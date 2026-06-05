আইএসএল সঠিক সময়েই, আশ্বাস ফেডারেশন প্রেসিডেন্টের

আইএসএল সঠিক সময়েই, আশ্বাস ফেডারেশন প্রেসিডেন্টের
ভারতীয় ফুটবল নিয়ে অযথা সংশয়ের মেঘ তৈরি করা হচ্ছে ৷ বৃহস্পতিবার ময়দান সাথী'র অনুষ্ঠানে এসে এমনটাই জানালেন কল্যাণ চৌবে ৷
Published : June 5, 2026 at 11:58 AM IST
কলকাতা, 5 জুন: সরকারিভাবে ফেডারেশনের তরফে আসন্ন মরশুমের ফুটবল ক্যালেন্ডার ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে ৷ তারপরেও ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎ নিয়ে গুজব ছড়ানো হচ্ছে ৷ বৃহস্পতিবার ময়দান সাথী'র অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বিষয়টি নিয়ে সরব হলেন সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট কল্যাণ চৌবে ৷ তিনি স্পষ্ট জানালেন, ভারতীয় ফুটবল নিয়ে অযথা সংশয়ের মেঘ তৈরি করা হয়েছে এবং হচ্ছে ৷ গত মরশুমে দেশের সর্বোচ্চ লিগ আয়োজনের বিষয়টি যখন আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল, তখনও তিনি আত্মবিশ্বাসী ছিলেন বলে জানান কল্যাণ ৷
আগামী মরশুম নিয়ে আশ্বাসের সঙ্গেই ফের বিদায়ী মরশুমে উত্তেজক আইএসএলের প্রশংসা ফেডারেশন প্রেসিডেন্টের মুখে ৷ একইসঙ্গে ক্লাবজোটের তরফে আসা আইএসএল আয়োজনের প্রস্তাব গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে দেখার কথাও বলছেন তিনি। ফেডারেশনের প্রস্তাবিত ফুটবল ক্যালেন্ডারে আগামী 1 সেপ্টেম্বর থেকে আইএসএল আয়োজনের কথা বলা হয়েছে ৷ এরপরই ক্লাবজোটের তরফে দু'বছরের জন্য আইএসএল চালানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ফেডারেশনকে ৷ আর লিগ আয়োজনের জন্য বছরে 15 কোটি টাকা দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে ৷ সূত্রে খবর, ক্লাবজোটের সেই প্রস্তাবে ফেডারেশন প্রায় রাজি ৷ তবে তারা অতিরিক্ত 15 কোটি টাকা চেয়েছে লিগ পরিচালনার জন্য ৷ আর সেখানেই ক্লাবজোট খানিকটা বেঁকে বসেছে ৷ সেই সমস্যা মেটাতে আসরে নেমেছেন প্রাক্তন ফেডারেশন প্রেসিডেন্ট প্রফুল প্যাটেল ৷ তিনি ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ-সচিব এম সত্যনারায়ণের সঙ্গে আলোচনায় বসে রফাসূত্র বের করার চেষ্টা করবেন বলে জানিয়েছেন ৷ সবমিলিয়ে ভারতীয় ফুটবল ঘিরে সংশয় দূর হওয়ার পথে ৷
এদিকে লক্ষ্মীবারে ময়দান সাথী'র অনুষ্ঠানে ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠল ময়দানে পালাবদলের হাওয়া ৷ আশুতোষ ক্লাব তাঁবুতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অবশ্য বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেস হাত ধরাধরি করে হাঁটল ৷ তৃণমূল কংগ্রেসের মদন মিত্র, বিশ্বরূপ দে'রা উপস্থিত ছিলেন ৷ বিশ্বরূপ দে কলকাতা পুরনিগমের তৃণমূল কাউন্সিলর হলেও ময়দানের মানুষ ৷ তবে মদন মিত্রের উপস্থিতিতে চমক রয়েছে ৷ এছাড়া উপস্থিত ছিলেন তাপস রায়, অশোক দিন্দা'রা ৷ এছাড়াও হাজির তিন প্রধানের কর্তারা ৷ অনুষ্ঠানে ছিলেন আইএফএ চেয়ারম্যান সুব্রত দত্ত-সহ অন্যান্য পদাধিকারীরাও ৷ প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, অলোক মুখোপাধ্যায়, মানস ভট্টাচার্যদের মতো প্রাক্তন ফুটবলারদেরও দেখা মিলল ৷ যাঁদের একসময় পূর্বতন সরকারের ঘনিষ্ঠ হিসেবে দেখা যেত, তাঁরাই ময়দান সাথী'র অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে পালাবদলের হাওয়ায় গা ভাসালেন ৷
তিন বড় ক্লাব-সহ অন্যান্য ক্লাবের কর্তারাও জানালেন, পূর্বতন সরকারের সময় বাইরের চাপ সামলে ক্লাব চালাতে হত ৷ যা দূর হওয়া দরকার ৷ অনুষ্ঠানে খেলো ইন্ডিয়ায় ট্রাইবাল কাপ চ্যাম্পিয়ন বাংলা দলকে সংবর্ধিত করা হয় ৷ সংবর্ধিত করা হয় এভারেস্ট জয়ী দেবাশিস বিশ্বাস এবং দেবদাস নন্দীকেও ৷ এছাড়াও সংবর্ধনা দেওয়া হয় দূরপাল্লার সাঁতারু সায়নী দাসকে ৷
সবমিলিয়ে রাজনীতি মুক্ত ময়দান গড়ার ডাক উঠল ময়দান সাথী'র মঞ্চে ৷ অনুষ্ঠানের শেষবেলায় উপস্থিত হন সিএবি প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ তাঁকে সংবর্ধিত করেন ফেডারেশন প্রেসিডেন্ট কল্যাণ চৌবে ৷ উপস্থিত ছিলেন সিএবি'র প্রাক্তন সভাপতি অভিষেক ডালমিয়াও ৷ সবমিলিয়ে আগের সবকিছু ভুলে নতুনভাবে ময়দান গড়ার আহ্বান এই অনুষ্ঠানে ৷ যাকে প্রকারান্তরে বর্তমান রাজ্যের শাসকদলের ময়দানি প্রবেশ বললে অত্যুক্তি হয় না ৷