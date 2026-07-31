ভারতীয় ফুটবলে ফের দুঃসংবাদ, আর আইএসএল খেলবে না জামশেদপুর এফসি !

ভারতীয় ফুটবলে ফের দুঃসংবাদ, আর আইএসএল খেলবে না জামশেদপুর এফসি !
2021-22 সালে ওয়েন কয়েলের প্রশিক্ষণে আইএসএল শিল্ড জিতে চমকে দিয়েছিল টাটা গোষ্ঠীর মালিকানাধীন এই ফ্র্যাঞ্চাইজি ৷
Published : July 31, 2026 at 8:53 PM IST
হায়দরাবাদ, 31 জুলাই: আইএসএলে অংশগ্রহণের প্রথম কিস্তির অর্থ জমা করার ক্ষেত্রে 31 জুলাই পর্যন্ত সময় চেয়ে নিয়েছিল তারা ৷ ক্লাবজোট আয়োজিত নয়া মডেলে দেশের টপ-টিয়ার ফুটবল লিগে অংশগ্রহণের বিষয়ে তারা যে অনিচ্ছুক ঘোড়া, সেটা স্পষ্ট হচ্ছিল ৷ ফলত 2026-27 আইএসএলে তাদের অংশগ্রহণের বিষয়েও দেখা দিয়েছিল প্রশ্নচিহ্ন ৷ শেষমেশ আশঙ্কা সত্যি করে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিল জামশেদপুর এফসি ৷ শুক্রবার সন্ধ্যায় এক বিবৃতি জারি করে দেশের সর্বোচ্চ লিগ থেকে পাকাপাকিভাবে নাম প্রত্যাহারের বিষয়টি নিশ্চিত করল 2021-22 মরশুমের শিল্ড চ্যাম্পিয়নরা ৷
আইএসএলে অংশগ্রহণের ফি-বাবদ প্রথম কিস্তির 55 লক্ষ টাকা গত 20 জুলাইয়ের মধ্যে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন ৷ বাকি সকল ক্লাব/ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি সেই নির্দেশ পালন করলেও ব্যতিক্রম ছিল জামশেদপুর এফসি এবং ইন্টার কাশী ৷ এর মধ্যে ইন্টার কাশী কিস্তির আংশিক টাকা মিটিয়ে দিয়েছে বলেই সূত্রের খবর ৷ কিন্তু জামশেদপুর 31 জুলাই পর্যন্ত সময় চেয়ে নিয়েছিল ৷ শেষ পর্যন্ত বর্ধিত ডেডলাইনের অন্তিম দিনে অনুরাগীদের মনখারাপ করা খবর দিল ফ্র্যাঞ্চাইজি ৷
আইএসএল থেকে জামশেদপুর এফসি'র নাম প্রত্যাহারের ঘটনা নিঃসন্দেহে বড় ধাক্কা ভারতীয় ফুটবলের জন্য ৷ গত মরশুমে নানা জটিলতা পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত লিগ আয়োজিত হয়েছিল ৷ এবছর ক্লাবজোটের উদ্যোগে পূর্ণদৈর্ঘ্যের লিগ আয়োজন করে যখন একটু একটু করে ছন্দে ফেরার চেষ্টা করছে ভারতীয় ফুটবল, ঠিক তখনই টাটা গোষ্ঠীর মালিকানাধীন ফ্র্যাঞ্চাইজির নাম প্রত্যাহারে যেন ছন্দপতন ৷
Club Statement. pic.twitter.com/zYTnMTKo62— Jamshedpur FC (@JamshedpurFC) July 31, 2026
এক বিবৃতি জারি করে ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে লেখা হয়েছে, "2026-27 মরশুম থেকে আইএসএল অংশগ্রহণে বিরত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করছে জামশেদপুর এফসি ৷" যদিও তৃণমূল স্তর থেকে ফুটবলার তুলে আনার কাজ অর্থাৎ, অ্যাকাডেমি চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে যে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তা বিবৃতিতে স্পষ্ট করা হয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে ৷ 2017 সালে ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্মলগ্ন থেকে সঙ্গে থাকার জন্য অনুরাগী, সমস্ত ফুটবলার, সাপোর্ট স্টাফ এবং কোচেদের কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে তারা ৷
জামশেদপুর এফসি'র নাম প্রত্যাহারে আইএসএলে অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা 14 থেকে কমে হল 13 ৷ জেসিটি, মাহিন্দ্রা ইউনাইটেড, সালগাওকর, পুনে এফসি'র মতো একাধিক সাড়া জাগানো ক্লাব ভারতীয় ফুটবলের মানচিত্র থেকে নিশ্চিহ্ন হয়েছে অতীতে ৷ যা দেশীয় ফুটবলে দৈন্যদশার পরিচায়ক ৷ জামশেদপুর এফসি'র সিদ্ধান্ত সেই দৈন্যদশাকে আরেকটু প্রকট করল বৈকি ৷