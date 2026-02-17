কল্যাণীতে ব্য়াটি-বিপর্যয়, শামির কীর্তিস্থাপনের দিনে রঞ্জি থেকে বিদায়ের গন্ধ বাংলা শিবিরে

কল্যাণীতে ব্য়াটি-বিপর্যয়, শামির কীর্তিস্থাপনের দিনে রঞ্জি থেকে বিদায়ের গন্ধ বাংলা শিবিরে
বাংলাকে তাদেরই মাঠে হারিয়ে রঞ্জি ট্রফিতে নতুন ইতিহাসের দোরগোড়ায় উপত্যকার ক্রিকেট ৷
Published : February 17, 2026 at 7:28 PM IST
কল্যাণী, 17 ফেব্রুয়ারি: মহম্মদ শামির কীর্তিমান হওয়ার দিনেও মাথা হেঁট বাংলার । শেষ চারে নবাগত জম্মু-কাশ্মীরের কাছে হেরে রঞ্জির সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নেওয়ার পথে অভিমন্যু ঈশ্বরণরা। বাংলাকে তাদেরই মাঠে হারিয়ে রঞ্জি ট্রফিতে নতুন ইতিহাসের দোরগোড়ায় জম্মু-কাশ্মীর ৷ যা উপত্যকার ক্রিকেটে মস্ত বড় বিজ্ঞাপন হতে চলেছে ৷
ব্যাটিং ব্যর্থতায় বাংলার রঞ্জি ট্রফির যাত্রা শেষ চারে থামতে চলেছে ৷ অথচ জম্মু-কাশ্মীরকে হারিয়ে ফাইনালে কর্ণাটক (সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ) হার্ডল পেরোলেই 1989-90 মরশুমের পর রঞ্জি জয়ের দারুণ সুযোগ ছিল বাংলার সামনে ৷ কোয়ার্টার ফাইনাল এবং সেমিফাইনালে সুদীপ ঘরামির দু'দুটো ম্যারাথন ইনিংস এবং পেসারদের গতিতে সোমবার পর্যন্ত বাংলাকে নকআউটে ঝলমলে দেখিয়েছিল। মঙ্গলবার সেই রংচঙে মিনার আচমকা হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল। বাংলার প্রথম ইনিংসে 328 রানের জবাবে জম্মু-কাশ্মীর 302 রানে গুটিয়ে যায় ৷ প্রথম ইনিংসে 26 রানের লিড রঞ্জি সেমিফাইনালে মহার্ঘ ৷ যে কোনও দল এই পরিস্থিতিতে আরও বেশি সতর্ক হয়ে ম্যাচ পকেটে নেওয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে কোনও এক অজ্ঞাত কারণে বাংলা ব্যাটাররা আত্মতুষ্ট হয়ে ম্যাচটি প্রতিপক্ষের হাতে তুলে দিলেন ৷
দ্বিতীয় ইনিংসে চরম ব্যাটিং বিপর্যয়ে বাংলা অলআউট মাত্র 99 রানে ৷ 126 রানের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করলেই রঞ্জি ফাইনাল নিশ্চিত বুঝে জম্মু-কাশ্মীর সতর্ক হয়ে খেলছে দ্বিতীয় ইনিংসে ৷ তৃতীয়দিনের শেষে দুই উইকেটে 43 রানে দাঁড়িয়ে বাংলার প্রতিপক্ষ ৷ জয়ের জন্য চাই আর মাত্র 83 রান ৷ চতুর্থদিন মর্নিং সেশনেই হয়তো ইতিহাস লিখবে উপত্যকার ক্রিকেট । তবে কল্যাণীর আবহ পিচের আর্দ্রতাকে কাজে লাগিয়ে বাংলার পেসার চতুষ্টয় যদি জ্বলে উঠতে পারেন তাহলে আলাদা কথা ৷ সেই বিশ্বাস অন্তত বাংলার সাজঘরে এই মুহূর্তে নেই ৷
Bengal took two key wickets in the second innings of Jammu and Kashmir.#CAB #Bengal #RanjiTrophy pic.twitter.com/WK95VuWzZf— CABCricket (@CabCricket) February 17, 2026
সেমিফাইনালে প্রথম ইনিংসে সুদীপের সেঞ্চুরি দলের সার্বিক ব্যাটিংয়ের ব্যর্থতা ঢেকেছিল ৷ দ্বিতীয় ইনিংসে সেই সুদীপ শূন্য রানে ফেরায় বাকিরাও কেঁপে গেলেন ৷ অভিমন্যু 5, সুদীপ চট্টোপাধ্যায় 0, অনুষ্টুপ মজুমদার 12, সূরজ সিন্ধু জয়সওয়াল 14, শাহবাজ আহমেদ 24, সুমন্ত গুপ্ত 8 রানে ফিরলেন ৷ শাকির হাবিব গান্ধি করলেন 10, মহম্মদ শামির ব্য়াটে 11 রানে একশোও ছুঁল না বাংলা ৷ প্রাথমিক পর্যায়ে ধারাবাহিক ভালো ব্যাটিংয়ের পরেও কী কারণে বাংলার এই বিপর্যয়? যেখানে পিচেও জুজু নেই ৷ উত্তরটা হল আকিব নবি নেতৃত্বাধীন জম্মু-কাশ্মীর পেসারদের নির্দিষ্ট লাইনে বল করে যাওয়া ৷ যাঁকে নিয়ে এই মুহূর্তে ভারতীয় ক্রিকেটে হইচই, সেই নবি প্রথম ইনিংসে পাঁচ শিকারের পরে দ্বিতীয় ইনিংসে করলেন চার শিকার ৷ বছর উনত্রিশের পেসারকে দেখে জাতীয় নির্বাচকরা খুশি ৷ বাঁ-হাতি সুনীল কুমার প্রথম ইনিংসে তিন উইকেট নেওয়ার পরে দ্বিতীয় ইনিংসে নিলেন চারটি উইকেট ৷
পাল্টা চতুর্থ ইনিংসে এখনও পর্যন্ত বিপক্ষের জোড়া উইকেট নিয়েছেন আকাশদীপ ৷ ব্যাটিং বিপর্যয়ের আগে মঙ্গলবার আট উইকেট নিয়ে শামি বঙ্গ ক্রিকেটের কিংবদন্তিদের সঙ্গে একাসনে বসে পড়েন ৷ বাংলার হয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে সেরা বোলিং পারফরম্যান্স রয়েছে প্রেমাংশু চট্টোপাধ্য়ায়ের নামে ৷ 1957 সালে জোড়হাটে অসমের বিরুদ্ধে 20 রানে 10 উইকেট নিয়েছিলেন তিনি ৷ এরপর তালিকায় রয়েছে 1960 সালে বিহারের বিরুদ্ধে দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্য়ায়ের 46 রানে আট উইকেট, উৎপল চট্টোপাধ্যায়ের 54/8, প্রেমাংশু চট্টোপাধ্য়ায়ের 59/8 ৷ তাঁদের পাশে এদিন জুড়ে গেল শামির নাম ৷