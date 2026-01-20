দু'সেট হেরে ম্যাচ ছাড়লেন প্রতিদ্বন্দ্বী, সহজ জয়ে খেতাব ধরে রাখার অভিযান শুরু সিনারের

দু'সেট হেরে ম্যাচ ছাড়লেন প্রতিদ্বন্দ্বী, সহজ জয়ে খেতাব ধরে রাখার অভিযান শুরু সিনারের
গত দু'বছর মেলবোর্ন পার্কে শিরোপা জিতেছেন ইতালির বছর চব্বিশের তারকা ৷
Published : January 20, 2026 at 4:08 PM IST
মেলবোর্ন, 20 জানুয়ারি: গত দু'বারের চ্যাম্পিয়ন তিনি ৷ ফলত প্রত্য়াশার চাপ থাকাটা স্বাভাবিক ৷ হ্যাটট্রিকের লক্ষ্যে সেই প্রত্যাশার চাপ সামলে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের শুরুতে কতটা ছন্দে ধরা দিতে পারেন জ্যানিক সিনার, দেখার অপেক্ষায় ছিলেন অনুরাগীরা ৷ চাপ সামলে মঙ্গলবার রড লেভার এরিনায় খেতাব ধরে রাখার অভিযানটা ভালোই করলেন বিশ্বের দু'নম্বর ৷ ইতালির টেনিস সেনসেশন প্রথম দু'সেট সহজেই জিতলেন ৷ এরপর আহত হয়ে কোর্ট ছাড়লেন তাঁর ফরাসি প্রতিদ্বন্দ্বী হুগো গ্য়াস্টন ৷ সবমিলিয়ে সহজেই 2026 অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে পৌঁছলেন বছর চব্বিশের সিনার ৷
পুরুষ প্লেয়ার হিসেবে (ওপেন এরায়) অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে খেতাব জয়ের হ্যাটট্রিক একমাত্র রয়েছে নোভাক জকোভিচের ঝুলিতে ৷ 2011-13 এবং 2019-21 দু'বার এই কীর্তি গড়েছেন সার্বিয়ান ৷ দ্বিতীয় পুরুষ প্লেয়ার হিসেবে এবার 'জোকার'-এর কীর্তি ছোঁয়ার হাতছানি সিনারের সামনে ৷ সেই লক্ষ্যে গ্যাস্টনের বিরুদ্ধে এদিন প্রথম দু'টি সেট দাপটের সঙ্গেই জিতলেন জেরেভকে হারিয়ে মেলবোর্ন পার্কে গতবার খেতাব জেতা সিনার ৷ 68 মিনিটের ম্য়াচে ইতালিয়ানের পক্ষে ফলাফল 6-2, 6-1 ৷
Hugo Gaston is forced to retire after the second set, Jannik Sinner is through to the second round 🇮🇹#AO26 pic.twitter.com/bRNQIDHtOJ— Roland-Garros (@rolandgarros) January 20, 2026
উপরের ফলাফলেই স্পষ্ট বিশ্বের 93 নম্বরের বিরুদ্ধে যতটা আধিপত্য নিয়ে জয় দরকার, ঠিক ততটা আধিপত্য নিয়েই এদিন প্রথম দু'টি সেট জেতেন সিনার ৷ জয়ের পর সিনার নিজেও আশ্বস্ত তাঁর প্রস্তুতি নিয়ে ৷ তিনি বলেন, "আমার মনে হয়েছে পুরোপুরি তৈরি আমি ৷ যেভাবে শুরু করলাম তাতে খুশি ৷ নিঃসন্দেহে একটা চাপা টেনশন কাজ করছিল ৷ আপাতত এখন জয় উদযাপনের সময় ৷ আমরা এমন সব মুহূর্তের জন্যই অনুশীলনে নিজেদের ডুবিয়ে রাখি ৷ এখানে ফিরে তাই ভীষণই ভালোলাগছে ৷"
A sad end to the contest, with Gaston forced to retire at the end of the second set 💔 https://t.co/GWjI8ffTPf— #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2026
বর্তমান টেনিস বিশ্বে জ্যানিক সিনার বনাম কার্লোস আলকারাজ দ্বৈরথ সর্বজনবিদিত ৷ গত আটটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম ভাগ করে নিয়েছেন দু'জনে ৷ গত পরশু সহজ জয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে অভিযান শুরু হয়েছিল আলকারাজের ৷ আর আজ পঞ্চম মেজরের লক্ষ্যে ভালো শুরু করলেন সিনারও ৷
সিনারের পাশাপাশি দ্বিতীয় রাউন্ডে পৌঁছলেন মহিলা বিভাগে ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন ম্য়াডিসন কিজ-ও ৷ ইউক্রেনের ওলেকজান্দ্রা ওলিনিকোভাকে স্ট্রেট সেটে হারালেন মার্কিনী ৷ ইউক্রেনের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রথম সেট টাইব্রেকারে নিয়ে গেলেও দ্বিতীয় সেটে তাঁকে সুযোগই দিলেন না বিশ্বের ন'নম্বর কিজ ৷ তাঁর পক্ষে ফলাফল 7-6 (8-6), 6-1 ৷