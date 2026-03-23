মিনি ডার্বিতে লাল-হলুদের গোল উৎসব, সবচেয়ে বড় জয়ে চারে উঠল ইস্টবেঙ্গল

মিনি ডার্বিতে লাল-হলুদের গোল উৎসব, সবচেয়ে বড় জয়ে চারে উঠল ইস্টবেঙ্গল
2015 সালে মুম্বই সিটি এফসি'র বিরুদ্ধে 7-0 গোলে জিতেছিল এফসি গোয়া ৷ সেই নজির ছুঁয়ে আইএসএলে সর্বাধিক ব্যবধানে জয়ের রেকর্ড গড়ল ইস্টবেঙ্গল ৷
Published : March 23, 2026 at 10:37 PM IST
কলকাতা, 23 মার্চ: এক, দুই নয় ৷ একেবারে সাত-সাতটি গোল দিয়ে আইএসএলে জয়ের সরণিতে ফিরল ইস্টবেঙ্গল ৷ নামেই মিনি ডার্বি ৷ দেশীয় ব্রিগেড নিয়ে তৈরি মহামেডান ধারে-ভারে কখনোই ইস্টবেঙ্গলের সমতুল্য নয় ৷ তাই বাকি দলগুলোর মতো সাদা-কালো শিবিরের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গলের বড় ব্যবধানে জয় প্রত্যাশা করেছিলেন অনুরাগীরা ৷ তা সে যতই গত তিন ম্যাচে খারাপ ফলাফল হোক ৷ আর অনুরাগীদের প্রত্যাশাকে মান্যতা দিয়েই এদিন মহামেডানকে 7-0 গোলে হারাল মশালব্রিগেড ৷ যা আইএসএলের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় জয়ের ব্যবধান ৷ এই রেকর্ডে অবশ্য এফসি গোয়াকে ছুঁল ইস্টবেঙ্গল ৷
বিরাট ব্যবধানে জিতে মোহনবাগানকে গোলপার্থক্যে পিছনে ঠেলে লিগ টেবলে চারে উঠে এল অস্কার ব্রুজোঁর দল ৷ ছ'ম্যাচে তাদের পয়েন্ট 11 ৷ যা ফিফা বিরতিতে যাওয়ার আগে সঞ্জীবনী সুধার মতো ৷ প্রথমার্ধে তিন আর দ্বিতীয়ার্ধে এদিন আরও চার গোল ইস্টবেঙ্গলের ৷ স্কোরশিটে নাম তুললেন চার ফুটবলার ৷ জোড়া গোল করলেন আনোয়ার আলি ৷ পেনাল্টি থেকে জোড়া গোল ইউসেফ এজ্জেজারির ৷ এছাড়া গোল করলেন অধিনায়ক সাউল ক্রেসপো ও নন্দকুমার সেকর ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে মহামেডানের বিরুদ্ধে এদিন তিনটি পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দিলেন রেফারি ৷ যার সবক'টি থেকেই গোল করল লাল-হলুদ ব্রিগেড ৷ ম্যাচের সেরা আনোয়ার ৷ সবক'টি সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে ইস্টবেঙ্গলের ব্যবধান ডাবল ডিজিটে পৌঁছে যেত ৷
এজ্জেজারি যেমন স্পটকিক থেকে জোড়া গোল করলেও চার- পাঁচটি সহজ সুযোগ নষ্ট করলেন ৷ এডমুন্ড লালরিনডিকার হ্যাটট্রিক হয়ে যেত আজ ৷ অথচ একটিও গোল করতে ব্যর্থ তিনি ৷ সে যাইহোক, ছয় মিনিটে আনোয়ারের দূরপাল্লার শট কোমরের তলা দিয়ে গলিয়ে প্রথম গোল হজম করেন পদম ছেত্রী ৷ 13 মিনিটে মিগুয়েল ফিগেরাকে বক্সের মধ্যে ফাউল করেন সাজাদ হুসেন ৷ রেফারি পেনাল্টি দিলে গোল করেন এজ্জেজারি ৷ 38 মিনিটে বক্সের মধ্যে লালরিনডিকার জার্সি টেনে ফেলে দেন করেন জোসেফ লালমুয়ানাউমা ৷ এবার স্পটকিক থেকে দলের তৃতীয় গোলটি করেন ক্রেসপো ৷ ফাউলটি করে জোড়া হলুদ কার্ড দেখে (লাল কার্ড) মাঠের বাইরে চলে যান জোসেফ ৷ অর্থাৎ, বাকি সময়টা দশজনে খেলে মহামেডান ৷
বিরতির পরে আরও চার গোল ইস্টবেঙ্গলের ৷ 55 মিনিটে বিপক্ষ এক ডিফেন্ডার মিগুয়েলকে বক্সের মধ্যে ফাউল করলে আবার পেনাল্টি পায় লাল-হলুদ ৷ দলের চতুর্থ এবং নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন স্প্যানিশ স্ট্রাইকার এজ্জেজারি । যা সর্বোচ্চ গোলদাতার দৌড়ে জেমি ম্যাকলারেনের সঙ্গে তাঁকে একই মেরুতে বসিয়ে দিল ৷ দু'জনেরই গোলসংখ্যা এখন সাত ৷ 75 মিনিটে স্কোরশিটে নাম তোলেন বিষ্ণু ৷ নাওরেম মহেশের কর্নার থেকে গোল করে যান তিনি ৷ ইস্টবেঙ্গলের ষষ্ঠ গোলদাতা সেই আনোয়ার ৷ 79 মিনিটে কর্নার থেকে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন ডিফেন্ডার ৷
সংযুক্তি সময়ে মহামেডানের কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেন পরিবর্ত নন্দকুমার ৷ ফিফা বিরতির পরে লাল-হলুদের পরবর্তী ম্যাচ 11 এপ্রিল ৷ প্রতিপক্ষ চেন্নাইয়িন এফসি ৷ খেতাবি দৌড়ে থাকতে ইস্টবেঙ্গলকে হারলে চলবে না ৷ কারণ, শীর্ষস্থানে থাকা মুম্বই সিটির সঙ্গে পঞ্চমস্থানে থাকা বেঙ্গালুরু পয়েন্টের ব্যবধান মাত্র তিন ৷