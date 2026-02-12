মোস্কা ভাইদের ব্য়াটিং তাণ্ডবে নেপালকে হারিয়ে ঐতিহাসিক জয় ইতালির

মোস্কা ভাইদের ব্য়াটিং তাণ্ডবে নেপালকে হারিয়ে ঐতিহাসিক জয় ইতালির
প্রথম ম্য়াচে ইংল্য়ান্ডকে বেগ দেওয়া নেপালকে নিয়ে তৈরি হয়েছিল প্রত্যাশা ৷ যা এদিন আরব সাগরের জলে ছুড়ে ফেলল ইতালি ৷
Published : February 12, 2026 at 5:53 PM IST
মুম্বই, 12 ফেব্রুয়ারি: শেষ পর্যন্ত জিতলেও প্রথম ম্য়াচে নেপালের বিরুদ্ধে শিরে-সংক্রান্তি দশা হয়েছিল ইংল্য়ান্ডের ৷ টুর্নামেন্টের হট ফেভারিটদের বিরুদ্ধে লড়াই করে মাত্র চার রানে হেরেছিল নেপাল ৷ হ্যারি ব্রুকদের প্রচ্ছন্ন লড়াই ছুড়ে দেওয়া নেপালকে নিয়ে তৈরি হয়েছিল প্রত্যাশা ৷ নবাগত ইতালির বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার তাই ফেভারিট হিসেবেই শুরু করেছিল তাঁরা ৷ কিন্তু নেপালকে নিয়ে তৈরি হওয়া প্রত্যাশা বৃহস্পতিবার আরব সাগরের জলে যেন ছুড়ে ফেলল ইতালি ৷ রোহিত পাউডেল অ্যান্ড কোম্পানিকে 10 উইকেটে হারিয়ে টি-20 বিশ্বকাপে প্রথম জয় কুড়িয়ে নিল ইউরোপের দেশটি ৷ যা ঐতিহাসিকও বটে ৷
44 বল বাকি থাকতে এদিনের জয়ে একটি বড়সড় নজিরেও নাম তুলে ফেলল ইতালি ৷ ফুটবলে চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা প্রথম অভিষেককারী দল হিসেবে টি-20 বিশ্বকাপে 10 উইকেটে জয়ের নজির গড়ল ৷ এর আগে সাতটি ক্ষেত্রে কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপে 10 উইকেটে জয়ের নজির রয়েছে ৷ অর্থাৎ, সার্বিকভাবে অষ্টম এবং চলতি বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডের পর দ্বিতীয় দল 10 উইকেটে জয়ের নজির গড়ল হ্যারি মানেন্তি অ্যান্ড কোম্পানি ৷
স্কটিশদের কাছে 73 রানে হেরে ইডেন গার্ডেন্সে বিশ্বকাপে আত্মপ্রকাশ হয়েছিল ইতালির ৷ তবে হারের চেয়েও সেই ম্য়াচে ইতালির জন্য় বড় ধাক্কা ছিল অধিনায়ক ওয়েন ম্যাডসেনের চোট পেয়ে ছিটকে যাওয়া ৷ সেসবের ধাক্কা সরিয়ে দ্বিতীয় ম্যাচে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন 'আজ্জুরি'দের ৷ বল হাতে নয়া অধিনায়ক মানেন্তি ও লেগস্পিনার ক্রিসান কালুগামাগের দুরন্ত ঘূর্ণির পর ব্য়াট হাতে ইতালিকে ঐতিহাসিক জয় এনে দিলেন মোস্কা ব্রাদার্স ৷
A famous triumph for Italy against Nepal as they notch up their first-ever #T20WorldCup win
টস জিতে নেপালকে এদিন ব্য়াটিংয়ে আমন্ত্রণ জানায় ইতালি ৷ নেপালের হয়ে সর্বাধিক 24 বলে 27 রান করেন আরিফ শেখ ৷ অধিনায়ক রোহিত করেন 14 বলে 23 রান ৷ ওপেনার আসিফ শেখ করেন 20 রান ৷ স্পিন-পেসের সাঁড়াশি আক্রমণে প্রতিপক্ষ ব্যাটারদের বাড়তে দেয়নি ইতালি ৷ 20 ওভার সম্পূর্ণ ব্যাট করতে ব্যর্থ হয় নেপাল ৷ 19.3 ওভারে সব উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 123 রান তোলে তারা ৷ চার ওভারে মাত্র ন'রানে দুই উইকেট নেন অধিনায়ক ৷ 18 রানে তিন উইকেট নিয়ে ম্য়াচের সেরা কালুগামাগে ৷
That's how you announce yourself on the world stage. That's statement from Azzuris.
The team lost its captain in the very first match and then to have upstaged an opponent who gave more than a scare to the mighty English this comfortably tells a lot about our team.
Ben fatto 🇮🇹
তবে এই রান তাড়া যে নবাগত দল এত সহজে তাড়া করবে তা হয়তো কল্পনা করতে পারেনি কেউ ৷ নেপাল বোলারদের কোনও সুযোগ না-দিয়ে বিস্ফোরক ব্য়াটিংয়ে দলকে বিশ্বকাপের প্রথম জয় এনে দেন জাস্টিন মোস্কা এবং অ্যান্থনি মোস্কা ৷ মাত্র 12.4 ওভারে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় 124 রান ওপেনিং জুটিতেই তুলে নেয় ইতালি ৷ সেইসঙ্গে গড়ে ফেলে রেকর্ডও ৷ হাফসেঞ্চুরি আসে দুই ওপেনারের ব্য়াটে ৷ 44 বলে 60 রানে অপরাজিত থাকেন জাস্টিন, অ্যান্থনি করেন 32 বলে অপরাজিত 62 রান ৷ পরবর্তীতে আর কোনও ম্যাচে ইতালি জয় পাবে কি না, জানা নেই ৷ তবে আত্মপ্রকাশে ঐতিহাসিক এই জয় নিঃসন্দেহে তাদের আগামিদিনের পাথেয় হবে ৷