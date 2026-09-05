ফিরছে প্লে-অফ, দেবীপক্ষের সূচনায় আইএসএলের ঢাকে কাঠি

ফিরছে প্লে-অফ, দেবীপক্ষের সূচনায় আইএসএলের ঢাকে কাঠি
প্রথমবার দেশের সর্বোচ্চ লিগ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ক্লাবজোটের তত্ত্বাবধানে ৷
Published : September 5, 2026 at 1:37 PM IST
কলকাতা, 5 সেপ্টেম্বর: প্রাথমিকভাবে সেপ্টেম্বরে শুরু হওয়ার কথা থাকলেও তা নানা কারণে একমাসের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছিল ৷ তবে ফিফা'র আন্তর্জাতিক উইন্ডো শেষ হতেই যে আইএসএলের ঢাকে কাঠি পড়বে সেটা আন্দাজ করা গিয়েছিল আগেই ৷ শনিবার এক ঘোষণার মাধ্যমে জল্পনায় সিলমোহর দিল আইএসএল কর্তৃপক্ষ ৷ আগামী 10 অক্টোবর থেকে শুরু হচ্ছে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ত্রয়োদশ সংস্করণ ৷ যা প্রথমবার অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ক্লাবজোটের তত্ত্বাবধানে ৷ আইএসএলের 2026-27 মরশুম চলবে আগামী বছর মে পর্যন্ত ৷
ভারতীয় ফুটবলের দুর্দিনের মধ্যে গত মরশুমে সিঙ্গল লেগের সংক্ষিপ্ত লিগ আয়োজন করেছিল ফেডারেশন ৷ তবে সে লিগের উন্মাদনায় এতটুকু খামতি ছিল না ৷ বরং অন্তিমদিন লিগ জয়ের দৌড়ে থেকে ম্য়াচ খেলতে নেমেছিল পাঁচটি ক্লাব ৷ শেষ পর্যন্ত পয়েন্ট একই হলেও গোলপার্থক্যে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানকে পিছনে ফেলে প্রথমবার আইএসএল জয়ের স্বাদ পেয়েছিল ইস্টবেঙ্গল ৷
এবার কি প্লে-অফ ফরম্য়াট ফিরছে ? লিগ শিল্ড নির্ধারিত হওয়ার পরেও শীর্ষে থাকা ছ'টি দলকে নিয়ে আইএসএল কাপ অনুষ্ঠিত হবে ? জানতে উদগ্রীব ছিলেন অনুরাগীরা ৷ তাদের সেই অপেক্ষার নিরসণ করে আইএসএল কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিল লিগ ফিরছে পুরনো ফরম্য়াটেই ৷ অর্থাৎ, গ্রুপ পর্বে শীর্ষ স্থানাধিকারী দলের হাতে শিল্ড এবং প্লে-অফ খেলে ফাইনালে জয়ী ক্লাবের হাতে উঠবে আইএসএল কাপ ৷ শিল্ডজয়ী দলকে অফিসিয়াল চ্যাম্পিয়ন হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে ৷ কারণ শিল্ডজয়ীরাই মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করে নেবে ৷
এফএসডিএলের পর নতুন করে কোনও সংস্থা মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্টে সম্মত না-হওয়ায় সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশেন এবং অংশগ্রহণকারী ক্লাবগুলি যৌথভাবে লিগ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছে এবার ৷ এই ফরম্যাটে এর আগে কখনও দেশের সর্বোচ্চ লিগ আয়োজিত হয়নি ৷ এর ফলে লিগের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, প্রতিযোগিতার ক্যালেন্ডার এবং ফুটবল উন্নয়নের নানা সিদ্ধান্তে ক্লাবগুলির ভূমিকা বৃদ্ধি পাবে ৷ আসন্ন 2026-27 মরশুমে আইএসএলে অনুষ্ঠিত হবে 163টি ম্য়াচ ৷
The countdown for the 2026-27 Indian Super League is underway and the great, glorious noise of a new season is beginning to swell. 🗓️— Indian Super League (@IndSuperLeague) September 5, 2026
Can you hear it?🔥#ISL13 pic.twitter.com/0xxw8saPRR
গত মরশুমে আইএফএল জিতে এবছর দেশের সর্বোচ্চ লিগে অংশগ্রহণ করার কথা ছিল ডায়মন্ড হারবার এফসি'র ৷ কিন্তু পার্টিসিপেশন ফি'র দ্বিতীয় কিস্তি তারা জমা করতে না-পারায় বাংলার এই ক্লাবকে ছাড়াই আয়োজিত হবে 13 দলের লিগ ৷ আর ডায়মন্ড হারবার অংশ না-নেওয়ায় তাদেরকে পয়েন্ট তালিকায় সবার নীচে রেখে বাকি 13টি ক্লাবকে অবনমনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে ৷ জামশেদপুর এফসি আইএসএল থেকে নাম প্রত্যাহার করার পর তাদের লাইসেন্স নিয়ে আইএসএলে খেলতে চলেছে চার্চিল ব্রাদার্স ৷
Last-gasp winners. Table tilts. Drama delivered. 🤯— Indian Super League (@IndSuperLeague) September 5, 2026
Five teams went to battle for one coveted trophy in an ISL finale that had it all. And now, we go again. 🔥
Indian Super League 2026-27 kicks off on October 10. Are you ready? 🎬#ISL13 pic.twitter.com/J1UpDlk7Qa
- এবারের আইএসএলে অংশগ্রহণকারী দলগুলি: বেঙ্গালুরু এফসি, চেন্নাইয়িন এফসি, চার্চিল ব্রাদার্স, ইস্টবেঙ্গল এফসি, এফসি গোয়া, ইন্টার কাশী, কেরালা ব্লাস্টার্স, মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট, মুম্বই সিটি এফসি, নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড, ওড়িশা এফসি, পঞ্জাব এফসি এবং স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি।