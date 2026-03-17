কামিন্সকে ঘিরে অনিশ্চয়তা, সানরাইজার্স হায়দরাবাদের নেতৃত্বে ঈশান !

কামিন্সকে ঘিরে অনিশ্চয়তা, সানরাইজার্স হায়দরাবাদের নেতৃত্বে ঈশান !
পিঠের চোট সারিয়ে আইপিএলে কামিন্স খেলবেন কি না, জানা নেই ৷ তাই নয়া অধিনায়কের খোঁজে 2016-র চ্য়াম্পিয়নরা ৷
Published : March 17, 2026 at 9:51 AM IST
হায়দরাবাদ, 17 মার্চ: প্যাট কামিন্সকে পাওয়া ঘিরে তৈরি হয়েছে চরম অনিশ্চয়তা ৷ তাই অজি পেসারের পরিবর্তে আসন্ন আইপিএল মরশুমে সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে সম্ভবত নেতৃত্ব দিতে চলেছেন ঈশান কিষাণ ৷ টাইমস অব ইন্ডিয়া'র রিপোর্ট তেমনই ৷
গত বছর জুলাই থেকে পিঠের চোটে ভুগছেন অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ও ওয়ান-ডে অধিনায়ক ৷ ঘরের মাঠে সাম্প্রতিক অতীতে অ্য়াশেজের একটি টেস্টে অংশ নিলেও সদ্যসমাপ্ত টি-20 বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন এই স্পিডস্টার ৷ কোটিপতি লিগের আসন্ন সংস্করণেও তাঁকে পাওয়া ঘিরে তৈরি হয়েছে ঘোর সংশয় ৷ এমতাবস্থায় নয়া অধিনায়ক হিসেবে টি-20 বিশ্বকাপে ভারতের দ্বিতীয় সর্বাধিক রানশিকারি ঈশান কিষাণকে নয়া নেতা বেছে নেওয়ার পথে অরেঞ্জ ব্রিগেড ৷
এখনও চূড়ান্ত ঘোষণা না-এলেও টাইমস অব ইন্ডিয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী কামিন্সের বিকল্প হিসেবে ঝাড়খণ্ডের বাঁ-হাতি ব্য়াটারই সানরাইজার্স থিঙ্কট্যাঙ্কের প্রথম পছন্দ ৷ খুব শীঘ্রই হয়তো ফ্র্যাঞ্চাইজির নয়া অধিনায়ক হিসেবে ঘোষণা হবে ঈশান কিষাণের নাম ৷ তাঁর ডেপুটি হিসেবে কাজ করবেন টি-20 বিশ্বকাপ জয়ী দলের আরেক সদস্য অভিষেক শর্মা ৷
জাতীয় দলের হয়ে বাইশ গজে প্রত্যাবর্তনের পর দুরন্ত ছন্দে রয়েছেন ঈশান ৷ সঞ্জু স্যামসনের কামব্যাকের পর টি-20 বিশ্বকাপের শেষদিকে তিন নম্বর ব্য়াটার হিসেবে তিনি খেললেও তাঁর রানের খিদে কমেনি ৷ নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আমেদাবাদে মেগা ফাইনাল-সহ বিশ্বকাপের তিন ম্য়াচে ঈশানের ব্য়াট থেকে এসেছে হাফসেঞ্চুরি ৷ 193 স্ট্রাইক-রেটে ন'ম্য়াচ খেলে বিশ্বকাপে 317 রান করেছেন এই টপ-অর্ডার ব্য়াটার ৷ যা ভারতীয় হিসেবে দ্বিতীয় সর্বাধিক ৷
পাশাপাশি ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ-সহ তিনটি ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে নিজেকে অন্যতম বিধ্বংসী ওপেনার হিসেবে ইতিমধ্যেই প্রতিপন্ন করেছেন ঈশান ৷ একটি সেঞ্চুরি ও 17টি হাফসেঞ্চুরি-সহ 119 ম্যাচে তাঁর নামের পাশে রয়েছে 2,998 রান ৷ স্ট্রাইক-রেট 137.64 ৷
2025 আইপিএলের মেগা নিলামে 11.25 কোটি টাকায় সানরাইজার্সে যোগ দিয়েছিলেন জাতীয় দলের এই ব্যাটার ৷ একটি সেঞ্চুরি ও একটি হাফসেঞ্চুরি-সহ গত আইপিএল মরশুমে 14 ম্য়াচে 152.58 স্ট্রাইক-রেটে 354 রান এসেছিল ঈশানের ব্য়াটে ৷ ঝাড়খণ্ড ব্য়াটারকে অধিনায়ক ঘোষণা করা হলে তিনি হবেন সানরাইজার্সের দ্বিতীয় ভারতীয় অধিনায়ক (পূর্ণসময়ের) ৷