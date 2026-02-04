দুরন্ত কামব্য়াকের পুরস্কার, বিশ্বকাপের আগে ব়্য়াংকিংয়ে 32 ধাপ উঠলেন ঈশান

দুরন্ত কামব্য়াকের পুরস্কার, বিশ্বকাপের আগে ব়্য়াংকিংয়ে 32 ধাপ উঠলেন ঈশান
নিউজিল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ সেরা হয়ে ব়্যাংকিংয়ে উন্নতি করলেন ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমারও ৷
দুবাই, 4 ফেব্রুয়ারি: কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপ শুরুর আগে প্রকাশিত আইসিসি ব়্য়াংকিংয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বদল এল ৷ যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবশ্যই ব়্য়াংকিংয়ে ঈশান কিষাণের উত্থান ৷ নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রত্য়াবর্তন সিরিজে দুর্ধর্ষ পারফরম্য়ান্সের পুরস্কার স্বরূপ 32 ধাপ উপরে উঠে এলেন বাঁ-হাতি মারকুটে ব্যাটার ৷
বুধবার প্রকাশিত নয়া ব়্য়াংকিংয়ে 32 ধাপ উন্নতি করে 32তম স্থানে উঠে এলেন ঈশান ৷ কিউয়িদের বিরুদ্ধে সদ্যসমাপ্ত সিরিজে চার ম্য়াচে 215 রান এসেছে ঝাড়খণ্ড ক্রিকেটারের ব্য়াটে ৷ তার মধ্যে তিরুঅনন্তপুরমে সিরিজের শেষ ম্য়াচে কেরিয়ারের প্রথম টি-20 সেঞ্চুরিটিও হাঁকিয়েছেন ঈশান ৷ যার প্রতিফলন এদিন প্রকাশিত ব়্য়াংকিংয়ে দেখা গেল ৷ আইসিসি ক্রমতালিকায় এই উত্থান বিশ্বকাপ শুরুর আগে স্টাম্পার-ব্যাটারকে যে আরও উদ্বুদ্ধ করবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো বুধবার বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্য়াচেও বিধ্বংসী মেজাজে ধরা দিলেন ঈশান ৷ মাত্র 20 বলে 53 রান করে অবসৃত হন তিনি ৷ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অভিষেক শর্মার সঙ্গে ইনিংসের গোড়াপত্তনে নেমে দু'টি চার ও সাতটি ছক্কা হাঁকান তিনি ৷
নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের সেরা হওয়া ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবও ব়্যাংকিংয়ে উন্নতি করলেন ৷ পাক ওপেনার শাহিবজাদা ফারহানকে সরিয়ে আপাতত ষষ্ঠস্থানে 'স্কাই' ৷ তিনটি হাফসেঞ্চুরি-সহ নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্য়াচের সিরিজে ভারত অধিনায়ক করেছেন 242 রান ৷ বিশ্বকাপের আগে সূর্য ফর্ম ফিরে পাওয়ায় স্বস্তি ফিরেছে ভারতীয় শিবিরেও ৷ পাশাপাশি ব়্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেই বিশ্বকাপ বৃত্তে প্রবেশ করছেন ভারতীয় ওপেনার অভিষেক শর্মা ৷
তিন ম্যাচের সিরিজে অস্ট্রেলিয়াকে চুনকাম করে টি-20 বিশ্বকাপে প্রবেশ করছে পাকিস্তান ৷ বুধবার প্রকাশিত ব়্যাংকিংয়েও ভালো খবর পাকিস্তানের জন্য ৷ অজিদের বিরুদ্ধে দুরন্ত পারফরম্যান্স করে টি-20 অলরাউন্ডারদের ক্রমতালিকায় শীর্ষস্থান ফিরে পেলেন সইম আয়ুব ৷ জিম্বাবোয়ের সিকন্দর রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করলেন তিনি ৷ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজে 119 রানের পাশাপাশি তিনটি উইকেট এসেছে তাঁর ঝুলিতে ৷
বিশ্বকাপ শুরুর আগে বোলারদের ক্রমতালিকায় উল্লেখযোগ্য উত্থান হল পাকিস্তানের স্পিন বিভাগের প্রধান অস্ত্র আব্রার আহমেদের ৷ ব়্যাংকিংয়ে দ্বিতীয়স্থানে উঠে এলেন তিনি ৷ শীর্ষে থাকা বরুণ চক্রবর্তীর তুলনায় অবশ্য 28 রেটিং পয়েন্ট পিছিয়ে তিনি ৷