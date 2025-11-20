অভিষেক হচ্ছে দুই ক্রিকেটারের, অ্য়াশেজের প্রথম টেস্টের একাদশ জানাল অস্ট্রেলিয়া

অভিষেক হচ্ছে দুই ক্রিকেটারের, অ্য়াশেজের প্রথম টেস্টের একাদশ জানাল অস্ট্রেলিয়া
ওয়ার্নারের অবসরের পর উসমান খোয়াজার ষষ্ঠ ওপেনিং পার্টনার হতে চলেছেন জ্য়াক ওয়েদারাল্ড ৷
হায়দরাবাদ, 20 নভেম্বর: প্যাট কামিন্স এবং জোশ হ্য়াজলউডের অনুপস্থিতি নিয়ে প্রথম টেস্টের আগে দুশ্চিন্তায় ছিল অস্ট্রেলিয়া ৷ অতিরিক্ত একজন বোলারকে একাদশে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি ভেবেচিন্তে দেখছিল তাঁরা ৷ কিন্তু সেই ভাবনা থেকে সরে শেষমেশ চার ফ্রন্টলাইন বোলারকে রেখে অ্য়াশেজের প্রথম টেস্টের একাদশ ঘোষণা অস্ট্রেলিয়ার ৷ একমাত্র বিশেষজ্ঞ স্পিনার ন্য়াথন লায়ন সমৃদ্ধ অজি বোলিং বিভাগকে সাহায্য করবেন অলরাউন্ডার ক্য়ামেরন গ্রিন ৷
অ্যাশেজের প্রথম টেস্টে অজি একাদশে জায়গা হল না আরেক অলরাউন্ডার বিউ ওয়েবস্টারের ৷ তবে পারথ টেস্টের জন্য ঘোষিত অস্ট্রেলিয়া একাদশের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল শুক্রে অ্যাশেজের প্রথম টেস্টে ব্য়াগি গ্রিন মাথায় অভিষেক হচ্ছে দুই ক্রিকেটারের ৷ প্রথমজন ওপেনার জ্য়াক ওয়েদারাল্ড এবং দ্বিতীয়জন পেসার ব্রেন্ডান ডগেট ৷ পরিসংখ্য়ান বলছে 2019 সালের পর এমনটা হতে চলেছে অস্ট্রেলিয়া একাদশে, যখন একটি টেস্টে আত্মপ্রকাশ হচ্ছে দুই ক্রিকেটারের ৷
ছ'বছর আগে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে গাব্বা টেস্টে একইসঙ্গে ব্য়াগি গ্রিন হাতে পেয়েছিলেন কার্টিস প্য়াটারসন এবং ঝাই রিচার্ডসন ৷ আর অ্য়াশেজ ধরলে পিছিয়ে যেতে হবে আরও কিছুটা ৷ শেষবার অ্যাশেজের কোনও টেস্টে অস্ট্রেলিয়া একাদশে একইসঙ্গে দু'জনের আত্মপ্রকাশ হয়েছিল 2010-11 মরশুমে ৷ সেবার সিডনিতে অভিষেক হয়েছিল উসমান খোয়াজা এবং মাইকেল বিয়ারের ৷
সে যাইহোক, ঘোষিত একাদশ অনুযায়ী পারথে খোয়াজার ওপেনিং পার্টনার হতে চলেছেন ওয়েদারাল্ড ৷ ডেভিড ওয়ার্নার অবসরে যাওয়ার পর থেকে ওপেনিংয়ে খোয়াজার পাকাপাকি সঙ্গী এখনও পায়নি ক্যাঙারু ব্রিগেড ৷ ওয়ার্নার পরবর্তী সময়ে ওয়েদারাল্ড হতে চলেছেন বাঁ-হাতির ষষ্ঠ ওপেনিং পার্টনার ৷ অন্য়দিকে চোট সারিয়ে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার হয়ে শেফিল্ড শিল্ডে জোরালো প্রত্য়াবর্তন হ্য়াজলউডের পরিবর্ত হিসেবে প্রথম টেস্টে জায়গা করে দিল ডগেটের ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো টেস্ট ইতিহাসে প্রথমবার অস্ট্রেলিয়ার হয়ে একই ম্য়াচে দুই আদিবাসি ক্রিকেটার (স্কট বোল্যান্ড এবং ব্রেন্ডান ডগেট) অংশ নিতে চলেছেন আগামিকাল ৷
ব্যাটিং-অর্ডারে পরিচিত তিন নম্বরে ফিরছেন তারকা ব্যাটার মার্নাস লাবুশেন ৷ ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে বাদ পড়তে হয়েছিল তাঁকে ৷ অন্যদিকে ক্য়ারিবিয়ান সফরে জামাইকা টেস্টে পেসার সর্বস্ব আক্রমণ সাজানোয় একাদশে জায়গা হয়নি লায়নের ৷ তবে পারথে প্রথম অ্যাশেজ টেস্টে প্রত্য়াবর্তন হচ্ছে কিংবদন্তি স্পিনারের ৷ কামিন্সের অনুপস্থিতিতে স্টিভ স্মিথ যে প্রথম টেস্টে দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন সে কথা অনুরাগীদের অজানা নয় ৷
উল্লেখ্য, একাদশ ঘোষণা না-করলেও প্রথম টেস্টের জন্য 12 সদস্যের স্কোয়াড বুধবারই ঘোষণা করে দিয়েছিল ইংল্য়ান্ড ৷ 24 ঘণ্টা বাদে হোম টিমের একাদশ ঘোষণায় অ্যাশেজের পারদ আরও একটু চড়ল বৈকি ৷
- একনজরে অস্ট্রেলিয়া একাদশ: উসমান খোয়াজা, জ্য়াক ওয়েদারাল্ড, মার্নাস লাবুশেন, স্টিভ স্মিথ (অধিনায়ক), ট্রাভিস হেড, ক্য়ামেরন গ্রিন, অ্যালেক্স ক্য়ারি (উইকেটরক্ষক), মিচেল স্টার্ক, ন্য়াথন লায়ন, স্কট বোল্য়ান্ড ও ব্রেন্ডান ডগেট ৷