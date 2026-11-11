AFC-তে 'ফুটবল ভিডিয়ো সিস্টেম' ব্যবহারের পর ফিফায় অনুমোদনের আবেদন, অপেক্ষায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

AFC-তে 'ফুটবল ভিডিয়ো সিস্টেম' ব্যবহারের পর ফিফায় অনুমোদনের আবেদন, অপেক্ষায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
Football Video System: কম খরচে 'ভিএআর' প্রযুক্তির বিকল্প ! ফিফার 33 প্রশ্নের মধ্যে 27টির জবাব যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৷ সঞ্জয় অধিকারীর প্রতিবেদন ৷
Published : November 11, 2026 at 6:30 PM IST
কলকাতা, 11 নভেম্বর: 'ফুটবল ভিডিয়ো সিস্টেম', ইস্টবেঙ্গলের মেয়েদের এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে গোল, অফসাইড কিংবা ফাউল বিতর্ক মেটাতে প্রযুক্তির প্রয়োগ আলোড়ন ফেলেছে ৷ যদিও ফুটবলে বিতর্ক এড়াতে 'ভিএআর' বা 'ভার' প্রযুক্তির প্রয়োগ নতুন নয় ৷ বরং গত কয়েক বছরে বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ মঞ্চে ভার প্রযুক্তির ব্যবহার এখন স্বাভাবিক ৷
বহুল ব্যয় সাপেক্ষ ভার প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অর্থ বড় বাধা ৷ কীভাবে এই ব্যয় কমিয়ে প্রযুক্তির ব্যবহার করে বিতর্কহীন ম্যাচের আয়োজন সম্ভব, তা নিয়ে আলোচনা চলছে ৷ ফিফা, এএফসি বা আমাদের দেশের সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন সেই চেষ্টা চালাচ্ছে ৷ এরই মধ্যে মেয়েদের এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ম্যাচ পরিচালনায় বিতর্ক এড়াতে ফুটবল ভিডিয়ো সিস্টেম ব্যবহার হল ৷ যা দেখে ফের সেই আলোচনা সামনে এসেছে ৷ কেন ভারতীয় ফুটবলে মাঠের বিতর্ক এড়াতে ভার কিংবা ফুটবল ভিডিয়ো সিস্টেম ব্যবহার সম্ভব হয় না, সেই নিয়ে আক্ষেপ করেছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আশিস পাল এবং প্রণবেশ মণ্ডল ৷
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপকরা ইতিমধ্যে 'ফুটবল ভিডিয়ো সিস্টেম'-এর কার্যকারিতা কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে উপস্থিত থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন ৷ নিজেদের তৈরি অ্যাডভান্সড রিভিউ টেকনোলজি বা আর্টে কোনও খামতি পাননি তাঁরা ৷ বরং কিছু ক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছে বলে মনে করছেন ৷
এনিয়ে অধ্যাপক আশিস পাল বলছেন, "আমরা মাঠে উপস্থিত ছিলাম ইস্টবেঙ্গলের মেয়েদের খেলার সময় ৷ টেকনোলজির ব্যবহার দেখলাম ৷ আমরা যা তৈরি করেছি, তা সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত ৷ ইতিমধ্যে কলকাতা লিগে আর্ট-এর ব্যবহার আমরা করেছি ও সফল হয়েছি ৷ ফিফা-কে আমাদের উদ্ভাবনের কথা বলেছি ৷ তারা 33টি প্রশ্ন আমাদের পাঠিয়েছিল ৷ তার সাতাশটির উত্তর আমরা দিয়েছি ৷ বাকি যে ছয়টি প্রশ্নের জবাব দিতে পারিনি, তার জন্য আর্থিক প্রতিকুলতা দায়ী ৷ কারণ আমাদের তৈরি আর্ট আরও উন্নতভাবে উপস্থাপিত করতে আর্থিক স্বচ্ছলতা জরুরি ৷ যা আমাদের পরিকাঠামোয় সম্ভব হয়নি ৷ আমরা ফিফার উত্তরের অপেক্ষায় রয়েছি ৷"
শুধু ফুটবল মাঠ নয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক এবং গবেষকরা অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাকেও প্রযুক্তির ব্যবহার করতে চাইছেন ৷ অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাকে প্রযুক্তির ব্যবহারও নতুন নয় ৷ কিন্তু, তা ব্যয়বহুল ৷ সেখানেও খুব কম খরচে প্রযুক্তিগত সুবিধার ব্যবস্থা করে দিতে চায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ৷ ইতিমধ্যে এই নিয়ে রাজ্য অ্যাথলেটিক্স সংস্থার সদ্য তথা বিদায়ী সচিব কমল মৈত্রর সঙ্গে কথা হয়েছে ৷ এবার নয়া সচিব জ্যোতির্ময়ী শিকদারের সঙ্গে কথা বলতে চান গবেষকরা ৷
আইএফএ আর্ট প্রযুক্তির ব্যবহার পরীক্ষামূলকভাবে কলকাতা লিগে করেছে ৷ সেখানে ভালো ফল এসেছে ৷ তারপর তা ফিফার অনুমতির জন্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় পাঠিয়েছে, এখন শুধু অপেক্ষা ৷ তবে, 'ফুটবল ভিডিয়ো সিস্টেম' কেবল ইস্টবেঙ্গলের মেয়েদের এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে ব্যবহার হতে দেখে আক্ষেপ আশিস পাল এবং প্রণবেশ মণ্ডলের ৷