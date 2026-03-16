নির্বাচনী ধাক্কায় পিছিয়ে যাচ্ছে আইএসএলে ইস্ট-মোহন ডার্বি !

নির্বাচনী ধাক্কায় পিছিয়ে যাচ্ছে আইএসএলে ইস্ট-মোহন ডার্বি !
সূচি অনুযায়ী বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের আগেরদিন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা বড় ম্যাচ ৷ তাই নিরাপত্তার জেরে পিছোতে পারে ম্য়াচ ৷
Published : March 16, 2026 at 11:58 AM IST
কলকাতা, 16 মার্চ: ঘোষণা হয়ে গিয়েছে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ৷ রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনে আগামী 23 ও 29 এপ্রিল দু'দফায় বাংলায় ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ৷ আর রাজ্যে নির্বাচনের দিনঘোষণা হতেই আগামী 3 মে আইএসএলে ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগান বড় ম্যাচ পিছিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে ৷
কারণটা খুবই সহজ ৷ রাজ্যে দু'দফায় অনুষ্ঠিত হতে চলা আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা হবে আগামী 4 মে ৷ অর্থাৎ, সূচি অনুযায়ী আইএসএলে কলকাতা ডার্বির ঠিক পরদিন ৷ ফলত নির্বাচনী ফলঘোষণার ঠিক আগেরদিন নিরাপত্তা সংক্রান্ত ইস্যুতে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে 3 মে বড় ম্য়াচের আয়োজন ৷ এবছর লিগ দেরিতে শুরু হওয়ার কারণে দেশের টপ টিয়ার লিগ আইএসএল হচ্ছে সিঙ্গল লেগের ৷ খুব স্বাভাবিকভাবেই ডার্বির পরিবর্তিত দিনক্ষণ নিয়ে ইতিমধ্যে আলোচনায় বসেছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন ৷
সূত্রের খবর, আইএসএলে কলকাতা ডার্বি পিছিয়ে 17 মে করা হতে পারে ৷ আইএসএলে প্রতিবছর প্রায় 60 হাজার দর্শক কলকাতা ডার্বি বা বড় ম্যাচ উপভোগ করতে স্টেডিয়ামে উপস্থিত থাকেন ৷ অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে, দু'দলের সমর্থকদের মধ্যে একাধিকবার সংঘর্ষ ও অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটেছে বড় ম্যাচকে কেন্দ্র করে ৷ তাই কড়া পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে এই ম্য়াচ ঘিরে ৷
Announcement of Schedule for #WestBengalElections2026— Election Commission of India (@ECISVEEP) March 15, 2026
Number of ACs: 294#Phase1
🗓️Date of Poll: 23-04-2026#Phase2
🗓️Date of Poll: 29-04-2026
🗓️Date of Counting: 4-05-2026#ECI #WestBengalAssemblyElections@CEOWestBengal pic.twitter.com/UV8WaTvNvu
কিন্তু আগামী 4 মে ভোটের ফল প্রকাশের কারণে ইভিএম মেশিনের নিরাপত্তা থেকে শুরু করে শান্তিপূর্ণ ভোট গণনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে ৷ ফলে বড় ম্য়াচের জন্য পর্যাপ্ত পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে ৷ আর তাতেই ডার্বি পিছিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে চলেছে বলে খবর । তবে পরিবর্ত দিনে অর্থাৎ, 17 মে ইস্টবেঙ্গল বনাম ইন্টার কাশী এবং মোহনবাগান বনাম স্পোর্টিং দিল্লির মধ্যে ম্যাচ পূর্ব নির্ধারিত রয়েছে ৷ সূত্রের খবর, ওই দু'টি ম্যাচ এগিয়ে আনা হতে পারে 3 মে'র আশেপাশে ৷
এছাড়াও আগামী 29 এপ্রিল বিধাননগর এলাকায় ভোটগ্রহণ হবে ৷ ফলে যুবভারতীতে 26 এপ্রিল মোহনবাগান বনাম ইন্টার কাশী এবং 28 এপ্রিল ইস্টবেঙ্গল বনাম ওড়িশা এফসি ম্যাচের দিনক্ষণেও বদল আসতে পারে ৷ তবে এ বিষয়েও এখনও চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি ৷