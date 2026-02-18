বাংলাকে হেলায় হারিয়ে রঞ্জিতে ইতিহাস জম্মু-কাশ্মীরের

বাংলাকে হেলায় হারিয়ে রঞ্জিতে ইতিহাস জম্মু-কাশ্মীরের
বুধবার সেমিফাইনালের চতুর্থ দিনে দুইবারের প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন বাংলাকে ছয় উইকেটে হারাল জম্মু ও কাশ্মীর ৷
কল্যাণী, 18 ফেব্রুয়ারি: 67 বছর পর ইতিহাস গড়ল জম্মু কাশ্মীর । বাংলাকে ছয় উইকেটে হারিয়ে প্রথমবার রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে পরেশ ডোগরা আকিব নবিরা ।
125 রান ছিল জয়ের জন্য । হাতে আট উইকেট । বুধবার সকালে বাংলা দুই উইকেট তুলে নিয়ে ক্ষীণ আশা জাগিয়ে ছিল মহম্মদ শামি, আকাশদীপরা । ব্যস ওইটুকুই । বাকিটা জম্মু কাশ্মীরের । আপাতত রঞ্জি মরসুমে 55 উইকেট নিয়ে নায়ক আকিব নবি । বাংলার বিরুদ্ধেও নয় উইকেট নিয়ে নায়ক তিনি ।
কল্যাণীতে বাংলার বিপর্যয়ের কারণ ব্যাটারদের মুখ থুবড়ে পড়া । প্রাথমিক পর্বে বাংলা 36 পয়েন্ট নিরে নকআউটে পৌঁছেছিল । কোয়ার্টার ফাইনালে ব্যক্তিগত নৈপুণ্য বাংলাকে শেষ চারে পৌঁছে দিয়েছিল । কল্যাণীতে মহম্মদ শামির কীর্তি সত্ত্বেও সাড়ে তিনদিনে বাংলাকে নতজানু করে রঞ্জি ফাইনালে জম্মু কাশ্মীর ।
বুধবার মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা রঞ্জি ট্রফিতে অসাধারণ সাফল্যের জন্য জম্মু ও কাশ্মীর ক্রিকেট দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ৷ খেলোয়াড়, কোচ এবং সহায়তা কর্মীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং নিষ্ঠার প্রশংসা করেছেন । তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "আমার পক্ষ থেকে এবং জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণের পক্ষ থেকে, আমি তাদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই । আমি আশা করি সেই দিন খুব বেশি দূরে নয় যখন আমরা জম্মু ও কাশ্মীরের খেলোয়াড়দের জাতীয় দলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে দেখব ৷"