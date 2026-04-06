'নওশাদের আদর্শ ভাবিয়েছে', মিনাখাঁর মৎস্যচাষিদের 'হুইসল-ব্লোয়ার' হতে নির্বাচনে প্রতীক

'নওশাদের আদর্শ ভাবিয়েছে', মিনাখাঁর মৎস্যচাষিদের 'হুইসল-ব্লোয়ার' হতে নির্বাচনে প্রতীক
সুযোগ পেলে মিনাখাঁর মানুষের একাধিক ইস্যু বিধানসভায় উত্থাপন করতে চান ৷ ইটিভি ভারতের সঞ্জয় অধিকারীর মুখোমুখি হয়ে বললেন আইএসএল রেফারি প্রতীক মণ্ডল ৷
Published : April 6, 2026 at 6:07 PM IST|
Updated : April 6, 2026 at 6:13 PM IST
মিনাখাঁ, 6 এপ্রিল: উত্তর 24 পরগনার মিনাখাঁ বিধানসভা কেন্দ্রটির পরিসর নেহাত কম নয় ৷ যে বিধানসভার অন্তর্গত অধিকাংশ মানুষ মৎস্যজীবী ৷ কিন্তু মৎস্য চাষের জন্য তাঁরা বিদ্য়াধরী নদীর যে জল ব্যবহার করে থাকেন, সেটা দূষিত ৷ ফলত মৎস্য়জীবীরা প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ৷ আর মৎস্যচাষিরা ক্ষতিগ্রস্ত মানে পুরো মিনাখাঁই ক্ষতিগ্রস্ত ৷ তাই বিধানসভা নির্বাচনে জিতে মানুষ বা সমাজের বিধান দেওয়ার সুযোগ পেলে তাঁর এলাকার মৎস্যচাষিদের কথাই প্রথম ভাববেন ৷ সাফ জানালেন রেফারি প্রতীক মণ্ডল ৷ রবিবারও আইএসএলে মুম্বই সিটি এফসি বনাম ওড়িশা এফসি ম্য়াচ পরিচালনা করেছেন তিনি ৷ এবার মানুষের পাশে দাঁড়াতে নতুনভাবে 'হুইসল-ব্লোয়ার' হওয়ার ভাবনা বছর ছত্রিশের রেফারির ৷
খেলা থেকে রাজনীতির মঞ্চে তাঁর পদার্পণের পুঁজি বলতে করোনা অতিমারি, আমফানের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় নিঃস্বার্থভাবে মিনাখাঁর মানুষের পাশে দাঁড়ানো ৷ নির্বাচনী যুদ্ধে রাজনৈতিক দলগুলোর ঢক্কানিনাদের মাঝে প্রতীক মণ্ডল যেন অমলকান্তি ৷ যিনি রোদ্দুর হতে চান ৷ সমাজসেবার আবেগকে গতি দিতেই ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট বা আইএসএফে যোগদান তাঁর ৷ তাও আবার দিন পনেরোর আলোচনায় ৷ বঙ্গ রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে বিভিন্ন পেশার মানুষের ভোটে দাঁড়ানোর নজির রয়েছে ৷ এবারই তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছেন মোহনবাগান কিংবদন্তি বিদেশ বসু ৷ কিন্তু কোনও ফুটবল রেফারি ? নৈব নৈব চ ৷ সেদিক থেকে নজির সৃষ্টি করছেন প্রতীক ৷ মিনাখাঁ বিধানসভায় প্রতীকের বিরুদ্ধে তৃণমূল প্রার্থী ঊষারানি মণ্ডল এবং বিজেপি প্রার্থী রুদ্রেন্দ্র পাত্র ৷ লড়াই কঠিন সন্দেহ নেই, কিন্তু আত্মবিশ্বাসী প্রতীক ৷ ইটিভি ভারতের মুখোমুখি হয়ে জানালেন নানা কথা ৷
- প্রশ্ন: জাতীয় রেফারি থেকে রাজনৈতিক মঞ্চ, কাজটা কতোটা কঠিন ? কতোটা আলাদা ?
