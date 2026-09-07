দলীপ ফাইনালে দ্বিশতরান হাঁকিয়ে ইতিহাস গড়লেন ঈশান

দলীপ ফাইনালে দ্বিশতরান হাঁকিয়ে ইতিহাস গড়লেন ঈশান
চেন্নাইয়ের চিপকে এদিন দ্বিশতরান হাঁকানোর সঙ্গে সঙ্গে একগুচ্ছ নজিরে নাম তুললেন পূর্বাঞ্চল অধিনায়ক ৷
ঈশানের দ্বিশতরান (IANS)
Published : September 7, 2026 at 3:28 PM IST
চেন্নাই, 7 সেপ্টেম্বর: ফাইনালের প্রথমদিনই পূর্ণ করে ফেলেছিলেন সেঞ্চুরি ৷ 111 রানে অপরাজিত থেকে দ্বিতীয়দিন খেলা শুরু করা ঈশান কিষাণ দ্বিশতরান হাঁকিয়ে ইতিহাস গড়লেন দলীপ ট্রফি ফাইনালে ৷ পূর্বাঞ্চলের প্রথম ব্য়াটার হিসেবে দলীপ ট্রফির ফাইনালে দ্বিশতরানের নজির গড়লেন ৷ তবে কেবল একটি নয়, চেন্নাইয়ের চিপকে এদিন দ্বিশতরান হাঁকানোর সঙ্গে সঙ্গে একগুচ্ছ নজিরে নাম তুললেন পূর্বাঞ্চল অধিনায়ক ৷ অধিনায়কের ঐতিহাসিক সেঞ্চুরিতে ভর করে দলীপ ট্রফি ফাইনালে দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধে জাঁকিয়ে বসল পূর্বাঞ্চল ৷
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