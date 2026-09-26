29 নভেম্বর কলকাতা ডার্বি, বেঙ্গালুরু-দিল্লি দ্বৈরথে শুরু আইএসএল; প্রকাশিত সূচি
অ্যাওয়ে ম্যাচ দিয়ে অভিযান শুরু করবে কলকাতার দুই প্রধানই ৷
Published : September 26, 2026 at 3:13 PM IST
কলকাতা, 26 সেপ্টেম্বর: শুরুর দিন ঘোষণা হয়ে গিয়েছিল আগেই ৷ পাশাপাশি হোম-অ্যাওয়ে ভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গ লিগে প্লে-অফও যে ফিরছে সেটাও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল ৷ কেবল অপেক্ষা ছিল সূচি ঘোষণার ৷ পূর্ব ঘোষণা মতো শনিবার দুপুরে ঘোষণা হয়ে গেল ত্রয়োদশ ইন্ডিয়ান সুপার লিগের সূচি ৷ তবে পূর্ণাঙ্গ নয়, জানুয়ারি পর্যন্ত আংশিক সূচি প্রকাশিত হল এদিন ৷ সূচি অনুযায়ী বেঙ্গালুরু এফসি বনাম স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি ম্য়াচ দিয়ে ঢাকে কাঠি পড়ছে 2026-27 আইএসএলের ৷ অ্য়াওয়ে ম্যাচ দিয়ে এবারের লিগ অভিযান শুরু করছে কলকাতার দুই প্রধানই ৷
এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ের দ্বিতীয় ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল ইরাকের আল-শোর্তার বিরুদ্ধে খেলবে 13 অক্টোবর ৷ তাই লিগের প্রথম ম্যাচউইকে থাকছে না ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের খেলা ৷ পরিবর্তে 18 অক্টোবর নবাগত চার্চিল ব্রাদার্সের বিরুদ্ধে ম্য়াচ দিয়ে খেতাব ধরে রাখার অভিযান শুরু করবে লাল-হলুদ ৷ তার আগে 12 অক্টোবর পাহাড়ে আইএসএলের প্রথম ম্য়াচটি খেলবে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷ প্রথম ম্য়াচে তাদের প্রতিপক্ষ নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড ৷
ঘরের মাঠে সবুজ-মেরুন প্রথম হোম ম্য়াচে নামছে শারদীয়ার পর 26 অক্টোবর ৷ ওইদিন যুবভারতীতে দু'বারের শিল্ডজয়ীদের প্রতিপক্ষ চেন্নাইয়িন এফসি ৷ পক্ষান্তরে ইস্টবেঙ্গল ঘরের মাঠে প্রথম ম্য়াচটি খেলবে লিগ শুরুর একমাসেরও বেশি সময় পর ৷ 20 নভেম্বর স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির বিরুদ্ধে প্রথম হোম ম্য়াচ খেলবে ডুরান্ড জয়ীরা ৷ তার ঠিক ন'দিন বাদেই প্রথম পর্বের কলকাতা ডার্বি ৷ 29 নভেম্বর সেই ম্য়াচের আয়োজক ইস্টবেঙ্গলই ৷ এদিকে 10 অক্টোবর অর্থাৎ উদ্বোধনের দিন থাকছে ডাবল-হেডার ৷ বিকেল পাঁচটায় কান্তিরাভায় প্রথম ম্য়াচের পর সন্ধে সাড়া 7টায় দ্বিতীয় ম্য়াচে ঘরের মাঠ ফতোরদায় চেন্নাইয়িনের মুখোমুখি হবে এফসি গোয়া ৷
The #ISL13 fixtures are officially here! 🥁 🥳#ISLFam, it’s time to pick your dates, clear your calendars, and lock in. 🗓️🔒 pic.twitter.com/Uwgg15yIwE— Indian Super League (@IndSuperLeague) September 26, 2026
ঘোষিত সূচি অনুযায়ী প্রথম পর্বে অনুষ্ঠিত হবে 78টি ম্যাচ ৷ সপ্তাহান্তে অর্থাৎ শুক্র, শনি ও রবিবার ছাড়াও সোমবার, বুধবারেও অনুষ্ঠিত হবে বেশ কিছু ম্যাচ ৷ দর্শকদের কথা চিন্তা করে ম্যাচের সময় রাখা হয়েছে বিকেল পাঁচটা ও সন্ধ্যা সাড়ে 7টা ৷ ক্লাবজোট আয়োজিত প্রথম আইএসএলের ম্য়াচ আয়োজিত হবে মণিপুরেও ৷ 24 নভেম্বর ইম্ফলের খুমান লাম্পাক স্টেডিয়ামে নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড খেলবে স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির বিরুদ্ধে ৷ নভেম্বরে ফিফা বিরতির পর হবে এই ম্যাচ ৷
- আইএসএলে মোহনবাগানের সূচি:
- 12 অক্টোবর: নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড, গুয়াহাটি, সন্ধে 7টা 30
- 16 অক্টোবর: স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি, নয়াদিল্লি, সন্ধে 7টা 30
- 26 অক্টোবর: চেন্নাইয়িন এফসি, কলকাতা, সন্ধে 7টা 30
- 31 অক্টোবর: পাঞ্জাব এফসি, কলকাতা, সন্ধে 7টা 30
- 5 নভেম্বর: ওড়িশা এফসি, কলকাতা, সন্ধে 7টা 30
- 22 নভেম্বর: চার্চিল ব্রাদার্স, মারগাঁও, সন্ধে 7টা 30
- 29 নভেম্বর: ইস্টবেঙ্গল, কলকাতা, সন্ধে 7টা 30
- 5 ডিসেম্বর: ইন্টার কাশী, রাঁচি (সম্ভবত), সন্ধে 7টা 30
- 9 ডিসেম্বর: বেঙ্গালুরু এফসি, কলকাতা, সন্ধে 7টা 30
- 17 ডিসেম্বর: মুম্বই সিটি এফসি, আন্ধেরি, বিকেল 5টা
- 22 ডিসেম্বর: এফসি গোয়া, মারগাঁও, সন্ধে 7টা 30
- আইএসএলে ইস্টবেঙ্গলের সূচি:
- 18 অক্টোবর: চার্চিল ব্রাদার্স, মারগাঁও, বিকেল 5টা
- 23 অক্টোবর: ইন্টার কাশী, রাঁচি (সম্ভবত), বিকেল 5টা
- 7 নভেম্বর: চেন্নাইয়িন এফসি, চেন্নাই, সন্ধে 7টা 30
- 20 নভেম্বর: স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি, কলকাতা, বিকেল 5টা
- 29 নভেম্বর: মোহনবাগান, কলকাতা, সন্ধে 7টা 30
- 4 ডিসেম্বর: পঞ্জাব এফসি, কলকাতা, সন্ধে 7টা 30
- 13 ডিসেম্বর: মুম্বই সিটি এফসি, আন্ধেরি, বিকেল 5টা
- 17 ডিসেম্বর: বেঙ্গালুরু এফসি, বেঙ্গালুরু, সন্ধে 7টা 30
- 21 ডিসেম্বর: নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড, কলকাতা, সন্ধে 7টা 30
- 3 জানুয়ারি: ওড়িশা এফসি, কলকাতা, বিকেল 5টা