উত্তর: দু'টো আলাদা প্ল্যাটফর্ম ৷ আর রাজনীতি আমার কাছে নতুনও ৷ ফলত চ্যালেঞ্জ প্রচুর ৷ আগামিদিনে আরও চ্যালেঞ্জ আসবে বলে আশা করছি ৷ তবে আমরা খেলার মাঠের মানুষ ৷ চ্যালেঞ্জ সামলেই এগোতে ভালোবাসি ৷ এখানেও একইভাবে এগোতে পারব বলে আশাবাদী ৷
- প্রশ্ন: বাংলার রাজনীতিতে কি স্পোর্টসম্যানশিপ আদৌ রয়েছে ?
উত্তর: এটাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের যে পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতির যে সংস্কৃতি, সেখানে স্পোর্টসম্য়ানশিপের বড্ড অভাব ৷ আমি যদি সুযোগ পাই তাহলে চ্যালেঞ্জ থাকবে স্পোর্টসম্যান স্পিরিট বঙ্গ রাজনীতিতে নিয়ে আসার ৷
- প্রশ্ন: রাজনীতিতে প্রবেশ কী চিন্তাভাবনা করে ?
উত্তর: রাজনীতিতে প্রবেশের কোনও পূর্ব পরিকল্পনা আমার ছিল না ৷ তবে সমাজ সেবা করার নেশা একটা রয়েছে ৷ যখনই সুযোগ পেয়েছি করেছি ৷ লকডাউনের সময় থেকে কয়েকজন বন্ধুবান্ধব মিলে মানুষের পাশে দাঁড়ানো শুরু করেছিলাম ৷ পরে অবশ্য সেটা বড় আকার নেয় ৷ পরবর্তীতে আমফান ঝড়েও মিনাখা বিপর্যস্ত হয়েছিল ৷ তখনও আমরা চেষ্টা করি আমাদের সাধ্যমতো মানুষের পাশে দাঁড়াতে ৷ কিছু NGO আমাদের কাজ দেখে এগিয়ে আসে ৷ ফলত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ইচ্ছে একটা ছিল ৷ কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে এই ইচ্ছেপূরণ করাটা খুব কঠিন ৷ বৃহৎ আকারে পরিসর পাওয়া যায় না ৷ তাই ভাবলাম রাজনীতির প্ল্যাটফর্মটা যাতে ব্যবহার করা যায় ৷
- প্রশ্ন: আইএসএফ'কে কেন বেছে নিলেন ?
উত্তর: ব্যক্তিগতভাবে আমি নওশাদ সিদ্দিকিকে পছন্দ করি ৷ ওর নীতি, আদর্শ, কথাবার্তা আমার পছন্দের ৷ ওনার মতো কোনও রাজনীতিবিদকে আমি দেখিনি ৷ পরিষ্কারভাবে মানুষের হয়ে উনি কথা বলেন, অন্য়ায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন ৷ উনি মানুষকে একটা সঠিক বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করছেন ৷ যা আমায় অনুপ্রাণিত করেছে ৷ পরে সুযোগটা যখন আমার কাছে এল ওনার দলের থেকে, তখন আমি সেটা গ্রহণ করেছি ৷
- প্রশ্ন: নওশাদ সিদ্দিকির সঙ্গে দেখা হয়েছে ?
উত্তর: হ্যাঁ, আমি প্রার্থী হতে রাজি হওয়ার পর ওনার সঙ্গে দেখা করেছি ৷ কথা বলে ভালোই লেগেছে ৷
- প্রশ্ন: রাজনীতির ময়দানে কাউকে কি ভয় পাওয়ার জায়গা আছে ?
উত্তর: এখানে ভয় পাওয়ার বিশেষ কিছু নেই ৷ তবে ভয় বলতে কিছু কিছু সময় যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় তাতে কর্মীদের কথা ভেবে খানিকটা ভয় আছে ৷ সুযোগ পেলে পরবর্তীতে এই ভয়টা মানুষের মন থেকে বিতাড়িত করার চেষ্টা করব ৷
- প্রশ্ন: শাসকদলের তরফে কোনও বাধা এসেছে ?
