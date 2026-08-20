ফি জমা করতে ব্যর্থ ডায়মন্ড হারবার, অভিষেকের ক্লাবকে ছাড়াই আইএসএলের ঘোষণা

ফি জমা করতে ব্যর্থ ডায়মন্ড হারবার, অভিষেকের ক্লাবকে ছাড়াই আইএসএলের ঘোষণা
ক্লাবজোটের অধীনে অনুষ্ঠিত হতে চলা লিগের নিয়ম মেনে পার্টিসিপেশন-ফি'র দ্বিতীয় কিস্তি জমা করতে ব্যর্থ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের মালিকানাধীন দল ৷
Published : August 20, 2026 at 9:29 AM IST
কলকাতা, 20 অগস্ট: চলতি মরশুমে দেশের সর্বোচ্চ লিগে বাংলার নয়া একটি দলকে দেখার যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল, সেটা দিনের আলো দেখল না ৷ গত মরশুমে ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগ (পূর্বতন আই লিগ) জিতে 2026-27 মরশুমে আইএসএলে অংশগ্রহণের যোগ্য়তা অর্জন করেছিল ডায়মন্ড হারবার এফসি ৷ কিন্তু ক্লাবজোটের অধীনে অনুষ্ঠিত হতে চলা লিগের নিয়ম মেনে পার্টিসিপেশন-ফি'র দ্বিতীয় কিস্তি জমা করতে ব্যর্থ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের মালিকানাধীন দল ৷ আর সে কারণেই ডিএইচএফসি'কে ছাড়াই 2026-27 আইএসএলের ঘোষণা করে দিল ফেডারেশন ৷
প্রথম কিস্তির টাকা জমা করলেও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অংশগ্রহণ বাবদ দ্বিতীয় কিস্তির টাকা এআইএফএফ'কে জমা করেনি ডায়মন্ড হারবার ৷ তবে তাদের জন্য অতিরিক্ত সময় বরাদ্দ করা হয়েছিল ৷ দ্বিতীয় কিস্তির টাকা জমা করার জন্য বুধবার দুপুর পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদের দলকে সময় বেঁধে দিয়েছিল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন ৷ কিন্তু সেই ডেডলাইন মিস করায় ডায়মন্ড হারবার'কে ছাড়া আইএসএলের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বুধবার করে দিল ফেডারেশন ৷ উন্নীত হওয়া ডায়মন্ড হারবার'কে ধরে প্রাথমিকভাবে 14 দলের লিগ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে 13 দলের লিগ ঘোষণা করল ভারতীয় ফুটবলের গভর্নিং বডি ৷
চলতি মরশুমে কলকাতা ফুটবল লিগ এবং ডুরান্ড কাপ থেকে আগেই দল তুলে নিয়েছিল ডায়মন্ড হারবার ৷ তখন থেকেই একটা আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল ৷ সেই আশঙ্কায় সিলমোহর পড়ল বুধবার ৷ হোম-অ্য়াওয়ে ভিত্তিতে পুরনো ডাবল রাউন্ড-রবিন ফরম্য়াটেই যে আইএসএল ফিরছে, তাও এদিন স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে ফেডারেশনের তরফে ৷ এক বিবৃতিতে ফেডারেশন লিখেছে, "13টি অংশগ্রহণকারী ক্লাবকে নিয়ে আইএসএলের 2026-27 মরশুম অনুষ্ঠিত হবে ৷ যা ডাবল রাউন্ড-রবিন ফরম্য়াটে হোম-অ্য়াওয়ে ভিত্তিতে খেলা হবে ৷ খুব শীঘ্রই আইএসএল শুরুর দিনক্ষণ ঘোষিত হবে ৷"
The All India Football Federation, on behalf of the AIFF and the participating clubs, confirmed that the Indian Super League 2026-27 season will proceed with 13 participating clubs, playing in a double round-robin format on a home-and-away basis.— Indian Football (@IndianFootball) August 19, 2026
The kick-off date for the ISL… pic.twitter.com/tMZoI5KKqf
যা খবর তাতে সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে ফিফা উইন্ডোর পরেই বল গড়াবে দেশের সর্বোচ্চ লিগের ৷ আগামী 21 সেপ্টেম্বর থেকে 6 অক্টোবর পর্যন্ত চলবে ফিফা উইন্ডো ৷ তারপরেই শুরু হবে আইএসএলের ত্রয়োদশ সংস্করণ ৷ গত কয়েকমাস ধরেই আইএসএলের দলসংখ্যা এবং নতুন ক্লাবের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল। সেই জট কাটিয়ে লিগ শুরুর ঘোষণায় খুশি দেশের ফুটবলপ্রেমীরা ৷ ডুরান্ড কাপ শেষ হতেই আইএসএলের প্রস্তুতিতে নেমে পড়বে দলগুলো ৷ আপাতত কিক-অফের দিনক্ষণ ও সূচি ঘোষণার প্রতীক্ষা ৷
- আইএসএলে অংশগ্রহণ করতে চলা 13টি ক্লাব: ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, এফসি গোয়া, বেঙ্গালুরু এফসি, চেন্নাইয়িন এফসি, এসসি দিল্লি, ওড়িশা এফসি, পঞ্জাব এফসি, চার্চিল ব্রাদার্স, মুম্বই সিটি এফসি, কেরালা ব্লাস্টার্স, ইন্টার কাশী ও নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড ৷