মালদিনির দেশে 'অস্তমিত' ফুটবল ! টানা তৃতীয়বার বিশ্বকাপে নেই ইতালি

মালদিনির দেশে 'অস্তমিত' ফুটবল ! টানা তৃতীয়বার বিশ্বকাপে নেই ইতালি
ইতালিকে হারিয়ে 2014-র পর ফের বিশ্বকাপের মূলপর্বে এডিন জেকো'র বসনিয়া ৷ পেনাল্টি শুট-আউটে 4-1 গোলে জিতল তারা ৷
Published : April 1, 2026 at 9:27 AM IST|
Updated : April 1, 2026 at 9:46 AM IST
জেনিকা (বসনিয়া), 1 এপ্রিল: 2018, 2022 সালের পর 2026 ৷ প্লে-অফস ফাইনালে হেরে টানা তৃতীয়বার বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ ইতালি ৷ ফরম্যাট বদলে ফুটবলের বিশ্বযুদ্ধ এবার 48 দেশের ৷ তবু মূলপর্বে জায়গা করে নিতে ব্যর্থ গিয়ানলুইগি দোন্নারুমা অ্যান্ড কোম্পানি ৷ মঙ্গলবার প্লে-অফস ফাইনালে এগিয়ে গিয়েও পেনাল্টি শুট-আউটে হেরে আশাভঙ্গ পাওলো মালদিনি, ফ্যাবিও ক্যানাভারোর দেশের ৷ সেইসঙ্গে প্রথম প্রাক্তন বিশ্বসেরা দল হিসেবে টানা তিনবার বিশ্বকাপের মূলপর্বে যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হওয়ার লজ্জার নজির গড়ল ইতালি ৷
অন্যদিকে চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের হারিয়ে 2014 সালের পর 'দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে' বসনিয়া-হার্জেগোভিনা ৷ জেনিকায় বসনিয়ার ঘরের মাঠে এদিন ফেভারিট হিসেবেই শুরু করেছিল আলেজান্দ্রো বাস্তোনি, স্যান্দ্রো তোনালি, নিকোলো বারেলার মতো তারকাদের নিয়ে তৈরি 'আজ্জুরি' ব্রিগেড ৷ যারা প্লে-অফস সেমিতে উত্তর আয়ারল্যান্ডকে হারিয়ে ফাইনালের যোগ্যতা অর্জন করেছিল ৷ 15 মিনিটের মাথায় বিপক্ষ রক্ষণের সুযোগ নিয়ে মোইস কিনের দুরন্ত গোল ফাইনালেও এগিয়ে দেয় ইতালিকে ৷ কিন্তু শেষরক্ষা হল কই ?
প্রথমার্ধেই লাল-কার্ড দেখে বিপদ বাড়ান ডিফেন্ডার বাস্তোনি ৷ গোলমুখে আগুয়ান বিপক্ষের এক ফুটবলারকে ফাউল করে মার্চিং-অর্ডার পান ইন্টার মিলান ফুটবলার ৷ এরপর থেকেই দশজনের ইতালির পক্ষে বসনিয়ার ঘরের মাঠে লিড ধরে রাখা ক্রমশ চাপের হয়ে উঠছিল ৷ তবু তেকাঠির নীচে দোন্নারুমার উপস্থিতিতে সহজে হার মানেনি ইতালি রক্ষণ ৷ কিন্তু 79 মিনিটে শেষমেশ আত্মসমর্পণ করে তারা ৷ আমার দেদিচের ডানপ্রান্তিক ক্রস থেকে এডিন জেকোর হেড দোন্নারুমা প্রতিহত করলে বক্সের মধ্যে আলতো টাকায় তা জালে পাঠান হ্যারিস তাবাকোভিচ ৷
নির্ধারিত 90 মিনিট ফলাফল 1-1 থাকায় ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে ৷ সেখানেও স্কোরলাইনের কোনও পরিবর্তন হয়নি ৷ ফলত কানাডা, সুইজারল্যান্ড ও কাতারের সঙ্গে বিশ্বকাপের গ্রুপ-বি'র সঙ্গী হবে কোন দেশ, জানতে ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে ৷ সেখানে তোনালি ছাড়া স্পটকিক থেকে গোল করতে ব্যর্থ হন ইতালির বাকি দুই ৷ অন্যদিকে টানা চারটি শট গোলে রেখে 12 বছর পর বিশ্বকাপের মূলপর্বে পৌঁছে যায় বসনিয়া ৷
এদিকে কোচ হিসেবে দেশকে বিশ্বকাপের মূলপর্বে তুলতে না-পেরে হতাশ প্রাক্তন ফুটবলার জেন্নারো গাত্তুসো ৷ কোচ হিসেবে তাঁর ভবিষ্যত জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, "এখন এসব নিয়ে ভাবার সময় নয় ৷ এখন কথা হওয়া উচিত শুধু ইতালি, জাতীয় দলকে নিয়ে ৷ এটা বিরাট ধাক্কা আমদের ৷ যদিও তা প্রাপ্য ছিল ন ৷ এবার আমাদের অনেক বেশি কিছু পাওনা ছিল ৷ ফলত আমার ভবিষ্যত কী, সেটা বড় কথা নয় ৷"