উত্তর: না, সেরকম বাধা আসেনি ৷ আগামিদিনে কী হবে জানি না, তবে মিনাখাঁর পরিবেশ বর্তমানে শান্তই রয়েছে ৷ ভোট গণতন্ত্রের একটা উৎসব ৷ আশা করব সকল রাজনৈতিক দলগুলি শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রেখে গণতান্ত্রিক উৎসবে মেতে উঠবে ৷
- প্রশ্ন: বিধায়ক হলে মিনাখাঁর কোন কোন সমস্য়া বিধানসভায় তুলে ধরার চেষ্টা করবেন ?
উত্তর: মিনাখাঁর প্রত্যেকটা পরিবার কমবেশি মৎস্য চাষের সঙ্গে জড়িত ৷ কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে মৎস্য চাষের জন্য আমরা যে বিদ্য়াধরী নদীর জল ব্যবহার করি, সেই জল প্রচণ্ডভাবে দূষিত ৷ যার ফলে মৎস্য চাষিরাও ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ৷ আর মৎস্যচাষিরা ক্ষতিগ্রস্ত মানে পুরো মিনাখাঁটাই ক্ষতিগ্রস্ত ৷ তাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য মানুষের জীবিকার জায়গাটা পরিশুদ্ধ করার ৷
দ্বিতীয়ত, মিনাখাঁর মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি একটা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ৷ যেখানে বিনা পারিশ্রমিকে আমরা মানুষকে পরিষেবা দিতে পারব ৷
- প্রশ্ন: পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ধর্মীয় মেরুকরণ নিয়ে কী বলবেন ?
উত্তর: এটা একদম সত্যি যে রাজ্যেক প্রধান বিরোধী দল ধর্মীয় মেরুকরণের একটা রাজনীতি করছে ৷ তাছাড়া আইএসএফের প্রতিষ্ঠাতা নওশাদ সিদ্দিকি পীরজাদা পরিবারের অংশ ৷ তাই আমি মানুষকে বলব একজনের পোশাক কিংবা ধর্ম দেখে রাজনীতি করবেন না ৷ বরং সংশ্লিষ্ট মানুষটির নীতি-আদর্শ অর্থাৎ, কোন পথে তিনি রাজনীতিতে এগোতে চাইছেন, সেটা লক্ষ্য রাখুন ৷ গত পাঁচ বছরে বাংলার মানুষ দেখেছে বিধায়ক হিসেবে নওশাদ সিদ্দিকি সুস্থ সমাজ তৈরির লক্ষ্যে কীভাবে এগিয়েছেন ৷ তাই পোশাক কিংব ধর্ম দেখে কারও গায়ে রাজনীতির রং লাগানো যাতে না-হয়, সে ব্যাপারে আমি মানুষকে সচেতন করতে চাই ৷
- প্রশ্ন: নির্বাচনের প্রাক্কালে কীভাবে প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে প্রতিদিন ?
উত্তর: আমরা যাঁরা রেফারি, তাঁরা যখন মাঠে নামি তখন শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হয় ৷ আর যে কোনও ম্য়াচ খেলানোর আগে দুই প্রতিপক্ষ সম্পর্কে ধারণা রাখতে হয় ৷ রাজনীতিতে আমার ধারণাটা কম ৷ তবু চেষ্টা করছি প্রতিপক্ষের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের ৷ এভাবেই চেষ্টা করছি নিজেকে প্রস্তুত করার ৷ আশা করছি সঠিক প্রস্তুতি নিয়েই মাঠে নামব ৷
- প্রশ্ন: বাড়ির লোক, পাড়া-পড়শি, বন্ধুবান্ধবরা কী বলছে ?
উত্তর: ভিন্ন জনের ভিন্ন মত ৷ কেউ বলছে খুব তাড়াতাড়িই রাজনীতিতে নাম লেখালাম ৷ কেউ আমার বলছে রাজনীতিতে তরুণদের প্রয়োজন রয়েছে ৷ এখন দেখার মানুষ আমাকে গ্রহণ করে কি না ৷