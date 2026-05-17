এগিয়ে গিয়েও জয় হাতছাড়া ইস্টবেঙ্গলের, ডার্বি ড্র'য়ে আইএসএলের ফয়সালা শেষ ম্যাচে

এগিয়ে গিয়েও জয় হাতছাড়া ইস্টবেঙ্গলের, ডার্বি ড্র'য়ে আইএসএলের ফয়সালা শেষ ম্যাচে
শেষ ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল খেলবে ইন্টার কাশীর বিরুদ্ধে ৷ অন্যদিকে মোহনবাগান মুখোমুখি হবে স্পোর্টিং দিল্লির ৷
Published : May 17, 2026 at 11:35 PM IST
কলকাতা, 17 মে: জিতলে আইএসএল মোটামুটি রবিবারই পকেটে পুরে ফেলত ইস্ট-মোহনের কোনও এক দল ৷ কিন্তু হাইভোল্টেজ ডার্বি ড্র হওয়ায় 2025-26 ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ফয়সালা শেষ ম্যাচ পর্যন্ত গড়াল ৷ আগামী 21 মে বৃহস্পতিবার একইদিনে একই সময় দুই ভিন্ন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খেলবে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান ৷ সেই ম্যাচের ফলাফলের উপর নির্ভর করছে লিগের ভবিষ্যত ৷ গোলপার্থক্যে মোহনবাগানের তুলনায় এগিয়ে থাকায় পাল্লা ভারী আপাতত লিগ-টপার ইস্টবেঙ্গলের ৷ তবে পরিস্থিতি এমন যে, কোনও দলের কাছেই পয়েন্ট খোয়ানোর অবকাশ নেই ৷
ডার্বি ড্র হলেও অঙ্ক কষে ইস্টবেঙ্গলকে ট্রফির খুব কাছে নিয়ে এলেন অস্কার ব্রুজোঁ ৷ রবিবার কানায়-কানায় পূর্ণ যুবভারতীতে বড় ম্যাচের ফলাফল 1-1 ৷ এডমুন্ড লালরিনডিকার গোলে এগিয়ে গিয়েছিল লাল হলুদ ৷ কিন্তু জেসন কামিংসের গোলে সমতা ফিরিয়ে আইএসএল ডার্বিতে অপরাজিত থাকার নজির অক্ষুণ্ণ রাখল সবুজ-মেরুন ৷ ডার্বি ড্র হওয়ায় দু'দলই এই মুহূর্তে 12 ম্যাচে 23 পয়েন্টে দাঁড়িয়ে ৷ তবে গোলপার্থক্যে (5) ইস্টবেঙ্গল সুবিধাজনক জায়গায় ৷ অর্থাৎ শেষ ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল যদি জিতে যায় সেক্ষেত্রে মোহনবাগানকে খেতাব জিততে হলে গোলপার্থক্যে টপকাতে হবে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের ৷ নয়তো প্রথমবার আইএসএল জিতবে লাল-হলুদ ৷
আবার 12 ম্যাচে 22 পয়েন্ট নিয়ে কলকাতা জায়ান্টদের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে পঞ্জাব এফসি ও মুম্বই সিটি এফসি ৷ শেষ ম্যাচে দু'দল যেহেতু একে অপরের মুখোমুখি তাই এক দলের কাছে সুযোগ থাকছে সর্বোচ্চ 25 পয়েন্টে পৌঁছনোর ৷ সেক্ষেত্রে এক দল জিতলে খেতাবের জন্য শেষ ম্যাচে তিন পয়েন্ট আবশ্যক কলকাতার দুই প্রধানের ৷ তবে শেষ ম্যাচ জিতলে খেতাব যে লেসলি ক্লডিয়াস সরণির তাঁবুতে চলে আসবে, তা বলাই যায় ৷
তার আগে এদিন নির্ধারিত সময়ের শেষ দশ মিনিটের থ্রিলারে যুবভারতীতে বড় ম্যাচের রঙ পলকে পলকে বদলে গেল ৷ 84 মিনিটে মিগুয়েল ফিগেরার পাস থেকে গোল করেন পিভি বিষ্ণুর পরিবর্তে নামা এডমুন্ড লালরিনডিকা ৷ পাঁচ মিনিট বাদেই দিমিত্রি পেত্রাতোসের কর্নার থেকে কামিংস গোল করে সমতা ফেরান ৷ সংযুক্তি সময়ে জোড়া হলুদ কার্ড হওয়ায় লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন গোলস্কোরার এডমুন্ড ৷ শেষ মিনিটে জেমি ম্যাকলারেনের পা থেকে নিশ্চিত গোল বাঁচান লাল-হলুদ দুর্গের শেষ প্রহরী প্রভসুখন গিল।
প্রথম থেকেই সাবধানে ম্যাচের রাশ নিজেদের পায়ে তুলে নিতে চেয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। রক্ষণ মজবুত করে প্রতি-আক্রমনে সবুজ-মেরুন দুর্গ ভাঙার ব্লু-প্রিন্ট সাজিয়েছিলেন অস্কার ব্রুঁজো ৷ অন্যদিকে ম্যাকলারেনকে সামনে রেখে ইস্টবেঙ্গলকে ভাঙতে চেয়েছিলেন সার্জিয়ো লোবেরা ৷ শুরুতে আটটি কর্নার পেলেও মোহনবাগান ফায়দা তুলতে ব্যর্থ ৷ খেলার গতির বিরুদ্ধে সে সময় ইস্টবেঙ্গলের অ্যান্টন সোবার্গের শট পোস্টে লেগে প্রতিহত হয় ৷ দু'টি ক্ষেত্রে বিশাল কাইথকে একা পেয়েও গোল করতে পারেননি বিপিন সিং এবং সোবার্গ ৷ শুরু থেকে না-হলেও ধীরে ধীরে ম্যাচের নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে ইস্টবেঙ্গল ৷ মিগুয়েলের ঠিকানা লেখা পাসের হদিশ বুঝতে সবুজ-মেরুন রক্ষণ বারবার সমস্যায় পড়ে ৷
লাল-হলুদ রক্ষণে কেভিন সিবিলে এবং আনোয়ার আলি অনবদ্য ৷ ম্যাকলারেন দুই ডিফেন্ডারের কড়া ট্যাকেলে সেভাবে নড়তে পারেননি ৷ দ্বিতীয়ার্ধে বিষ্ণুকে তুলে এডমুন্ডকে নামান ব্রুজোঁ ৷ সোবার্গের বদলে নামেন ইউসেফ এজ্জেজারি ৷ অন্যদিকে রবসন, কামিংস, মেহতাব সিং, পেত্রাতোস, দীপক টাংরিকে নামিয়ে দেন লোবেরা ৷ গোল পাওয়ার জন্য দুই কোচের দুই দর্শনে ভুল ছিল না ৷ শেষ মিনিটে লোবেরা হয়তো বাজিমাত করে যেতেন যদি গিল বাধা না-হয়ে দাঁড়াতেন ৷ অন্যদিকে বিশাল কাইথ রক্ষক না-হলে ইস্টবেঙ্গল বড় ব্যবধানে জিতে মাঠ ছাড়ত ৷ সে যাইহোক, দুই স্প্যানিশ কোচের মগজাস্ত্রের লড়াই অমীমাংসিত শেষ হওয়ায় লিগ গড়াল অন্তিম ম্যাচে ৷