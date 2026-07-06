লাল-হলুদের নয়া 'বস' হাবাস, বাগানের পর কোচের নাম ঘোষণা আইএসএল চ্যাম্পিয়নদেরও

লাল-হলুদের নয়া 'বস' হাবাস, বাগানের পর কোচের নাম ঘোষণা আইএসএল চ্যাম্পিয়নদেরও
অস্কার ব্রুজোঁ'র জুতোয় পা গলিয়ে আইএসএল চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গলের নতুন কোচ হলেন আন্তোনিও হাবাস ৷
Published : July 6, 2026 at 5:43 PM IST
কলকাতা, 6 জুলাই: শেষ মুহূর্তে বড় কোনও অঘটন না-ঘটলে আন্তোনিও লোপেজ হাবাস-ই যে ইস্টবেঙ্গলের কোচ হচ্ছেন, সেটা জেনে গিয়েছিলেন অনুরাগীরা ৷ সোমবার বিকেলে ক্লাবের তরফে অফিসিয়ালি ভারতীয় ফুটবল সার্কিটে পোড় খাওয়া বিদেশি কোচকে হটসিটে বসানোর ঘোষণা করল লাল-হলুদ ৷ 22 বছর বাদে ইস্টবেঙ্গলকে ভারতসেরা করেও চুক্তি পুনর্নবীকরনের পথে হাঁটেননি অস্কার ব্রুজোঁ ৷ তাই নয়া মরশুমের আগে নয়া কোচের সন্ধানে ছিল লেসলি ক্লডিয়াস সরণির ক্লাব ৷ সোমবার চলে এল বহু প্রতীক্ষীত সেই ঘোষণা ৷
উল্লেখ্য, ইস্টবেঙ্গলের ঘোষণার কয়েকঘণ্টা আগে আসন্ন মরশুমের আগে নয়া কোচের নাম ঘোষণা করেছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷ প্য়ানাগিয়োটিস ডিম্পেরিস'কে নয়া হেডস্যর হিসেবে বেছে নিয়েছে তারা ৷ আর কিছুক্ষণের মধ্যে মোহনবাগানকে প্রথমবার আইএসএল শিল্ড জেতানো ম্যানেজারকে নয়া কোচের পদে বসাল পড়শি ইস্টবেঙ্গল ৷ যা অভিনব ৷ ময়দানে খবর, ডিম্পেরিসের পাশে টেকনিক্যাল ডিরেক্টর হিসেবে এবারও হাবাস'কে প্রস্তাব দিয়েছিল সবুজ-মেরুন ৷ কিন্তু শেষ পর্যন্ত আইএসএল চ্য়াম্পিয়নদের হেড কোচ হওয়ার প্রস্তাবেই সাড়া দিলেন আইএসএলের ইতিহাসে সবচেয়ে সফল কোচ ৷
আগামী 2026-27 মরশুম, অর্থাৎ একবছরের জন্য ইস্টবেঙ্গলের দায়িত্বে এলেন হাবাস ৷ 2014 এবং 2019-20 মরশুমে তাঁর প্রশিক্ষণে জোড়া আইএসএল ট্রফি জিতেছিল এটিকে ৷ পরবর্তীতে 2023-24 মরশুমে প্রথমে টেকনিক্যাল ডিরেক্টর হিসেবে এবং পরবর্তীতে কোচের পদে ফিরে মোহনবাগানকে প্রথম লিগ শিল্ড জয়ের স্বাদ দিয়েছিলেন স্প্যানিয়ার্ড ৷ আইএসএলের পাশাপাশি একটি আই লিগ খেতাবও কোচ হিসেবে রয়েছে হাবাসের ঝুলিতে ৷ ইন্টার কাশীকে গত মরশুমে আইএসএলে তুলে এনেছিলেন তিনি ৷
ভারতীয় ফুটবলের আসার আগে কোচ হিসেবে আন্তর্জাতিক স্তরেও সাড়া জাগিয়েছেন হাবাস ৷ স্পেনের বিখ্যাত ক্লাব ভ্যালেন্সিয়া, সেল্টা ভিগোয় কোচিংয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর ৷ তবে কোচিং জীবনে হাবাসের সবচেয়ে বড় সাফল্য বোধহয় বলিভিয়া জাতীয় দলে ৷ 1997 সালে বলিভিয়া'কে কোপা আমেরিকায় রানার্স করেছিলেন এই স্প্য়ানিশ কোচ ৷ নতুন দায়িত্ব পেয়ে উচ্ছ্বসিত হাবাস বলেন, "ইস্টবেঙ্গলের মতো ঐতিহ্যবাহী ক্লাবে যোগ দিতে পেরে আমি গর্বিত ৷ এই দায়িত্ব আমি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করছি ৷ ক্লাবের সাফল্যের জন্য আমরা সবাই মিলে লড়াই করব এবং খুব শীঘ্রই কলকাতার সমর্থকদের সঙ্গে দেখা করার অপেক্ষায় রয়েছি ৷"
হাবাসের সহকারি হিসেবে কার্লোস আগাস্তিন ফন্সেকা তেইজেইরোর নামও ঘোষণা করেছে ক্লাব ৷ আন্তর্জাতিক স্তরে দীর্ঘ কোচিং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফন্সেকা আধুনিক ফুটবল দর্শন ও কারিগরি দক্ষতা দিয়ে কোচিং স্টাফকে আরও শক্তিশালী করবেন বলে আশা ক্লাবের ৷ ডুরান্ড থেকে শুরু হচ্ছে লাল-হলুদের কোচ হিসেবে হাবাসের অভিযান ৷ তবে আগামীতে এসিএল-টু কোয়ালিফায়ারও রয়েছে আইএসএল জয়ীদের ৷ সেদিকে হাবাসের নজর থাকবে বৈকি ৷