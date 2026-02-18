'অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসই ডোবাল বাংলাকে', নবিকে নীল জার্সিতে দেখছেন কোচ অজয় শর্মা

'অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসই ডোবাল বাংলাকে', নবিকে নীল জার্সিতে দেখছেন কোচ অজয় শর্মা
জম্মু-কাশ্মীরকে ফাইনালে তুলে বিসিসিআই প্রেসিডেন্টের প্রশংসায় পঞ্চমুখ অজয় শর্মা ৷ কথা বললেন ইটিভি ভারতের সঞ্জয় অধিকারীর সঙ্গে ৷
Published : February 18, 2026 at 4:13 PM IST
কল্যাণী, 18 ফেব্রুয়ারি: কেরলের কাছে প্রথম ইনিংসে মাত্র এক রান পিছিয়ে থাকার মাশুল গুনতে হয়েছিল গত মরশুমে ৷ এক রান কোয়ার্টার থেকে ছিটকে দিয়েছিল জম্মু-কাশ্মীরকে ৷ কিন্তু হতাশায় নুইয়ে পড়া নয়, বরং অদম্য জেদ আর এক বুক বিশ্বাস নিয়ে বুধবার ইতিহাস গড়ল জম্মু-কাশ্মীর ৷ সেমিফাইনালে পা রাখতেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল ইতিহাস ৷ সেমিফাইনালে বাংলাকে হারিয়ে প্রথমবার ফাইনালে পৌঁছনো ইতিহাস এগিয়ে নিয়ে যাওয়ারই নামান্তর উপত্য়কার ক্রিকেটের জন্য ৷
তবে বদলটা একদিনে আসেনি ৷ সময় লেগেছে চার বছর ৷ আর তাঁর উপর বিশ্বাসটা যিনি রেখেছিলেন তিনি আর কেউ নন মিঠুন মানহাস ৷ জম্মু-কাশ্মীরকে ফাইনালে তোলার পর জানালেন দলের হেড কোচ অজয় শর্মা ৷ বিসিসিআই'য়ের মসনদে বসার আগে উপত্যকার ক্রিকেটের খোলনলচে বদলানোর কারিগর হিসেবে একদা জম্মু-কাশ্মীর ক্রিকেট সংস্থার প্রশাসক মিঠুন মানহাসের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন অজয় শর্মা ৷
এদিন জয়ের পর কল্যাণীতে বেঙ্গল ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে দাঁড়িয়ে ভিডিয়ো কলে তাঁর খানিকক্ষণ কথাবার্তাও হল বিসিসিআই প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ৷ এরপর এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে তিনি যা বললেন, তাতে দলের ক্রিকেটারদের প্রতি আগাধ বিশ্বাস ঝরে পড়ল অজয় শর্মার গলায় ৷ একইসঙ্গে তিনি এও জানিয়ে দিলেন, দলের পেস বোলিংয়ের প্রধান স্তম্ভ আকিব নবি জাতীয় দলের জার্সি গায়ে চাপাবেন, এমন দিন আর দূরে নয় ৷ তবে সবটাই যে সম্ভব হয়েছে রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতায়, তাও স্পষ্ট করলেন অজয় শর্মা ৷
ইটিভি ভারতকে তিনি বলেন, "উনি (মিঠুন মানহাস) আমায় কোচ করে আনার পর বলেছিলেন রঞ্জি ট্রফি জিততে চাই ৷ তবে পরিবেশ, ক্রিকেটারদের সঙ্গে একাত্ম হতে সময় দিয়েছিলেন ৷ সবমিলিয়ে সময় যেমন লেগেছে, তেমন পরিশ্রমও হয়েছে ৷ এই সবকিছুরই ফলাফল আজ ফাইনালে জম্মু-কাশ্মীর ৷"
তাঁর সংযোজন, "জম্মু-কাশ্মীর ক্রিকেটের জন্য বিরাট আজকের দিনটা ৷ মুম্বই, দিল্লি, পঞ্জাব, বাংলা, মধ্যপ্রদেশের মত বড় বড় দলগুলোর দিকে তাকান ৷ সেখানে আজ সকলকে ছাপিয়ে ফাইনাল খেলছে জম্মু-কাশ্মীর ৷ এটাই আমাদের লক্ষ্য ছিল ৷ যে সংস্থা ক্রিকেটারদের জন্য এতকিছু করেছে ৷ সেই সংস্থার ঝান্ডাটা উপরে তুলে ধরাই আমাদের লক্ষ্য ৷"
তবে সাফল্যের মধ্যেও ফাইনালে ফোকাস রাখছেন অজয় শর্মা ৷ তিনি জানালেন, গতবছর জম্মু-কাশ্মীরের পাঁচজন ক্রিকেটার দলীপ ট্রফির দলে ছিল ৷ আকিব নবির মতো ক্রিকেটাররে আইপিএলে দল পাচ্ছে ভালো ব্য়াপার ৷ কিন্তু ফাইনাল জিততে হবে ৷ তাহলে দলের ক্রিকেটারদের ভাগ্য আরও খুলে যাবে ৷ একটা ম্য়াচের উপর অনেককিছু নির্ভর করছে বলে মত তাঁর ৷
প্রথম ইনিংসে লিড না-পাওয়ার পরেও কীভাবে বদলে গেল চিত্রটা ? জম্মু-কাশ্মীর কোচ জানালেন বাংলার আত্মতুষ্ট হওয়াই কাল হল ৷ অজয় শর্মার কথায়, "প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার পর ওদের মনে হয়েছিল ম্য়াচ বোধহয় শেষ ৷ জম্মু-কাশ্মীর আর ঘুরে দাঁড়াতে পারবে না ৷ এই অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসই ডোবাল ওদের ৷ তাছাড়া ব্যাটিংয়ে সুদীপ ঘরামি একটা ফ্যাক্টর ছিল ৷ তাই আমাদের লক্ষ্য ছিল ঘরামিকে তাড়াতাড়ি ফেরানো ৷ কারণ বাকি ব্য়াটাররা খুব একটা ছন্দে ছিল না ৷ ছেলেরা জানত আমরা ঘুরে দাঁড়াতে পারি ৷ ওরা তেতে ছিল ৷ আর সেটাই কাজ দিয়েছে ৷"
দলের এই সাফল্যের পিছনে ব্য়াটিং-অর্ডারের যে গভীরতা, সেটিরও বিশেষ উল্লেখ করলেন জম্মু-কাশ্মীর কোচ ৷ তিনি জানালেন দলের বোলাররা সকলেই ব্য়াট হাতে সিদ্ধহস্ত ৷ আর সেটাই যে দলের বাড়তি সুবিধা, তা জানালেন অজয় শর্মা ৷ তাঁর কথায়, "আমাদের দলের ব্য়াটিং শুরুই হয় পাঁচ-ছয়ের পর থেকে ৷ ব্য়াটিং-অর্ডারে এমন গভীরতা দেশের আর অন্য কোনও দলের নেই ৷"
চলতি রঞ্জি মরশুমে এখনও পর্যন্ত 55 উইকেট নেওয়া আকিব নবিকে কি ভারতীয় দলে দেখছেন ? উত্তরে অজয় শর্মা বলেন, "নিঃসন্দেহে ও ভারতের হয়ে খেলতে প্রস্তুত ৷ ওকে কেউ আটকাতে পারবে না ৷ শেষ ম্য়াচটা দেখুন, তারপর এই ম্যাচ ৷ কার্যত একাই দলকে রঞ্জির ফাইনালে পৌঁছে দিল ৷ সবমিলিয়ে ওর সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যত ৷"