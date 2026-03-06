দলের পাঁচ গোলে ম্যাকলারেনের চার, বাগানের অশ্বমেধের দৌড় চলছেই
চলতি আইএসএলের প্রথম হ্য়াটট্রিকটি করে ফেললেন বাগানের অজি স্ট্রাইকার ৷
Published : March 6, 2026 at 8:48 PM IST
কলকাতা, 6 মার্চ: গত মরশুমে আইএসএলে দলের জোড়া সাফল্যে এক ডজন গোলের অবদান ছিল তাঁর ৷ এবার লিগ সংক্ষিপ্ত হলেও সংখ্যাটা ছাপিয়ে যেতে তিনি যে মরিয়া, সেটা দিনকয়েক আগে স্পষ্ট করেছিলেন জেমি ম্যাকলারেন ৷ কেবল ইচ্ছে প্রকাশ করে থেমে থাকা নয়, প্রাক্তন অজি বিশ্বকাপার শুক্রবার বোঝালেন তিনি সেটা করেই ছাড়বেন ৷ কারণ ওড়িশা এফসি'র বিরুদ্ধে একাই চার গোল করলেন ম্য়াকলারেন ৷ আর মেলবোর্ন সিটির প্রাক্তনীর দাপটে ওড়িশাকে 5-1 গোলে উড়িয়ে দিল সবুজ-মেরুন ৷
13 ম্য়াচের লিগে প্রথম চার ম্য়াচেই সাত গোল চলে এল ম্যাকলারেনের ঝুলিতে ৷ চলতি আইএসএলে প্রথম হ্যাটট্রিকের কৃতিত্বও অর্জন করলেন অজি স্ট্রাইকার ৷ সবকিছুর যোগফলে আইএসএলে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে আরও জাঁকিয়ে বসল সুপার জায়ান্ট ৷ চলতি আইএসএলে প্রত্যেক ম্যাচে গোল অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছেন ম্যাকলারেন ৷ তার গোলের ছটায় শুক্রবার মোহনবাগান বনাম ওড়িশা এফসি ম্যাচটি পরিণত হল ম্যাকলারেন-শো'য়ে ৷ বাগানের হয়ে আরেকটি গোল আলবার্তো রড্রিগেজের ৷ ওড়িশার হয়ে সান্ত্বনাসূচক গোলটি রহিম আলির ৷
এদিন ওড়িশা এফসি ম্যাচ মোহনবাগানের কাছে ছিল প্রতিবাদের ম্যাচ ৷ শাস্তিস্বরূপ দর্শকাসন পুরো ভর্তির অনুমতি দেয়নি ফেডারেশন ৷ যার প্রতিবাদ করেছিল সুপার জায়ান্ট কর্তৃপক্ষ ৷ সমর্থকদের আংশিক উপস্থিতির প্রতিবাদে বিনামূল্যে টিকিট দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন সঞ্জীব গোয়েঙ্কা ৷ মাঠে এসে এদিন সমর্থকদের বেদনার ভাগীদারও হলেন তিনি ৷ আর মাঠে কর্ণধারের প্রতিবাদের ভাষা হয়ে উঠলেন ম্যাকলারেন ৷ বিরতির আগেই তিন গোল ৷ এরপর দ্বিতীয়ার্ধে আরও এক গোল অজি স্ট্রাইকারের ৷
অন্যদিকে ওড়িশা এফসি'কে নিয়ে যত কম বলা যায় ততই ভালো ৷ কারণ, চলতি আইএসএলে তারা অনিচ্ছুক ঘোড়া ৷ দল গড়ার কোনও উদ্যোগ ছিল না ৷ পরবর্তীতে আইএসএল শুরুর সবুজ সংকেত পেতে জোড়াতালি দিয়ে তারা দল গড়ে ৷ দলবদল করে কোচ সার্জিয়ো লোবেরাও এখন মোহনবাগানে ৷ ফলত জোড়াতালি দিয়ে আর যাইহোক, মোহনবাগানকে আটকানো সম্ভব নয় ৷
এদিন ম্যাচের 14 মিনিটে শুরু হয় ম্যাকলারেন-ম্য়াজিক ৷ শুভাশিস বোসের সেন্টারে মাথা ছুঁইয়ে ম্যাকলারেন দল এবং নিজের প্রথম গোল করেন ৷ 10 মিনিট পর ফের গোল ম্যাকলারেনের ৷ এক্ষেত্রে লিস্টন কোলাসোর পাস থেকে অবলীলায় গোল করে যান তিনি ৷ এই দুই গোলেই ম্যাচের ছবি পরিষ্কার হতে থাকে ৷ একটা সময় রহিম আলিকে একা উপরে রেখে পুরো ওড়িশা দল সবুজ-মেরুন আক্রমণ থামাতে ব্যস্ত ছিল ৷ তবু 42 মিনিটে দূরপাল্লার গড়ানো প্লেসিংয়ে দলের তৃতীয় গোলটি করে যান রড্রিগেজ ৷ এক মিনিট বাদে অবশ্য ব্যবধান কমান রহিম আলি ৷
প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন ম্যাকলারেন ৷ 4-1 গোলে এগিয়ে বিরতিতে যায় লোবেরার ছেলেরা ৷ বিরতির পর গোল যে বাড়বে, আন্দাজ করা গিয়েছিল ৷ কিন্তু গোল করার চেয়ে সুযোগ নষ্টে ব্যস্ত রইলেন লিস্টন-মনবীররা ৷ শেষ পর্যন্ত 88 মিনিটে মনবীরের পাস থেকে নিজের চতুর্থ এবং দলের পাঁচ গোলের বৃত্ত পূর্ণ করেন ম্যাকলারেন। দলের বড় ব্যবধানে জয়ের দিনে কাস্টোডিয়ান বিশাল কাইথও অনবদ্য ৷ বেশ কয়েকটি ভালো সেভ করলেন তিনি ৷ নইলে হয়তো ম্যাকলারেনের গোল উৎসব এত চমকপ্রদ হত না ৷ টানা চতুর্থ জয়ে মোহনবাগান মগডালে ৷ মহামেডানের পর ওড়িশাকেও পাঁচ গোল। বড় ব্যবধানে জয় অভ্যাসে পরিণত করছে লোবেরা ব্রিগেড, যা প্রতিপক্ষের উদ্দেশে প্রচ্ছন্ন বার্তা ৷