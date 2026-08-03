বুমরার পরিবর্তে শ্রীলঙ্কা সফরে নবি, জাতীয় দলে প্রথম ডাক পেলেন জম্মু-কাশ্মীর পেসার

বুমরার পরিবর্তে শ্রীলঙ্কা সফরে নবি, জাতীয় দলে প্রথম ডাক পেলেন জম্মু-কাশ্মীর পেসার
প্রাথমিকভাবে বুমরা'কে শ্রীলঙ্কা সফরের স্কোয়াডে রাখা হলেও তাঁর অংশগ্রহণের বিষয়টি ঝুলে ছিল ফিটনেস সংক্রান্ত ছাড়পত্রের উপর ৷
Published : August 3, 2026 at 4:38 PM IST
মুম্বই, 3 অগস্ট: রঞ্জি ট্রফিতে একটি মরশুমে 60 উইকেট ৷ প্রথমবার জম্মু-কাশ্মীরকে ভারতসেরা করার অন্যতম কারিগর আকিব নবি শ্রীলঙ্কা সফরের টেস্ট স্কোয়াডে সুযোগ না-পাওয়ায় দিনকয়েক আগে গর্জে উঠেছিলেন প্রাক্তন অলরাউন্ডার ইরফান পাঠান ৷ শেষমেশ শ্রীলঙ্কা সফরের টেস্ট স্কোয়াডে ঠাঁই হল উপত্যকার পেসারের ৷ আহত জসপ্রীত বুমরার পরিবর্ত হিসেবে দ্বীপরাষ্ট্রে যাচ্ছেন তিনি ৷
ঘরোয়া ক্রিকেটে নিজেকে প্রমাণ করার পর এই প্রথমবার জাতীয় স্কোয়াডে ডাক পেলেন নবি ৷ হাঁটুর চোট থেকে পুরোপুরি মুক্ত না-হওয়ায় শ্রীলঙ্কা সফর থেকে যে বুমরা ছিটকে যেতে চলেছেন, সেটা একপ্রকার নিশ্চিতই ছিল ৷ সোমবার সেই খবরে সিলমোহর দেওয়া হয় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে ৷ পরিবর্ত হিসেবে জাতীয় টেস্ট দলে প্রথমবার ডাক পেলেন আকিব নবি ৷ বাম-হাঁটুর চোট থেকে এখনও পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেননি স্পিডস্টার বুমরা ৷ এমনটাই জানানো হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে ৷
আনক্যাপড ভারতীয় ক্রিকেটারকে বুমরা'র পরিবর্তে ডেকে নেওয়ার পিছনে গত দু'টি মরশুমে রঞ্জি ট্রফিতে নবি'র ঈর্ষনীয় পারফরম্যান্সের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে বিসিসিআই'য়ের তরফে ৷ গত দু'টি মরশুমে 104 উইকেট ঝুলিতে পুরেছেন জম্মু-কাশ্মীর পেসার ৷ তাছাড়া সম্প্রতি শ্রীলঙ্কা সফরে ভারতীয়-এ দলের হয়েও নজর কেড়েছেন তিনি ৷ সেখানে জোড়া প্রথম শ্রেণির ম্যাচে ছয় উইকেট নিয়েছেন নবি ৷
𝗡𝗘𝗪𝗦:— BCCI (@BCCI) August 3, 2026
Auqib Nabi replaces Jasprit Bumrah in India's Test squad.
Details 🔽 #TeamIndia | #SLvIND https://t.co/lAf25FbpDN
শ্রীলঙ্কা সফরে জোড়া টেস্টের জন্য ঘোষিত স্কোয়াডে বুমরাকে রাখা হলেও সিরিজে তাঁর অংশগ্রহণের বিষয়টি ঝুলে ছিল ফিটনেস সংক্রান্ত ছাড়পত্রের উপর ৷ কারণ ইংল্যান্ড সফরে চোট পেয়ে ওডিআই সিরিজের তৃতীয় ম্যাচের আগে ছিটকে গিয়েছিলেন গুজরাত পেসার ৷ মনে করা হচ্ছিল শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ খেলতে অসুবিধা হবে না বুমরার ৷ কিন্তু রবিবার ফিটনেস সংক্রান্ত নয়া যে রিপোর্ট সামনে আসে, তা বড়সড় ধাক্কা ভারতীয় দলের জন্য ৷
আগামী 15 থেকে 27 অগস্ট দ্বীপরাষ্ট্রে জোড়া টেস্ট ম্য়াচ খেলবে ভারতীয় দল ৷ গত নভেম্বরে ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের পর এটিই ভারতের প্রথম ডব্লিউটিসি'র অন্তর্গত টেস্ট সিরিজ ৷ ঘরের মাঠে গতবছরের শেষদিকে প্রোটিয়াদের কাছে 0-2 চুনকাম হতে হয়েছিল টিম ইন্ডিয়া'কে ৷