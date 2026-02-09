বাইশ গজে আজ বিশ্বকাপ হাতেখড়ি ইতালির, ছাপ রাখতে বদ্ধপরিকর মালদিনির দেশ

বাইশ গজে আজ বিশ্বকাপ হাতেখড়ি ইতালির, ছাপ রাখতে বদ্ধপরিকর মালদিনির দেশ
ক্রিকেট বিশ্বকাপের মঞ্চে আজ আবির্ভাব হতে চলেছে ইতালির ৷ ইডেনে প্রতিপক্ষ স্কটল্যান্ড ৷
Published : February 9, 2026 at 10:31 AM IST
কলকাতা, 9 ফেব্রুয়ারি: চলতি বছর ফুটবল বিশ্বকাপে তাঁরা খেলবে কি না জানা নেই ৷ সরাসরি যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হওয়ায় খেলতে হবে প্লে-অফ ৷ অথচ বাইশ গজের বিশ্বকাপে সোমবার অভিযান শুরু ইতালির ৷ প্রতিপক্ষ স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাওলো মালদিনির দেশের ক্রিকেট বিশ্বকাপে হাতেখড়ি হচ্ছে আবার এ শহরেই ৷ ইডেন গার্ডেন্সে বেলা 11টায় শুরু ম্য়াচ ৷
ছ'য়ের দশকে ইংল্যান্ড সফরে ভারতীয় দলের উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান ফারুখ ইঞ্জিনিয়রকে দেখে ক্রিকেটের প্রেমে পড়েছিলেন সিমোনে গাম্বিনো ৷ যিনি বর্তমানে ইতালি ক্রিকেটের ভগীরথ ৷ বর্তমান ইতালি ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সাম্মানিক প্রেসিডেন্টও বটে ৷ ক্রিকেটীয় বিশ্বের হাইওয়েতে নবাগত হলেও টি-20 বিশ্বকাপের আবির্ভাবে ছাপ রাখতে চায় ফুটবলে চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ৷ ক্যাপ্টেন ওয়েন ম্যাটসন এবং কোচ জন ডেভিডসন প্রাক-ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে এসে জানালেন ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে স্কটল্যান্ডকে হারিয়েছেন তাঁরা ৷ বিশ্বকাপ আবির্ভাবে ইডেনে ফের স্কটিশদের হারানোর লক্ষ্যেই নামছেন তাঁরা ৷ ইতালি দলে দশ জন এমন ক্রিকেটার রয়েছেন যাঁরা দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া বংশোদ্ভূত ৷ রয়েছেন ভারতীয় উপমহাদেশের ক্রিকেটারও ৷ অধিনায়ক ম্যাটসন আবার দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে ফিল্ড হকি খেলেছেন এক সময় ৷
ইতালি ক্রিকেটকে ছড়িয়ে দেওয়ায় বড় ভূমিকা নেওয়া গাম্বিনো জানালেন, দেশে খেলাটি সম্পর্কে ধারণা তৈরি করা সহজ ছিল না ৷ ক্রিকেট খেলার খুঁটিনাটি বুঝতে অসুবিধায় পড়েছিল ইতালির আমজনতা ৷ লাল-বলের ক্রিকেটে সাদা পোশাক পড়ে সবাইকে খেলতে দেখে কে কার প্রতিপক্ষ, বুঝতে পারছিল না তারা ৷ রঙিন পোশাকের ক্রিকেট দেখে খেলাটি সম্বন্ধে একটা ধারণা তৈরি হয় ৷ ইতালিতে ক্রিকেটীয় প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে প্রয়াত নিউজিল্যান্ড কিংবদন্তি মার্টিন ক্রো'র-ও ৷ 1992 বিশ্বকাপের পরে ইতালিতে ছুটি কাটাতে গিয়ে গাম্বিনোর অনুরোধে ইতালিকে ক্রিকেটের পাঠ দিয়েছিলেন তিনি ৷ তিন মাসের সেই ক্রিকেট শিক্ষা ইতালিকে খেলাটি সম্পর্কে আরও আগ্রহী করে তোলে ৷
Pronti, partenza, via!— Italy Cricket (@ItalyCricket) February 9, 2026
All the Best Boys. pic.twitter.com/xW5ONm4Wmu
গাম্বিনো জানালেন, তাঁদের দেশে সবে একটি ক্রিকেট স্টেডিয়াম তৈরি হয়েছে ৷ সাধারণত কৃত্রিম ঘাসের মাঠেই খেলেন ক্রিকেটাররা ৷ ইতিমধ্যে সরকারের তরফে ক্রিকেট খেলার প্রসারে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ৷ ইডেনে প্রথমবার অনুশীলন করতে নেমে ইতালির ক্রিকেটাররা কিন্তু মারকুটে মেজাজে ব্যাটিং করলেন ৷ অধিনায়ক ওয়েন ম্যাটসন জানালেন, তাঁরা ভারতে এসেছেন যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়েই ৷ চেন্নাইয়ে বেশ কিছুদিন আগে এসেছিলেন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে ৷ জোড়া প্রস্তুতি ম্য়াচও জিতেছে দলটি ৷ রাহুল দ্রাবিড়ের থেকে মূল্যবান পরামর্শ পেয়েছে ইতালি ৷ ম্যাটসন এ বিষয়ে বলছেন, "উনি বিশ্ব ক্রিকেটের কিংবদন্তি ৷ ভারত খেলা পাগল দেশ ৷ আমি রোমা ও (ফ্রান্সিসকো) তোত্তির ভক্ত ৷ ভারতে ফুটবল জনপ্রিয় এই খবর জানি। কলকাতায় মেসিয় আসার কথাও জানি। ভারতে ক্রিকেট নিয়েও উন্মাদনা রয়েছে ৷ এখানে খেলতে পারাটা গর্বের ৷"
Italy's Squad for T20 World Cup 2026:— Italy Cricket (@ItalyCricket) February 9, 2026
Wayne Madsen(c), Anthony Mosca, Justin Mosca, JJ Smuts, Harry Manenti, Ben Manenti, Gian Meade(w), Grant Stewart, Crishan Kalugamage, Ali Hasan, Thomas Draca, Zain Ali, Syed Naqvi, Marcus Campopiano and Jaspreet Singh. pic.twitter.com/PJpQ9mjhQY
তাঁর সংযোজন, "দলের অনেকেই ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট খেলছে। তরুণ ক্রিকেটাররা রয়েছে ৷ এটা ভালো দিক ৷ দলে অভিজ্ঞ তিন স্পিনার আছে ৷ নিজেদের প্রমাণ করার এটা সেরা মঞ্চ ৷ আমরা উন্নতি করছি ৷ যা বিশ্বকাপে মেলে ধরতে চাই ৷" একই সুরে কোচ জন ডেভিডসন বলছেন, "আমরা চাপ সামলানোর বিষয়টা শিখছি ৷ বেশ কিছু প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছি ৷ আইসিসি ব়্য়াংকিংয়ে উন্নতি করতে চাই ৷ এখানে ভালো ক্রিকেট খেলাই লক্ষ্য ৷"
প্রথমবার ইডেনে খেলতে এসে ইতালি মুগ্ধ ৷ কোচ এবং অধিনায়ক দুজনেই ইডেন গার্ডেন্সের উইকেটের প্রশংসায় ৷ প্রস্তুতি হিসেবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম স্কটল্যান্ড ম্যাচও দেখেছে তাঁরা ৷ এবার ম্য়াটসনদের পালা মালদিনি-তোত্তিদের দেশে ক্রিকেটের বীজ বপন করা ৷