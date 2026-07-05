বেথেল-তাণ্ডবে বিলেত সফরেও হার দিয়ে শুরু করল শ্রেয়সের ভারত

বেথেল-তাণ্ডবে বিলেত সফরেও হার দিয়ে শুরু করল শ্রেয়সের ভারত
বৈভবের আত্মপ্রকাশ মঞ্চে ইংল্যান্ডকে সিরিজে এগিয়ে দিলেন জ্যাকব বেথেল ৷ 76 রানে অপরাজিত থেকে দলকে জেতালেন তিনি ৷
Published : July 5, 2026 at 2:21 AM IST
ম্যাঞ্চেস্টার, 5 জুলাই: মাসচারেক আগে মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়েতে টি-20 বিশ্বকাপের শেষ চারে এই ইংল্যান্ডকে হারিয়ে খেতাবি লড়াইয়ের যোগ্যতা অর্জন করেছিল ভারত ৷ সেই ম্যাচে ইংরেজরা সাত রানে হারলেও হৃদয় জিতেছিল জ্যাকব বেথেলের একক লড়াই ৷ 48 বলে 105 রানের বিস্ফোরক ইনিংস এসেছিল তরুণ তুর্কির ব্যাটে ৷ শনিবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারতের বিলেত সফর হার দিয়ে শুরু হলে বেথেলের ব্যাটেই ৷
বিশ্বসেরা হওয়ার পরবর্তী সময়ে ঐতিহাসিক হার দিয়ে আয়ারল্যান্ড সফর শেষ করেছে ভারত ৷ 0-2 সিরিজ হেরে নেতৃত্বের শুরুটা কাঁটা বিছানো পথে শুরু হয়েছে শ্রেয়স আইয়ারের ৷ এমতাবস্থায় ইংল্যান্ড সফর মহাগুরুত্বপূর্ণ ৷ সেই সফরে পাঁচ ম্যাচের প্রথমটি ভেস্তে যাওয়ায় দ্বিতীয় ম্য়াচে অধিনায়ক হিসেবে প্রথম জয়ের প্রত্যাশী ছিলেন শ্রেয়স ৷ কিন্তু বেথেলের 46 বলে অপরাজিত 76 রান এক ওভার বাকি থাকতে চার উইকেটে জয়ে এনে দিল 'থ্রি-লায়ন্স'কে ৷
শেষমেশ ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে এদিন জল্পনার নিরসণ করে বৈভব সূর্যবংশীকে সুযোগ দেয় টিম ম্যানেজমেন্ট ৷ 15 বছর 99 দিন বয়সে ভারতীয় দলের হয়ে অভিষেক করে সচিন তেন্ডুলকরের 36 বছরের রেকর্ড ভাঙেন 'বিস্ময় বালক' ৷ তবে সঞ্জু স্যামসনের পরিবর্তে ইনিংসের গোড়াপত্তনে নেমে 10 বলে 14 রানের বেশি লম্বা হয়নি বৈভবের ইনিংস ৷
আরেক ওপেনার অভিষেক শর্মা করেন 24 বলে 43 রান ৷ আটটি চার ও একটি ছয় মারেন তিনি ৷ 40 বলে 49 করেন স্টাম্পার-ব্যাটার ঈশান কিষাণ ৷ অধিনায়ক শ্রেয়সের ব্যাট থেকে আসে 22 বলে 37 রান ৷ মুম্বইকর মারেন তিনটি চার ও একটি ছয় ৷ শেষদিকে তিলক বর্মার 11 বলে 24 রানের ক্যামিয়ো সাত উইকেট হারিয়ে ভারতকে 190 তুলতে সাহায্য করে ৷ ইংল্যান্ডের হয়ে সর্বাধিক তিন উইকেট স্যাম কারেনের ৷
He's something else... pic.twitter.com/ODjR6tmMV8— England Cricket (@englandcricket) July 4, 2026
জবাবে প্রথম ওভারেই বিপক্ষ শিবিরে জোড়া ঝটকা দেন আর্শদীপ সিং ৷ শূন্য রানে ফেরেন দুই ইংরেজ ওপেনার ফিল সল্ট ও জস বাটলার ৷ তৃতীয় উইকেটে অধিনায়ক হ্যারি ব্রুকের সঙ্গে 50 রানের ঝুটি বাঁধেন বেথেল ৷ এরপর টম ব্যান্টনের সঙ্গে তাঁর 67 রানের জুটি ইংল্যান্ড শিবিরে জয়ের গন্ধ এনে দেয় ৷ ব্রুক করেন 15 বলে 39 রান ৷ ব্যান্টন করেন 32 বলে 39 ৷
England take a 1-0 series lead thanks to Jacob Bethell's stunning knock 👏— ICC (@ICC) July 4, 2026
📝: https://t.co/QHJo0eDrRz pic.twitter.com/esBm5eDnMp
ডিফেন্ড করার শুরুটা ভালো হলেও বোলারদের ব্যর্থতায় এরপর ম্যাচ থেকে হারিয়ে যায় ভারত ৷ ছয় উইকেট হারাতে হলেও অপরাজিত অর্ধশতরানে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন বেথেল ৷ 10 রানে অপরাজিত থাকেন আর্চার ৷ ভারতীয় বোলারদের মধ্যে সর্বাধিক চার ওভারে 60 রান খরচ করেন রবি বিষ্ণোই ৷
তিন উইকেট নিলেও চার ওভারে 40 রান দেন আর্শদীপ ৷ চার ওভারে মাত্র 20 রান দিয়ে অক্ষরের এক উইকেট দর পেল না ৷ শেষপর্যন্ত পাঁচটি চার ও পাঁচ ছয়ে 46 বলে 76 রানে অপরাজিত থেকে মাঠ ছাড়েন বেথেল ৷ 19 ওভারে ছয় উইকেটে 191 রান তুলে সিরিজে 1-0 লিড নেয় হোম টিম ৷