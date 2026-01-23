রাইপুরে ঈশান-ঝড়, অধিনায়কের ফর্মে ফেরার দিনে সিরিজে 2-0 এগোল ভারত

রাইপুরে ঈশান-ঝড়, অধিনায়কের ফর্মে ফেরার দিনে সিরিজে 2-0 এগোল ভারত
বিশ্বকাপের আগে প্রস্তুতি সিরিজ জয়ের খুব কাছে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা ৷
Published : January 23, 2026 at 11:04 PM IST
রাইপুর, 23 জানুয়ারি: বিশ্বকাপ স্কোয়াডে তাঁকে ফিরিয়ে এনে নির্বাচকরা যে কোনও ভুল করেননি, বুঝিয়ে দিলেন ঈশান কিষাণ ৷ রাইপুরে বিস্ফোরক ইনিংস খেলে কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপের আগে আস্থা জোগালেন ঝাড়খণ্ডকে সদ্য মুস্তাক আলি ট্রফি জেতানো ক্রিকেটার ৷ পাশাপাশি 468 দিন পর জাতীয় দলের জার্সিতে হাফসেঞ্চুরি পেলেন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ৷ দু'য়ের যোগফলে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে বিশাল রান তাড়া করে জিতল ভারত ৷ নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে মাত্র তিন উইকেট হারিয়ে 209 রান তাড়া করল বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা ৷ তাও আবার 28 বল বাকি থাকতে ৷ যা তাঁদের তৃতীয় সর্বাধিক (যুগ্ম) রান তাড়া টি-20'তে ৷
বড় রান তাড়া করতে নেমে এদিন শুরুটা অবশ্য মোটেই ভালো হয়নি ভারতের ৷ মাত্র ছ'রানে দুই ওপেনার সঞ্জু স্যামসন ও অভিষেক শর্মার উইকেট হারায় তাঁরা ৷ তাই চাপের মুখে দাঁড়িয়ে ঈশানের বিস্ফোরক ব্যাটিং বহুদিন মনে রাখার মতো ৷ পেসার-স্পিনার দু'য়ের বিরুদ্ধে দুর্ধর্ষ ব্যাটিংয়ে মাত্র 21 বলে হাফসেঞ্চুরি করেন ঝাড়খণ্ড ব্যাটার ৷ যা নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে কোনও ভারতীয় ব্যাটারের দ্রুততম অর্ধশতরান ৷
ঈশান-ঝড়ে মাত্র 7.5 ওভারে একশো পেরোয় ভারতের রান ৷ তৃতীয় উইকেটে অধিনায়ক সূর্যকুমারের সঙ্গে জুটিতে 122 রান যোগ করে তিনি যখন আউট হন, ভারতের ভাগ্য তখন জয়ের দিকে ঢলে পড়েছে ৷ ম্যাচের সেরা ঈশানের 32 বলে বিধ্বংসী 76 রানের ইনিংসে ছিল 11টি চার ও চারটি ছক্কা ৷ বাঁ-হাতি ব্যাটার আউট হওয়ার পর খোলস ছাড়েন অধিনায়ক 'স্কাই' ৷ বারকয়েক জীবন পেলেন বটে, তবে দিনের শেষে দলকে জিতিয়ে অপরাজিত রইলেন 37 বলে 82 রান করে ৷ স্ট্রাইক-রেট 221.62 ৷
Packing a punch! 👊💪— BCCI (@BCCI) January 23, 2026
Ishan Kishan is the Player of the Match for his blistering knock of 7⃣6⃣(32), including 1⃣1⃣ fours and 4⃣ sixes 👌
Scorecard ▶️ https://t.co/8G8p1tq1RC#TeamIndia | #INDvNZ | @IDFCFIRSTBank | @ishankishan51 pic.twitter.com/eTYdv0AfPv
তৃতীয় উইকেটে সূর্যর সঙ্গে শিবম দুবের অবিভক্ত 81 রানের জুটি সহজ জয় এনে দেয় দলকে ৷ উল্লেখ্য, 204 সালের 12 অক্টোবরের পর হাফসেঞ্চুরি (কেরিয়ারের 22তম) এল সূর্যর ব্যাটে ৷ যা বিশ্বকাপের আগে স্বস্তি দেবে গৌতম গম্ভীরকে ৷ সূর্য এদিন মারেন ন'টি চার ও চারটি ছক্কা ৷ একটি চার ও তিনটি ছক্কায় 18 বলে 36 রানে অপরাজিত থাকেন শিবম ৷
ভারতীয় ব্যাটারদের দাপটে এদিন তিন ওভারে 67 রান খরচ করেন কিউয়ি পেসার জ্যাক ফোকস ৷ যা নিউজিল্যান্ড বোলার হিসেবে একটি ম্যাচে সর্বাধিক ৷ সবমিলিয়ে 15.2 ওভারে 209 রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় ভারত ৷
রাইপুরে এদিন প্রথম ব্যাট করে নিউজিল্যান্ড 208 রান তোলে অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার (47*) ও রাচিন রবীন্দ্রর (44) ব্যাটে ৷ 35 রান দিয়ে জোড়া উইকেট নিয়ে ভারতের সবচেয়ে সফল বোলার কুলদীপ যাদব ৷ তবে চার ওভারে 53 রান খরচ করলেন আর্শদীপ সিং ৷ একটি উইকেট-মেডেন ওভার সত্ত্বেও বাকি দু'ওভারে 35 রান দিলেন হর্ষিত রানা ৷ যিনি জসপ্রীত বুমরার পরিবর্তে একাদশে আসেন এদিন ৷