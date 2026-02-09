কাঁধের হাড় সরল অধিনায়কের, স্কটিশদের কাছে হেরে ইডেনে দুঃস্বপ্নের অভিষেক ইতালির

কাঁধের হাড় সরল অধিনায়কের, স্কটিশদের কাছে হেরে ইডেনে দুঃস্বপ্নের অভিষেক ইতালির
যা পরিস্থিতি তাতে টুর্নামেন্ট থেকে কার্যত ছিটকে গেলেন ইতালি অধিনায়ক ম্যাডসেন ৷
Published : February 9, 2026 at 4:51 PM IST
কলকাতা, 9 ফেব্রুয়ারি: আবির্ভাবে যে বিরাট কিছু তাঁরা করে ফেলবে প্রত্যাশা করেননি ক্রিকেট অনুরাগীরা ৷ স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ আবির্ভাবে সাড়া জাগানো কিছু করতেও পারল না ইতালি ৷ 73 রানে ম্যাচ তো তাঁরা হারলই, সঙ্গে দুর্ভাগ্য হয়ে রইল অধিনায়কের চোট ৷ চতুর্থ ওভারে কাঁধের হাড় সরে স্কটল্য়ান্ড ম্য়াচের বাকি পর্ব থেকে ছিটকে গেলেন ওয়েন ম্য়াডসেন ৷ যা পরিস্থিতি তাতে ইতালি অধিনায়ক বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেও অবাকের কিছু থাকবে না ৷ যা বড় ধাক্কা নবাগতদের জন্য ৷
এদিকে হারের ধাক্কা সরিয়ে ফিরে আসার লক্ষ্যে সফল স্কটল্যান্ড ৷ বাংলাদেশের পরিবর্ত হিসেবে মাত্র দশদিনের প্রস্তুতিতে টি-20 বিশ্বকাপে খেলতে এসেছেন জর্জ মুন্সে, ব্র্যান্ডন ম্যাকমুলেনরা ৷ এমন পরিস্থিতিতে এই জয় পরবর্তী ম্যাচগুলোর আগে আত্মবিশ্বাস জোগাবে স্কটিশদের ৷
ইডেন গার্ডেন্সে টস জিতে স্কটল্যান্ডকে এদিন ব্যাটিংয়ে ডেকেছিল ইতালি ৷ আজ্জুরি বোলারদের দুমড়ে দুই ওপেনার জর্জ মুন্সে এবং মাইকেল জোন্স 13 ওভারে 126 রান তুলে প্রতিপক্ষকে ব্যাকফুটে ঠেলে দেন ৷ মুন্সে 54 বলে 84 রানের ইনিংস সাজানো 13টি বাউন্ডারি এবং দু'টি বিশাল ছক্কায় ৷ আরেক ওপেনার জোন্স 30 বলে করেন 37 রান ৷ তিনে নেমে ম্যাকুমুলেন 18 বলে 41 রান করলেন চারটি বিশাল ছক্কায় ৷ এরপরে মাইকেল লিস্কের পাঁচ বলে অপরাজিত 22 রান স্কটল্যান্ডকে চার উইকেটে 207 রানে পৌঁছে দেয়। যা চলতি বিশ্বকাপের প্রথম দু'শো প্লাস রান ৷
ইতালির মত নবাগত দলের পক্ষে দু'শোর বেশি রানের ধাক্কা সামলানো কঠিন হয়ে দাঁড়ায় ৷ তবুও ম্যাচ শুরুর কয়েক ওভারের মধ্যে অধিনায়ক ম্যাডসনের ছিটকে যাওয়া, ফিল্ডিংয়ের খামতি সামলে 134 রানকে ইডেনের দর্শক কৃতিত্ব হিসেবেই দেখছে ৷ বেঞ্জামিন মানেন্তির 31 বলে ঝোড়ো 52 রান উল্লেখযোগ্য ৷ ইতালি ব্যাটার হিসেবে বিশ্বকাপে প্রথম হাফসেঞ্চুরি করা মানেন্তি এদিন মারেন পাঁচটি চার ও একটি ছক্কা ৷ 16.4 ওভারে অলআউট হয়ে যায় ইতালি ৷ মেরে কেটে সাত হাজারের মতো দর্শক সোমবার বেলা এগারোটা থেকে শুরু হওয়া ম্যাচে ভিড় জমিয়েছিলেন ৷ জর্জ মুন্সের ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি মাইকেল লিস্কের 17 রানে চার উইকেট আনন্দ দিল নন্দনকাননের দর্শকদের ৷ ম্যাচের সেরা লিস্ক-ই ৷
Scotland open their #T20WorldCup account with a comprehensive victory in Kolkata 👏— ICC (@ICC) February 9, 2026
📝: https://t.co/01Ywp9sRp6 pic.twitter.com/qZtIZsWFFw
সাংবাদিক সম্মেলনে এসে ইতালি কোচ জন ডেভিডসন বলেন, "শুরুতে অধিনায়কের চোট পেয়ে ছিটকে যাওয়া দলের পক্ষে বড় ধাক্কা ৷ বিশ্বকাপের মতো প্রতিযোগিতায় একজন ব্যাটারকে বাধ্য হয়ে মাঠ ছাড়তে হলে কাজটা কঠিন হয়ে যায় ৷ তবে যেভাবে দল চেষ্টা করেছে তাতে খুশি ৷"
অন্যদিকে ইতালির বিরুদ্ধে জয়ের পর এবার ইংল্যান্ডকে চ্যালেঞ্জ ছুড়তে চায় স্কটল্যান্ড ৷ 14 ফেব্রুয়ারি দুই দেশ ইডেনেই মুখোমুখি হবে একে অপরের ৷ ইংল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ডের খেলার মাঠের বৈরিতার প্রাচীন ইতিহাস রয়েছে ৷ কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপের মঞ্চে সেই বৈরিতায় শাণ দিতে চায় স্কটল্যান্ড ৷