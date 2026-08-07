জামশেদপুর'কে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার সময় দিল ফেডারেশন, আসিয়ানেও দল পাঠাচ্ছে ভারত

জামশেদপুর'কে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার সময় দিল ফেডারেশন, আসিয়ানেও দল পাঠাচ্ছে ভারত
জল্পনা চলছিল ব্রাজিল ম্য়াচের কারণে আসিয়ান কাপ থেকে নামও প্রত্যাহার করতে পারে ভারত ৷ কিন্তু সেই সম্ভাবনা উড়িয়ে দিল ফেডারেশন ৷
Published : August 7, 2026 at 1:54 PM IST
কলকাতা, 7 অগস্ট: আগামী 3 অক্টোবর কলকাতায় ভারতের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ খেলতে আসছে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল ৷ একই উইন্ডোয় অর্থাৎ, আগামী 24 সেপ্টেম্বর থেকে 4 অক্টোবর ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত হবে ফিফা আসিয়ান কাপ ৷ যে টুর্নামেন্টে খেলার বিষয়ে আগে থেকেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন ৷ ফলত সমস্য়া তৈরি হয়েছে ভারতীয় দল কোনটিকে বেশি প্রাধান্য় দেবে, তা নিয়ে ৷ জল্পনা চলছিল ব্রাজিল ম্য়াচের কারণে আসিয়ান কাপ থেকে নামও প্রত্যাহার করতে পারে ভারত ৷ কিন্তু নাম প্রত্যাহার নয়, দু'টি ক্ষেত্রে পৃথক দল নামানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল এআইএফএফ ৷
এক বিবৃতিতে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন বলেছে, "কার্যকরী কমিটি ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ম্যাচটিকে অনুমোদন দিয়েছে ৷ যা অনুষ্ঠিত হবে ফিফার আন্তর্জাতিক উইন্ডোয় ৷ এই ম্যাচটি বিশ্বের অন্যতম সেরা ফুটবল শক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় ফুটবলারদের মেলে ধরার দারুণ সুযোগ ৷ একইসঙ্গে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন ফিফাকে আসিয়ান কাপে অংশগ্রহণের বিষয়েও নিশ্চিত করেছে ৷ দু'টো ভিন্ন দল প্রস্তুত করে ব্রাজিল ম্য়াচ এবং আসিয়ান কাপে অংশগ্রহণ করবে ভারত ৷"
এদিকে অক্টোবরে ভারত বনাম ব্রাজিলের মধ্যে প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচ আয়োজনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রায় 30 কোটি টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ তবে ম্যাচ আয়োজনের খরচ এর চেয়ে অনেক বেশি হওয়ায় বাকি প্রায় 30-40 কোটি টাকার ব্যবস্থা করতে হবে ফেডারেশনকে ৷ এই ম্যাচ আয়োজনের জন্য স্টেডিয়াম প্রস্তুতি, নিরাপত্তা, প্রচার, যাতায়াত ও আতিথেয়তা মিলিয়ে বিপুল ব্যয় হবে ৷ যার জন্য স্পনসরশিপ, বাণিজ্যিক অংশীদারিত্ব এবং অন্যান্য উৎস থেকে সংগ্রহ করতে হবে ফেডারেশনকে ৷
The AIFF Executive Committee meeting was held at Football House on Thursday.— Indian Football (@IndianFootball) August 6, 2026
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এদিকে বৃহস্পতিবার ফেডারেশনের কার্যকরী কমিটির বৈঠকে জামশেদপুর এফসি'কে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য অতিরিক্ত সময় বেঁধে দেওয়া হল ৷ সম্প্রতি আইএসএল থেকে দল তুলে নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে জামশেদপুর এফসি ৷ টাটা গোষ্ঠীর মুখ ফেরানোর সিদ্ধান্ত ভারতীয় ফুটবলের জন্য বিরাট ধাক্কা ৷ জামশেদপুর এফসি ফুটবলাররাও ইতিমধ্যে মালিকপক্ষকে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার অনুরোধ করেছে ৷ অনুরোধ জানিয়েছেন দেশের ফুটবলের পোস্টার বয় সুনীল ছেত্রীও ৷ এবার ফুটবল ফেডারেশনও টাটা গোষ্ঠীকে সময় দিয়ে ভারতীয় ফুটবল থেকে সরে না-দাঁড়ানোর বার্তা দিল বলা যায়। সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য জামশেদপুর এফসি'কে আগামী 12 অগস্ট পর্যন্ত সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে ৷
এছাড়া এদিনের বৈঠকে নতুন ক্লাবজোটের নেতৃত্বাধীন বাণিজ্যিক মডেলে চলতি মরশুমের আইএসএল আয়োজনের প্রস্তুতি নিয়েও আলোচনা করা হয়। এদিকে টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশে বিশ্বকাপের জন্য ভারতের অনূর্ধ্ব-15 পুরুষ দলের প্রধান কোচ হিসেবে বিবিয়ানো ফার্নান্ডেজ'কে নিয়োগ করা হয়েছে ৷ অক্টোবরে এই প্রতিযোগিতার জন্য দলের ম্যানেজার হিসেবে রঞ্জিত বাজাজ'কে প্রস্তাব দেওয়া হলেও তা নাকচ করেছেন মিনার্ভা অ্যাকাডেমির কর্ণধার ৷ উল্লেখ্য, গত মাসে রঞ্জিত বাজাজের মিনার্ভা অ্য়াকাডেমি তৃতীয়বারের জন্য গোথিয়া কাপে সেরা হয়েছে ৷ ব্রাজিলের ক্লাবকে হারিয়ে অনূর্ধ্ব-12 বিভাগে এবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মিনার্ভা ৷