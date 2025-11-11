রঞ্জিতে ইতিহাস, 65 বছরে প্রথমবার দিল্লিকে হারাল জম্মু-কাশ্মীর
এর আগে রঞ্জি ট্রফির মঞ্চে 42 বার মুখোমুখি হয়েছিল দু'দল ৷ কিন্তু একবারও দিল্লিকে হারাতে পারেনি জম্মু-কাশ্মীর ৷
Published : November 11, 2025 at 3:47 PM IST
নয়াদিল্লি, 11 নভেম্বর: গত সন্ধ্য়ায় লালকেল্লার নিকটে গাড়িতে বিস্ফোরণের ঘটনার পর হাই-অ্যালার্ট রাজধানীজুড়ে ৷ মঙ্গলবার ফিরোজ শাহ কোটলায় (অধুনা অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম) দিল্লি বনাম জম্মু-কাশ্মীর ম্য়াচের অন্তিমদিন স্বাভাবিকভাবেই বাড়ানো হয়েছিল নিরাপত্তা ৷ কড়া নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যেই কোটলায় তৈরি হল ইতিহাস ৷ সাড়ে ছয় দশকের ইতিহাসে প্রথমবার রঞ্জি ট্রফিতে দিল্লিকে হারাল জম্মু-কাশ্মীার ৷ চতুর্থ ইনিংসে 179 রান তাড়া করতে নেমে ওপেনার কামরান ইকবালের অপরাজিত 133 রানের সৌজন্যে সাত উইকেটে জয় পেল তাঁরা ৷
তবে জম্মু-কাশ্মীরের এই ঐতিহাসিক জয়ের ভিত তৈরি করেন বোলাররা ৷ প্রথম ইনিংসে পেসার আকিব নবির পাঁচ উইকেটে 211 রানে গুটিয়ে যায় দিল্লি ৷ পরবর্তীতে হাফডজন উইকেট নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে 277 রানে ঘরোয়া ক্রিকেট জায়ান্টদের আটকে রাখেন বাঁ-হাতি স্পিনার বংশরাজ শর্মা ৷ তার আগে অধিনায়ক পরশ ডোগরার শতরানে (106) প্রথম ইনিংসে 99 রানে লিড নেয় জম্মু-কাশ্মীর ৷
সহজ লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে দুই উইকেটে 55 রান তুলে তৃতীয়দিনে খেলা শেষ করেছিল জম্মু-কাশ্মীর ৷ অর্থাৎ, ইতিহাসের হাতছানি মিলেছিল গতকালই ৷ অন্তিমদিন সকালে বংশরাজ শর্মার উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য বাকি 124 রান তুলে নেয় সফরকারী দল ৷ শতরান পূর্ণ করে কেরিয়ার বেস্ট 133 রানে অপরাজিত থেকে যান ইকবাল ৷ অধিনায়ক ডোগরা 10 রানে নটআউট থেকে যান ৷ চতুর্থ উইকেটে অবিচ্ছেদ্য 45 রানের জুটিতে তৈরি হয় নজির ৷
কামরান ইকবালের 147 বলে 133 রানের ইনিংস ছিল 20টি চার ও তিনটি ছক্কা ৷ 43.3 ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য 179 রান তুলে নেয় জম্মু-কাশ্মীর ৷ 1960 সাল থেকে এই ম্য়াচের আগে পর্যন্ত রঞ্জিতে 42 বার একে অপরের মুখোমুখি হয়েছিল জম্মু-কাশ্মীর ও দিল্লি ৷ কিন্তু সাতবারের চ্যাম্পিয়নদের কখনও হারাতে পারেনি জম্মু-কাশ্মীর ৷ 42 ম্যাচের মধ্যে 37টি'তে জয় পেয়েছিল দিল্লি ৷ চারটি ম্য়াচ ড্র এবং একটি ম্য়াচের কোনও ফলাফল হয়নি ৷ শেষমেশ 43 বারের প্রচেষ্টায় লক্ষ্যভেদ ৷
এই জয়ের ফলে চার ম্যাচে 14 পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ-সি'তে দ্বিতীয়স্থানে উঠে এল জম্মু-কাশ্মীর ৷ 17 পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে মুম্বই ৷ অন্যদিকে চার ম্যাচে সাত পয়েন্ট নিয়ে পাঁচে দিল্লি ৷
- সংক্ষিপ্ত স্কোর:
দিল্লি: 211 ও 277
জম্মু-কাশ্মীর: 310 ও 179/3 (কামরান ইকবাল 133*)