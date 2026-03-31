এক যুগ পর বিশ্বকাপের হাতছানি, শাপমুক্তির ম্যাচে বসনিয়া-হার্জেগোভিনার সামনে 'আজ্জুরি'রা

এক যুগ পর বিশ্বকাপের হাতছানি, শাপমুক্তির ম্যাচে বসনিয়া-হার্জেগোভিনার সামনে 'আজ্জুরি'রা
প্লে-অফস ফাইনালে দু'দলের মধ্যে জয়ীরা বিশ্বকাপে জায়গা করে নেবে গ্রুপ-বি'তে ৷ যেখানে রয়েছে কানাডা, সুইজারল্যান্ড এবং কাতার ৷
Published : March 31, 2026 at 1:42 PM IST
জেনিকা (বসনিয়া), 31 মার্চ: 2018 রাশিয়া এবং 2022 কাতার বিশ্বকাপে যোগ্যতা-অর্জনে ব্যর্থ হয়েছিল তারা ৷ আজ্জুরি ফ্লেভার ছাড়াই অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিশ্ব ফুটবলের গত দু'টি মহাযজ্ঞ ৷ এবারেও যোগ্য়তা অর্জন পর্ব থেকে সরাসরি বিশ্বকাপের মূলপর্বে পৌঁছতে ব্যর্থ ইতালি ৷ তবে মঙ্গলবার প্লে-অফস ফাইনালের হার্ডল পেরোতে পারলেই এক যুগের শাপমুক্তি ঘটবে চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের ৷
প্লে-অফে ইতালির সামনে বসনিয়া-হার্জেগোভিনা ৷ 2014-র পর দ্বিতীয়বার 'দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ'-এ খেলার হাতছানি তাদের সামনেও ৷ বসনিয়া-হার্জেগোভিনা খেলবে জেনিকায় ঘরের মাঠে ৷ যারা প্লে-অফস সেমিফাইনালে ওয়েলসকে পেনাল্টি শুট-আউটে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছেছে ৷ অন্যদিকে উত্তর আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালের প্রথমার্ধ গোলশূন্য থাকলেও দ্বিতীয়ার্ধে স্য়ান্দ্রো তোনালি ও মোইস কিনের গোল ফাইনালে তুলেছে আজ্জুরি'দের ৷
সবমিলিয়ে ইতালি ও 12 বছর পর বিশ্বকাপের মূলপর্বের মাঝে এখন বাধা বসনিয়া-হার্জেগোভিনা ৷ যে হার্ডলকে এভারেস্টের সঙ্গে তুলনা করছেন ইতালি কোচ জেন্নারো গাত্তুসো ৷ কারণ 12 বছর বাদে বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে বড় মঞ্চে দেশের ফুটবল টিমের প্রত্যাবর্তনের জন্য হা-পিত্যেশ করে রয়েছেন অনুরাগীরা ৷ যে দল জিতবে তারা বিশ্বকাপের গ্রুপ-বি'তে জায়গা করে নেবে অন্যতম আয়োজক কানাডা, সুইজারল্যান্ড এবং গতবারের আয়োজক কাতারের সঙ্গে ৷
সে যাইহোক, সেমিতে বসনিয়ার জয় দেখে উচ্ছ্বাস করায় প্লে-অফস ফাইনালের আগে বিতর্কে ইতালির ফুটবলাররা ৷ ওয়েলসের তুলনায় বসনিয়া অনেক বেশি সহজ প্রতিপক্ষ, আর সে কারণেই ফাইনালের তাদের প্রতিপক্ষের জয় দেখে সেলিব্রেশেনে মেতে উঠতে দেখা যায় ফেডেরিকো দিমার্কোদের ৷ যে ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়ে সোশাল মিডিয়ায় ৷ তবে সেই সেলিব্রেশন যে কোনওভাবেই প্রতিপক্ষের প্রতি অবজ্ঞাসূচক নয়, তা ফাইনালের আগে স্পষ্ট করেছেন দিমার্কো ৷
এদিকে বিশেষজ্ঞরা ইতালিকে এগিয়ে রাখলেও প্লে-অফস ফাইনালে ইতালিকে ফেভারিট হিসেবে দেখার পক্ষপাতী নন বসনিয়া স্ট্রাইকার এডিন জেকো ৷ বিশ্বকাপের দলে যোগ্যতা অর্জনের জন্য তাঁদের দলে যে যথেষ্ট গুণমানসম্পন্ন ফুটবলাররা রয়েছেন, তা স্পষ্ট করেছেন ইন্টার মিলান স্ট্রাইকার ৷ বছর চল্লিশের জেকো আশাবাদী এবার তাঁরা বিশ্বকাপের মূলপর্বে পৌঁছতে পারবেন ৷
ইতালির পাশাপাশি বাকি পাঁচটি স্থানের জন্য আজ লড়াইয়ে সুইডেন বনাম পোল্যান্ড, কসোভো বনাম তুরস্ক, চেক প্রজাতন্ত্র বনাম ডেনমার্ক, কঙ্গো বনাম জামাইকা এবং ইরাক বনাম বলিভিয়া ৷