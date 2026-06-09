ক্লাবজোটের হাতেই আইএসএল'র ভবিষ্যৎ, কবে শুরু টুর্নামেন্ট

ক্লাবজোটের হাতেই আইএসএল'র ভবিষ্যৎ, কবে শুরু টুর্নামেন্ট
সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই শুরু হতে পারে আইএসএল ৷ সোমবার ক্লাবগুলির প্রতিনিধি ও ফেডারেশন সঙ্গে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর বৈঠকে মিলল সমাধান সূত্র ।
Published : June 9, 2026 at 11:54 AM IST
নয়াদিল্লি, 9 জুন: অবশেষে কাটতে চলেছে আইএসএল (ISL) জট ৷ ক্লাবেদের জোটের তরফে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ চালানোর যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, তাতে সায় দিয়েছেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য । ফেডারেশনকে দ্রুত ক্লাবগুলির সঙ্গে বৈঠকে বসে একটি টাস্ক ফোর্স তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।
অন্যান্য অনেক বিদেশি লিগের মতই এবার আইএসএলের নিয়ন্ত্রণ ক্লাবজোটের হাতেই ৷ এফএসডিএল সরে যাওয়ার সময় থেকেই আইএসএলের ভবিষ্যত নিয়ে টানাপোড়েন শুরু হয় ৷ ফেডারেশনের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ ক্লাবগুলো মানতে অনিচ্ছুক। তাই ভারতীয় ফুটবলের অচলাবস্থা দূর করতেই ফেডারেশন এবং ক্লাব প্রতিনিধিরা কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে সোমবার আলোচনায় বসেছিলেন। সেখানেই ইতিবাচক ছবি সামনে এসেছে ৷
ফলে আইএসএলের ভবিষ্যৎ নিয়ে দীর্ঘদিনের অনিশ্চয়তার মাঝে বড় স্বস্তি পেল দেশের শীর্ষ ফুটবল লিগের ক্লাবগুলি ৷ কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী ডাঃ মনসুখ মাণ্ডব্যের উপস্থিতিতে ক্লাব প্রতিনিধিদের সঙ্গে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের বৈঠকে আইএসএল পরিচালনা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে ৷ সেই সিদ্ধান্তের জেরেই সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আইএসএল শুরুর সম্ভাবনা আরও জোরালো হয়েছে ৷
ফেডারেশনের পরিকল্পনা ছিল আগামী 20 বছরের জন্য জিনিয়াস স্পোর্টসকে নতুন কমার্শিয়াল পার্টনার হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া ৷ কিন্তু তাতে ক্লাবগুলির আর্থিক স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। বিশেষ করে লিগের রাজস্ব বণ্টন এবং ভবিষ্যতে নতুন বিনিয়োগকারী আনার সুযোগ নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠেছিল। ছ’মাস পর ফেডারেশনের নির্বাচন থাকায় বিষয়টি আরও জটিল হয়ে ওঠে। সমস্যার সমাধান খুঁজতে ক্লাবগুলি কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের দ্বারস্থ হওয়ার পাশাপাশি ফেডারেশনের প্রাক্তন সভাপতি প্রফুল প্যাটেলের সঙ্গেও যোগাযোগ করে। এরপরই সোমবারের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, আইএসএল পরিচালনার জন্য ক্লাব ও ফেডারেশনের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হবে।
আগামী 15 জুন অর্থাৎ এক সপ্তাহের মধ্যে সেই কমিটি তৈরি করে চুক্তি সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন ক্রীড়ামন্ত্রী। নতুন ব্যবস্থায় আগামী চার বছরের জন্য আইএসএল পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে ক্লাবজোটের হাতেই। অন্যদিকে, গভর্ন্যান্স ও রেগুলেটরি বিষয়গুলি দেখবে ফেডারেশন। প্রতি বছর মোট 15.2 কোটি টাকা, অর্থাৎ ক্লাবপিছু 1.1 কোটি টাকা করে ফেডারেশনকে দেওয়া হবে ৷
ফলে কমার্শিয়াল পার্টনার ও ব্রডকাস্টিং পার্টনার নির্বাচনের ক্ষেত্রেও ক্লাবগুলির ভূমিকা কার্যত নিশ্চিত হল। যদিও স্টেডিয়াম ভাড়া মকুবের বিষয়ে এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে ক্রীড়ামন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন, আইএসএলের উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সবরকম সহযোগিতা করবে।