইনালে রুশ প্রতিদ্বন্দ্বী দানিল মেদভেদেভকে হারিয়ে মুকুটে নয়া পালক জুড়লেন চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক ৷ সিনারের আগে নোভাক জকোভিচ, রজার ফেডেরারের ঝুলিতে রয়েছে এই নজির ৷ যাঁরা হার্ড-কোর্টে ছ'টি (ইন্ডিয়ান ওয়েলস, মিয়ামি ওপেন, সিনসিনাটি ওপেন, সাংহাই মাস্টার্স, প্য়ারিস মাস্টার্স এবং কানাডিয়ান ওপেন) এটিপি মাস্টার্স 1000 খেতাব জয়ের কীর্তি গড়েছেন ৷
- কনিষ্ঠ হিসেবে কীর্তি সিনারের: নোভাক জকোভিচ ও রজার ফেডেরারের পর বিশ্বের তৃতীয় প্লেয়ার হিসেবে হার্ড-কোর্টে সবক'টি এটিপি মাস্টার্স 1000 খেতাব জিতলেন সিনার ৷ তবে কনিষ্ঠ হিসেবে মাত্র 24 বছর বয়সে এই কীর্তি গড়ে ইতিহাসে নাম লেখালেন বর্তমানে বিশ্বের দু'নম্বর ৷ ফেডেক্স এবং জোকার এই কীর্তি ছুঁয়েছিলেন যথাক্রমে 30 ও 31 বছর বয়সে ৷
- প্রথম প্লেয়ার হিসেবে আরও একটি নজিরে সিনার: হাইভোল্টেজ ফাইনালে এদিন স্ট্রেট সেটে প্রতিদ্বন্দ্বী দানিল মেদভেদেভকে উড়িয়ে আরও একটি অনন্য নজির গড়লেন সিনার ৷ বিশ্বের প্রথম টেনিস প্লেয়ার (পুরুষ) হিসেবে টানা দু'টি এটিপি মাস্টার্স 1000 খেতাব কোনও সেট না-হারিয়ে জিতলেন তিনি ৷ এর আগে গত নভেম্বরে প্য়ারিস মাস্টার্সেও সিনার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন কোনও সেট না-খুইয়ে ৷
পয়লা নম্বরে থাকা প্রবলতর প্রতিদ্বন্দ্বী কার্লোস আলকারাজের থেকে 2,200 পয়েন্ট পিছিয়ে থেকে ক্য়ালিফোর্নিয়ায় অভিযান শুরু করেছিলেন চারটি মেজর জেতা সিনার ৷ এই জয় আলকারাজের সঙ্গে তাঁর ব্যবধান কমাতে সাহায্য করবে ৷ সিনারের পক্ষে এদিন ম্যাচের ফল 7-6(6), 7-6(4) ৷ অন্যদিকে ফাইনালে হার সত্ত্বেও এটিপি ব়্য়াংকিংয়ে প্রথম দশে প্রত্যাবর্তন হচ্ছে মেদভেদেভের ৷ এর আগে ব্রিসবেন এবং দুবাইয়ে খেতাব জয় প্রথম দশে ফিরতে সাহায্য করেছে রুশ তারকাকে ৷
ইন্ডিয়ান ওয়েলসে জিতে সিনার বলেন, "ভীষণ কঠিন একটা ম্য়াচ ছিল ৷ দানিলকে (মেদভেদেভ) পুরনো ছন্দে ফিরতে দেখে ভালোলাগছে ৷ এখানে এসে প্রথমদিন থেকে ভীষণই পরিশ্রম করেছি ৷ তার ফল মেলায় দারুণ খুশি ৷ টিম এবং প্রিয় বন্ধুদের সঙ্গে এই মুহূর্তটা শেয়ার করে নেওয়া সত্যিই স্পেশাল ৷"