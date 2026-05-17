ডার্বিতে আমন্ত্রিত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু; সাদা কাপড়ে ঢাকল মমতার ছবি, মুছল বিশ্ববাংলা লোগো
রবির সন্ধেয় যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ডার্বি ম্যাচে আমন্ত্রিত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ অতিথি হিসেবে থাকছেন রাজ্যের নতুন ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিককেও ৷
Published : May 17, 2026 at 11:43 AM IST
কলকাতা, 17 মে: চলতি মরশুমে লিগ টেবিলে দ্বিতীয় স্থানে থাকা ইস্টবেঙ্গলের মুখোমুখি হতে চলেছে তৃতীয় স্থানে থাকা মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট । রবিবাসরীয় সন্ধেয় আইএসএল-এর ডার্বি ম্যাচে আমন্ত্রিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।
প্রধান অতিথি হিসেবে থাকার কথা রয়েছে রাজ্যের নয়া ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের । যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ডার্বির ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখতে এসে এমনটাই জানিয়েছেন, সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে ।
স্মরণাতীত কালে ডার্বিতে মুখ্যমন্ত্রী আমন্ত্রিত এই ঘটনা ঘটেনি । এক দশকের বেশি সময় ধরে আইএসএল হলেও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে কোনওদিন আমন্ত্রণ জানানো হয়নি । তবে এবারে মুখ্যমন্ত্রী ও ক্রীড়ামন্ত্রীকে মাঠে উপস্থিত হয়ে বাংলার ফুটবলে উৎসাহ দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে । দুই প্রধান ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট গত ছয়বছর ধরে খেলছে । কিন্তু ডার্বি আইএসএল খেতাব নির্ণায়ক হবে এই পরিস্থিতি আগে কখনও হয়নি । তাই ভালো খেলা ফুটবলপ্রেমীরা দেখতে পাবেন বলে আশাবাদী ফেডারেশন সভাপতি ।
এদিকে মুখ্যমন্ত্রী রবিবারের ম্যাচে আমন্ত্রিত বলেই যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের অন্দরসজ্জায় বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে । এতদিন বিগত তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যের বিশ্ববাংলা প্রতীক সরিয়ে ফেলা হয়েছে । যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের মূল প্রবেশ দ্বারের উপরে বিশ্ববাংলার যে লোগো ছিল তা মুছে ফেলে অশোকস্তম্ভ লাগানো হয়েছে ।
স্টেডিয়ামের ভিতরে প্লেয়ার্স টানেলের দু'দিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি ছিল । তা গত শুক্রবার থেকেই সাদা কাপড়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে । এছাড়াও বেশ কিছু পরিবর্তন করা হচ্ছে । এদিকে ডার্বি ঘিরে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে । 62 হাজার টিকিট ছাড়া হয়েছে যা নিঃশেষিত ।
এই মুহূর্তে চলতি আইএসএল-এ 11 ম্যাচ খেলে 22 পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে ইস্টবেঙ্গল । তৃতীয় স্থানে থাকা মোহনবাগান সুপার জায়ান্টও 11 ম্যাচ খেলে 22 পয়েন্ট পেয়েছে । তবে গোলপার্থক্যে এগিয়ে লাল-হলুদ ব্রিগেড । ফলে রবিবার যে দল জয় পাবে তারাই আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হবে । স্বাভাবিকভাবেই এই ম্যাচকে ঘিরে তুঙ্গে দুই দলের ভক্তদের উন্মাদনা ৷