মহামেডানের বিরুদ্ধে নামার আগে লাল-হলুদ স্ট্রাইকারের প্রশংসায় ম্যাকলারেন

মহামেডানের বিরুদ্ধে নামার আগে লাল-হলুদ স্ট্রাইকারের প্রশংসায় ম্যাকলারেন
গতবারের তুলনায় গোলসংখ্যা বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রাক্তন বিশ্বকাপার ৷
Published : February 26, 2026 at 8:11 PM IST
কলকাতা, 26 ফেব্রুয়ারি: গ্রুপ পর্ব থেকে অস্ট্রেলিয়া বিদায় নিলেও বিশ্বকাপে মজে তিনি ৷ আইএসএলের ব্যস্ততার মধ্যেও নিয়মিত টি-20 বিশ্বকাপের খেলা দেখছেন বাগানের অজি স্ট্রাইকার জেমি ম্য়াকলারেন ৷ মিচেল মার্শদের দ্রুত বিদায়ে আশাহত হয়েছেন বাগান ফুটবলার ৷ পাশাপাশি জন্মভূমি স্কটল্যান্ডও শুরুতেই বিদায় নিয়েছে ৷ তা সত্ত্বেও স্কটিশদের লড়াকু ক্রিকেট খুশি করেছে জেমিকে ৷ বর্তমান পরিস্থিতিতে অবশ্য দক্ষিণ আফ্রিকাকে সমর্থন করছেন আইএসএলের প্রথম দু'ম্য়াচে গোল পাওয়া স্ট্রাইকার ৷
তবে বিশ্বকাপের নিয়মিত আপডেট রাখলেও জেমি ম্যাকলারেনের ভাবনায় এখন শুধুই আইএসএল ৷ প্রথম দুই ম্যাচে গোল প্রমাণ করেছে ফিট এবং ছন্দে রয়েছেন প্রাক্তন অজি বিশ্বকাপার ৷ গতবছর আইএসএলে এক ডজন গোল পেয়েছিল মেলবোর্ন সিটি'র প্রাক্তনী ৷ তবে এবার সংখ্যাটা বাড়াতে চান ৷ সেই লক্ষ্যে নিজেকে তৈরিও করছেন বাগানের গোলমেশিন ৷ ম্য়াকলারেনের কথায়, "গোল্ডেন বুটের ভাবনা আমার মনেও রয়েছে ৷ তবে সবার আগে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের সাফল্য ৷ দু'ম্যাচে দু'টো গোল করেছি ৷ ছন্দে রয়েছি ৷ গতবছর শুরুতে চোট পেয়েছিলাম ৷ তারপর ফিরে বারোটা গোল করেছিলাম ৷ এই বছর শুরুটা ভালো হয়েছে ৷ দেখা যাক কী হয় ৷ তবে আমার গোলের চেয়ে দলের সাফল্য জরুরি ৷ তাতে আমি গোল করি বা অন্য কেউ গোল করুক ৷ দলের জয় সবার আগে ৷"
আইএসএলে প্রথম দু'রাউন্ডের নিরিখে সকলে বলতে শুরু করেছেন ইস্টবেঙ্গলের ইউসেফ এজ্জেজারির সঙ্গে ম্য়াকলারেনের গোলের প্রতিযোগিতা হতে চলেছে ৷ ইতিমধ্যে প্রথম দু'ম্যাচে চার গোল করেছেন ইস্টবেঙ্গলের স্প্যানিশ স্ট্রাইকার ৷ যুযুধান শিবিরের স্ট্রাইকারের গোলের ক্ষমতা নজর টেনেছে ম্যাকলারেনেরও ৷ তাঁর কথায়, "ইউসেফ ভালো স্ট্রাইকার ৷ শুরুটা যথেষ্ট ভালো করেছে ৷"
When accuracy meets finesse 🤌#MBSG #JoyMohunBagan #আমরাসবুজমেরুন #MBSGCFCpic.twitter.com/T6809NIDSK— Mohun Bagan Super Giant (@mohunbagansg) February 23, 2026
অস্ট্রেলিয়ার এ-লিগে সোনার বুট পেলেও ভারতে সেই সম্মান এখনও ঝুলিতে আসেনি ৷ কারণ হিসেবে ম্য়াকলারেন জানালেন, আইএসএলে তুলনায় শক্তিশালী ডিফেন্ডারদের সামলাতে হচ্ছে ৷ বাগান ফুটবলারের কথায়, "অস্ট্রেলিয়ার তুলনায় ভারতে অনেক বেশি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছি ৷ এখানে বেশ কিছু ভালোমানের স্প্যানিশ এবং দক্ষিণ আমেরিকার ডিফেন্ডাররা রয়েছেন ৷ সুতরাং ভারতীয় ফুটবল অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং ৷"
সবুজ-মেরুন পরিবারের সঙ্গে মিশে যাওয়ায় সেটা পরিবার থেকে দূরে থাকার দুঃখ ভুলতে সাহায্য করেছে, জানালেন জেমি ম্যাকলারেন ৷ আট মাস ধরে ছোট্ট মেয়ের সঙ্গে দেখা নেই ৷ তবু পরিবারের সঙ্গে না-থাকার দুঃখ সবুজ-মেরুন জনতার উচ্ছ্বাস দেখে ভোলার চেষ্টা করছেন তিনি ৷ তাই লাগাতার গোল করে চলার সংকল্প ম্যাকলারেনের ৷