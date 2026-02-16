পরশদের প্রতিরোধ ভেঙে দিনের শেষে স্বস্তি দিলেন শামি-মুকেশ
এখনও বাংলার তুলনায় 130 রানে পিছিয়ে জম্মু-কাশ্মীর ৷
Published : February 16, 2026 at 7:13 PM IST
কল্যাণী, 16 ফেব্রুয়ারি: সুদীপ ঘরামির ব্যাটে ঘুরে দাঁড়ানো বাংলা সেমিফাইনালের দ্বিতীয়দিনের শেষে সুবিধাজনক জায়গায় ৷ বাংলার 328 রানের প্রত্যুত্তরে জম্মু-কাশ্মীরের রান আপাতত পাঁচ উইকেট হারিয়ে 198 ৷ অপরাজিত দুই ব্যাটার আবিদ মুস্তাক 26 ও কানহাইয়া ওয়াধাওয়ান 10 ৷ মহম্মদ শামি, মুকেশ কুমারদের দাপটে এখনও 130 রানে পিছিয়ে অতিথি দল ।
কল্যাণীতে তৃতীয়দিন সকালে প্রথম দু'ঘণ্টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ৷ মহম্মদ শামির নেতৃত্বে পেসার চতুষ্টয় পিচ এবং আবহাওয়ার সুবিধা নিতে পারলে প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়া সমস্যার হবে না অভিমন্যু ঈশ্বরণদের ৷ কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা যেমন বোলারদের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার কথা জানালেন ৷ এখনও যে অনেক ক্রিকেট বাকি রয়েছে, তাও জানিয়ে রাখলেন বাংলা কোচ ৷
পাঁচ উইকেটে 249 রান নিয়ে খেলা শুরু করা বাংলা দ্বিতীয়দিন অলআউট হয় 328 রানে ৷ 10 রান যোগ করে ব্যক্তিগত 146 রানে এদিন আকিব নবির শিকার হন সুদীপ ঘরামি ৷ 246 বলে 21টি বাউন্ডারি ও একটি বিশাল ছক্কায় সাজানো তাঁর ইনিংসেই ছিল বাংলার জিওন-কাঠি ৷ সুদীপ ফিরে যাওয়ার পরে সুমন্ত গুপ্তর 39 রানে তিনশো পার করে বাংলা ৷ মুকেশ কুমার 11 রানে অপরাজিত থাকেন ৷ জম্মু-কাশ্মীরের বোলারদের মধ্যে পাঁচ উইকেট নিয়ে আরও একবার নজর কাড়লেন আকিব নবি ৷ বোঝালেন তাঁকে নিয়ে চলমান চর্চা নিছক নয় ৷
সুদীপের ইনিংসকে মর্যাদা দিয়ে বাংলার পেসাররা প্রতিপক্ষ ব্যাটারদের শুরু থেকে অস্বস্তিতে ফেলতে থাকেন ৷ যার নেতৃত্বে মহম্মদ শামি। মাত্র 13 রানের মধ্যে প্রথম তিন উইকেট হারায় জম্মু-কাশ্মীর। এর মধ্যে জোড়া উইকেট শামির, একটি মুকেশের ৷ এই অবস্থা থেকে চতুর্থ উইকেটে সামাল দেন অধিনায়ক পরশ ডোগরা ও আব্দুল সামাদ ৷ চতুর্থ উইকেট দু'জনে 143 রান যোগ করেন ৷ অধিনায়ক ডোগরা করেন 58 রান ৷ তবে উইকেটের পিছনে শাকির হাবিব গান্ধি ক্যাচ না-ফেললে ন'রানেই ফিরতেন তিনি ৷
দুরন্ত ব্যাটিং করলেন সামাদ ৷ একডজন বাউন্ডারিতে 82 রানের ইনিংস সাজালেন তিনি ৷ সামাদকে ফেরান শামি ৷ মুকেশের শিকার হন পরশ ৷ এরপর দিনের শেষে জম্মু-কাশ্মীরের ইনিংসকে টানা আবিদ অপরাজিত 38 বলে 26 রানে ৷ বাংলার হয়ে মহম্মদ শামি নিলেন তিন উইকেট ৷ অন্যদিকে মুকেশের ঝুলিতে জোড়া ৷
তৃতীয়দিন সকালে শামিকে ফের বিধ্বংসী মেজাজে পাওয়া গেলে জম্মু-কাশ্মীরের পক্ষে প্রথম ইনিংসে বাংলাকে টপকানো কার্যত অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে ৷ জাতীয় নির্বাচকরা এখন কল্যাণীতে ৷ নিজেদের নিঙড়ে দিতে মরিয়া ক্রিকেটাররা ৷ শামিও ব্যতিক্রম নন ৷ 60 রানে তিন উইকেট তারই সাক্ষ্য বহন করছে ৷ মুকেশও ভালো বোলিং করলেন ৷ কিন্তু ফাইনালে পা বাড়াতে আকাশদীপ, সূরজ সিন্ধুদেরও জ্বলে উঠতে হবে আগামিকাল ৷