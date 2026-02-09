ETV Bharat / sports

বাইশ গজে আজ বিশ্বকাপ হাতেখড়ি ইতালির, ছাপ রাখতে বদ্ধপরিকর মালদিনির দেশ

ক্রিকেট বিশ্বকাপের মঞ্চে আজ আবির্ভাব হতে চলেছে ইতালির ৷ ইডেনে প্রতিপক্ষ স্কটল্যান্ড ৷

ইডেনে অনুশীলন ইতালি দলের (GETTY)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 9, 2026 at 10:31 AM IST

কলকাতা, 9 ফেব্রুয়ারি: চলতি বছর ফুটবল বিশ্বকাপে তাঁরা খেলবে কি না জানা নেই ৷ সরাসরি যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হওয়ায় খেলতে হবে প্লে-অফ ৷ অথচ বাইশ গজের বিশ্বকাপে সোমবার অভিযান শুরু ইতালির ৷ প্রতিপক্ষ স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাওলো মালদিনির দেশের ক্রিকেট বিশ্বকাপে হাতেখড়ি হচ্ছে আবার এ শহরেই ৷ ইডেন গার্ডেন্সে বেলা 11টায় শুরু ম্য়াচ ৷

ছ'য়ের দশকে ইংল্যান্ড সফরে ভারতীয় দলের উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান ফারুখ ইঞ্জিনিয়রকে দেখে ক্রিকেটের প্রেমে পড়েছিলেন সিমোনে গাম্বিনো ৷ যিনি বর্তমানে ইতালি ক্রিকেটের ভগীরথ ৷ বর্তমান ইতালি ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সাম্মানিক প্রেসিডেন্টও বটে ৷ ক্রিকেটীয় বিশ্বের হাইওয়েতে নবাগত হলেও টি-20 বিশ্বকাপের আবির্ভাবে ছাপ রাখতে চায় ফুটবলে চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ৷ ক্যাপ্টেন ওয়েন ম্যাটসন এবং কোচ জন ডেভিডসন প্রাক-ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে এসে জানালেন ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে স্কটল্যান্ডকে হারিয়েছেন তাঁরা ৷ বিশ্বকাপ আবির্ভাবে ইডেনে ফের স্কটিশদের হারানোর লক্ষ্যেই নামছেন তাঁরা ৷ ইতালি দলে দশ জন এমন ক্রিকেটার রয়েছেন যাঁরা দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া বংশোদ্ভূত ৷ রয়েছেন ভারতীয় উপমহাদেশের ক্রিকেটারও ৷ অধিনায়ক ম্যাটসন আবার দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে ফিল্ড হকি খেলেছেন এক সময় ৷

ইতালি ক্রিকেটকে ছড়িয়ে দেওয়ায় বড় ভূমিকা নেওয়া গাম্বিনো জানালেন, দেশে খেলাটি সম্পর্কে ধারণা তৈরি করা সহজ ছিল না ৷ ক্রিকেট খেলার খুঁটিনাটি বুঝতে অসুবিধায় পড়েছিল ইতালির আমজনতা ৷ লাল-বলের ক্রিকেটে সাদা পোশাক পড়ে সবাইকে খেলতে দেখে কে কার প্রতিপক্ষ, বুঝতে পারছিল না তারা ৷ রঙিন পোশাকের ক্রিকেট দেখে খেলাটি সম্বন্ধে একটা ধারণা তৈরি হয় ৷ ইতালিতে ক্রিকেটীয় প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে প্রয়াত নিউজিল্যান্ড কিংবদন্তি মার্টিন ক্রো'র-ও ৷ 1992 বিশ্বকাপের পরে ইতালিতে ছুটি কাটাতে গিয়ে গাম্বিনোর অনুরোধে ইতালিকে ক্রিকেটের পাঠ দিয়েছিলেন তিনি ৷ তিন মাসের সেই ক্রিকেট শিক্ষা ইতালিকে খেলাটি সম্পর্কে আরও আগ্রহী করে তোলে ৷

গাম্বিনো জানালেন, তাঁদের দেশে সবে একটি ক্রিকেট স্টেডিয়াম তৈরি হয়েছে ৷ সাধারণত কৃত্রিম ঘাসের মাঠেই খেলেন ক্রিকেটাররা ৷ ইতিমধ্যে সরকারের তরফে ক্রিকেট খেলার প্রসারে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ৷ ইডেনে প্রথমবার অনুশীলন করতে নেমে ইতালির ক্রিকেটাররা কিন্তু মারকুটে মেজাজে ব্যাটিং করলেন ৷ অধিনায়ক ওয়েন ম্যাটসন জানালেন, তাঁরা ভারতে এসেছেন যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়েই ৷ চেন্নাইয়ে বেশ কিছুদিন আগে এসেছিলেন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে ৷ জোড়া প্রস্তুতি ম্য়াচও জিতেছে দলটি ৷ রাহুল দ্রাবিড়ের থেকে মূল্যবান পরামর্শ পেয়েছে ইতালি ৷ ম্যাটসন এ বিষয়ে বলছেন, "উনি বিশ্ব ক্রিকেটের কিংবদন্তি ৷ ভারত খেলা পাগল দেশ ৷ আমি রোমা ও (ফ্রান্সিসকো) তোত্তির ভক্ত ৷ ভারতে ফুটবল জনপ্রিয় এই খবর জানি। কলকাতায় মেসিয় আসার কথাও জানি। ভারতে ক্রিকেট নিয়েও উন্মাদনা রয়েছে ৷ এখানে খেলতে পারাটা গর্বের ৷"

তাঁর সংযোজন, "দলের অনেকেই ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট খেলছে। তরুণ ক্রিকেটাররা রয়েছে ৷ এটা ভালো দিক ৷ দলে অভিজ্ঞ তিন স্পিনার আছে ৷ নিজেদের প্রমাণ করার এটা সেরা মঞ্চ ৷ আমরা উন্নতি করছি ৷ যা বিশ্বকাপে মেলে ধরতে চাই ৷" একই সুরে কোচ জন ডেভিডসন বলছেন, "আমরা চাপ সামলানোর বিষয়টা শিখছি ৷ বেশ কিছু প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছি ৷ আইসিসি ব়্য়াংকিংয়ে উন্নতি করতে চাই ৷ এখানে ভালো ক্রিকেট খেলাই লক্ষ্য ৷"

প্রথমবার ইডেনে খেলতে এসে ইতালি মুগ্ধ ৷ কোচ এবং অধিনায়ক দুজনেই ইডেন গার্ডেন্সের উইকেটের প্রশংসায় ৷ প্রস্তুতি হিসেবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম স্কটল্যান্ড ম্যাচও দেখেছে তাঁরা ৷ এবার ম্য়াটসনদের পালা মালদিনি-তোত্তিদের দেশে ক্রিকেটের বীজ বপন করা ৷

