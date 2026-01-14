সপ্তাহান্তে ডাবল-হেডার আইএসএলে, লাল-হলুদ ছাড়লেন হিরোশি ?
সব ঠিক থাকলে আগামী 17 মে অনুষ্ঠিত হবে আইএসএল ফাইনাল ৷
Published : January 14, 2026 at 7:34 PM IST
কলকাতা, 14 জানুয়ারি: গত সোমবারই লিখিত আকারে আসন্ন আইএসএলে অংশগ্রহণের সম্মতি জানিয়েছিল 14টি ক্লাব ৷ শুধু তাই নয়, নিজেদের পছন্দের ভেন্যুরও প্রস্তাব ফেডারেশনের কাছে রেখেছিল তাঁরা ৷ মঙ্গলবার অর্থাৎ, গতকাল এক বৈঠকে ভেন্যু নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা থাকলেও তা হল না ৷ তবে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচগুলির প্রস্তাবিত সময়সূচি ঠিক করে ফেলল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন ৷
আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না-এলেও সূত্রের খবর বৃহস্পতিবার থেকে রবিবার সপ্তাহে চারদিন আইএসএলের ম্যাচগুলি হবে ৷ বৃহস্পতিবারের ম্যাচগুলি শুরু হবে সন্ধ্যা 7টা 30 মিনিটে ৷ শুক্রবার, শনিবার ও রবিবার অর্থাৎ সপ্তাহান্তে থাকছে ডাবল-হেডার ৷ সপ্তাহের এই তিনদিন ম্যাচ হবে বিকেল 5টা এবং সন্ধ্যা 7টা 30 মিনিটে ৷ 17মে সম্ভবত লিগের ফাইনাল ৷ এদিকে আইএসএলের প্রশাসনিক কাঠামো নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে মঙ্গলের বৈঠকে ৷ লিগ পরিচালনার সর্বোচ্চ সংস্থা হিসেবে কাজ করবে গভর্নিং কাউন্সিল ৷ ম্যানেজমেন্ট কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী আইএসএলের মরশুম পরিকল্পনা ও বাজেটের চূড়ান্ত অনুমোদন দেবে এই কাউন্সিল ৷ পাশাপাশি লিগের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, উন্নয়নমূলক লক্ষ্য, ক্রীড়াসততা ও ন্যায্য প্রতিযোগিতার নীতিতেও সিলমোহর দেবে গভর্নিং কাউন্সিল ৷
এই গভর্নিং কাউন্সিলে থাকবেন সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি, সচিব, সহসভাপতি, কোষাধ্যক্ষ ৷ এছাড়া প্রতিটি আইএসএল ক্লাবের একজন করে প্রতিনিধি, দু’জন স্বাধীন সদস্য এবং রাইটস পার্টনার মনোনীত তিনজন প্রতিনিধি থাকবেন কাউন্সিলে ৷ কাউন্সিলের সব সিদ্ধান্ত গৃহিত হবে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে ৷ তবে কোনও সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে হলে এআইএফএফ সদস্যদের অন্তত দু'টি সম্মতিসূচক ভোট থাকা আবশ্যিক ৷
আইএসএল কর্তৃপক্ষের দাবি, এই নতুন সূচি ও প্রশাসনিক কাঠামোর ফলে লিগের স্বচ্ছতা, প্রতিযোগিতার মান এবং দর্শক আগ্রহ- সমস্তকিছু আরও বৃদ্ধি পাবে ৷ সবমিলিয়ে দেশের লিগ আয়োজন ঘিরে পরিকাঠামোগত রদবদল হচ্ছে ৷ তেমনই লিগের ম্যাচ আয়োজনের সময়সূচিতে বদল আসতে চলেছে ৷ দ্রুত সূচি ঘোষণা হওয়ার অপেক্ষা এখন ৷
এদিকে হামিদ আহদাদের পর ইস্টবেঙ্গলে হিরোশি ইবুসুকির বিদায় নিশ্চিত হল সম্ভবত ৷ লাল-হলুদের তরফে জাপানি স্ট্রাইকারকে নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু ঘোষণা করা না-হলেও ফুটবলারের সোশাল মিডিয়া পোস্ট দেখে অনুরাগীরা মনে করছেন ইস্টবেঙ্গল ছেড়ে দেশের পথে তিনি ৷ এদিন ইনস্টা স্টোরিতে মাঝ আকাশে বিমানের ছবি পোস্ট করেছেন হিরোশি ৷ জাপানি ফুটবলার যদি সত্য়িই লাল-হলুদ ছাড়েন তাহলে আইএসএল শুরুর একমাস আগে স্ট্রাইকারহীন কলকাতা জায়ান্টরা ৷ এমন সময় আইএসএলের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার দিয়েগো মৌরিসিওর দিকে নজর রয়েছে ইস্টবেঙ্গলের ৷ এমনটাই কানাঘুষো ৷ আপাতত আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষায় লাল-হলুদ জনতা ৷