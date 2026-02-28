ভূ-স্বর্গের ক্রিকেটে মুকুট ! প্রথমবার রঞ্জি ট্রফি জিতে ইতিহাসে জম্মু-কাশ্মীর
প্রথমবার রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন জম্মু-কাশ্মীর ৷ সেমিফাইনালে বাংলা ও ফাইনালে কর্ণাটকের মতো শক্তিশালী দলকে হারিয়ে দেশের সবচেয়ে গর্বের ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন ভূ-স্বর্গে ৷
Published : February 28, 2026 at 4:15 PM IST
হুবলি, 28 ফেব্রুয়ারি: শূন্য থেকে শুরু করে শিখরে অবস্থান ! প্রথমবার রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে ওঠে চ্যাম্পিয়ন জম্মু-কাশ্মীর ৷ আগে কখনও রঞ্জি সেমিফাইনালের ছাড়পত্রই জোগাড় করতে পারেনি ভূ-স্বর্গের ক্রিকেট ৷ কিন্তু এবার বাইশ গজে উপত্যকার লড়াইয়ে সুপ্রসন্ন 'ক্রিকেটদেবতা' ৷ সেমিতে বাংলা ও ফাইনালে কর্ণাটকের মতো শক্তিশালী দলকে হারিয়ে দেশের সবচেয়ে গর্বের ক্রিকেট টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন হল জম্মু-কাশ্মীর ৷
পরশ দোগরা, আকিব নবিদের ইতিহাস সৃষ্টির সাক্ষী ছিলেন জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা ৷ ভূ-স্বর্গের ক্রিকেটের নবজাগরণ মাঠে বসে প্রত্যক্ষ করেন তিনি ৷ চ্যাম্পিয়নের পরই দলের জন্য 2 কোটি টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ বেঙ্গালুরুর অনতিদূরে হুবলিতে কর্ণাটক-জম্মু-কাশ্মীর রঞ্জি ফাইনাল ড্র হলেও প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকার সুবাদে চ্যাম্পিয়ন হন নবিরা ৷
সেমিতে বাংলাকে হারানোর পর ফাইনালে কর্ণাটকের বিরুদ্ধেও আত্মবিশ্বাসী ছিলেন অজয় শর্মার ছেলেরা ৷ কারণ এর আগে ফাইনালে ওঠা তো দূর, সেমিফাইনালের ছারপত্রই কোনও দিন জোগাড় করতে পারেনি জম্মু-কাশ্মীর ৷ কিন্তু টুর্নামেন্টের অপরাজিত থাকা বাংলার বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে জিতে স্বপ্নের আরও কাছে পৌঁছ গিয়েছিলেন নবিরা ৷
ফাইনালেও তাই কর্ণাটকের মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই বাড়তি আত্মবিশ্বাসী ছিলেন ভূ-স্বর্গের ক্রিকেটাররা ৷ প্রথম ইনিংসে 584 রান তোলার পর লোকেশ রাহুল, ময়ঙ্ক আগরওয়ালদের মতো শক্তিশালী কর্ণাটকের ব্যাটিংকে 293 রানে বেঁধে রেখে প্রথম কাজটা করে ফেলেছিলেন নবিরা ৷ 291 রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে জম্মু-কাশ্মীর 4 উইকেটে 342 রানে তোলার পর ম্যাচ অমীমাংসীতভাবে শেষ হয় ৷ আর তাতেই রচিত হয় ভূ-স্বর্গের ক্রিকেটে ইতিহাস ৷