ঈদে হচ্ছে না মিনি ডার্বি ! পিছোচ্ছে আইএসএলে ইস্টবেঙ্গল-মহামেডান দ্বৈরথ
দিনদু'য়েক পিছিয়ে শনিবারের পরিবর্তে আগামী সোমবার একই ভেন্যুতে হবে মিনি ডার্বি ৷
Published : March 17, 2026 at 5:28 PM IST
কলকাতা, 17 মার্চ: রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের জেরে আগামী 3 মে আইএসএলে ইস্ট-মোহন দ্বৈরথ পিছিয়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা ৷ পরিবর্তিত দিনক্ষণ নিয়ে চলছে আলোচনা ৷ এরইমধ্যে আগামী 21 মার্চ ইস্টবেঙ্গল বনাম মহামেডান স্পোর্টিংয়ের 'মিনি ডার্বি' ঘিরে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা ৷ যা পরিস্থিতি তাতে ওই ম্য়াচটিও পিছিয়ে যেতে পারে দিনকয়েকের জন্য ৷
এ বিষয়ে আলোচনা জারি রয়েছে ৷ মঙ্গলবারই মিনি ডার্বির নয়া দিন সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের তরফে ঘোষণা করা হতে পারে বলে সূত্রের খবর ৷ প্রাথমিকভাবে 21 মার্চ মিনি ডার্বি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ৷ ওইদিন রয়েছে পবিত্র ঈদ ৷ তাই প্রশাসনিক কারণে ম্যাচের দিন পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ যতদূর জানা গিয়েছে, তাতে শনিবারের পরিবর্তে আগামী 23 মার্চ, সোমবার ম্যাচটি আয়োজন করা হবে ৷
এদিকে ইস্টবেঙ্গলে কোচ ইস্যুতে টানাপোড়েন অব্যাহত ৷ যদিও অস্কার ব্রুজোঁকে রেখেই ইস্টবেঙ্গল আইএসএলের বাকি পর্ব শেষ করতে চাইছে ৷ কেরালা ব্লাস্টার্স ম্যাচে পয়েন্ট হারানোর পর থেকেই নতুন কোচ নিয়োগের ব্যাপারে সমর্থকদের একাংশ সরব ৷ যদিও ইস্টবেঙ্গলের লগ্নিকারী সংস্থা কোচের পাশেই রয়েছে ৷ তেমনই ইঙ্গিত অন্যতম শীর্ষকর্তা আদিত্য আগরওয়ালের কথায় ৷ এই মুহূর্তে দু'টি জয়, দু'টি ড্র এবং একটি হারে আট পয়েন্ট নিয়ে ইস্টবেঙ্গল লিগ টেবলে পাঁচে ৷ মহামেডান স্পোর্টিং ম্যাচে তিন পয়েন্ট তুলে নিতে পারলেই ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব বলে মনে করছে দল ৷ সেক্ষেত্রে ফিফা বিরতির আগে 11 পয়েন্ট ঝুলিতে নিয়ে প্রথম চারে শেষ করলেও করতে পারে লাল-হলুদ ৷ আর বিরতিতে যাওয়ার আগে মিনি ডার্বি জিতে পরবর্তী সাত ম্যাচে আরও ভালো ফলের জন্য ঝাঁপাতে বদ্ধপরিকর ইস্টবেঙ্গল। ৷ যার ইঙ্গিত অস্কার ব্রুজোঁ ইতিমধ্যেই দিয়েছেন ৷
দারুণভাবে শুরু করেও ইস্টবেঙ্গল শেষ তিনটে ম্যাচে দিগভ্রষ্ট ৷ কেরালা ম্যাচের শেষভাগে গোল হজম করে নিশ্চিত জয় হাতছাড়া করেছে দল। এমতাবস্থায় ব্রুজোঁ জানিয়েছেন, পারফরম্যান্স পুনরুদ্ধারের জন্য তাঁরা কাজ করছেন ৷ চোট-আঘাতের সমস্যাও মেটার পথে ৷ এই অবস্থায় দলকে মানসিকভাবে চাঙ্গা করা জরুরি ৷ আপাতত লগ্নিকারী সংস্থা পাশে থাকলেও ক্লাব পরোক্ষে চাপ বাড়িয়ে চলেছে ৷ তাই সমস্ত চাপ সামলে মহামেডান স্পোর্টিং ম্যাচে জয় তোলাই লক্ষ্য মশালব্রিগেডের ৷ ব্রুজোঁর নেতৃত্বেই সেই প্রস্তুতি মঙ্গলবার থেকেই শুরু করল ইস্টবেঙ্গল ৷ যেখানে পয়েন্ট টেবলে না-তাকিয়ে সেরাটা নিংড়ে দেওয়ার বার্তা দিয়েছেন স্প্য়ানিশ কোচ ৷