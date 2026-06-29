আইরিশ'দের ডেরায় চুনকাম বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা, তিনবছর পর টি-20 সিরিজ হারল ভারত

আইরিশ'দের ডেরায় চুনকাম বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা, তিনবছর পর টি-20 সিরিজ হারল ভারত
তিন উইকেট নিয়ে ভারতের টপ-অর্ডার ধসিয়ে দিলেন জয় মুন্ড্রা ৷ বৈভব সূর্যবংশীর অভিষেকের অপেক্ষা বাড়ল ৷
Published : June 29, 2026 at 8:58 AM IST
বেলফাস্ট, 29 জুন: যুক্তরাজ্যের মাটিতে ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য এক খারাপ দিন হয়ে রইল রবিবার ৷ লর্ডসে অস্ট্রেলিয়ার কাছে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ হেরে মহিলা বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিল 'উইমেন ইন ব্লু' ৷ ঠিক তার কয়েকমিনিটের মধ্যেই বেলফাস্টে দ্বিতীয় টি-20 ম্যাচেও হারল 'মেন ইন ব্লু' ৷ সেইসঙ্গে আইরিশ'দের কাছে 0-2 চুনকাম হল বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ৷
প্রথম ম্যাচ জিতেই ইতিহাস তৈরি করেছিল লরকান টাকার অ্যান্ড কোম্পানি ৷ রবিবার সেই ইতিহাসকে আরেকটু ঘষে মেজে নিল তারা ৷ 2023 সালে শেষবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে দ্বিপাক্ষিক টি-20 সিরিজ হেরেছিল ভারত ৷ অর্থাৎ, গত তিন বছর ধরে যে কাজটা করতে পারেনি তাবড় দেশগুলো, রবিবার সেটাই করে দেখাল আয়ারল্যান্ড ৷ রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে আইরিশ'রা জিতল এক রানে ৷ গত 16টি সিরিজে অপরাজিত থাকার তকমা ঘুচল টিম ইন্ডিয়ার ৷
তৃতীয়বারের জন্য ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর অধিনায়কত্বের ব্য়াটন বদলেছে ৷ সূর্যকুমার যাদবের পরিবর্তে দলের হাল ধরেছেন শ্রেয়স আইয়ার ৷ কিন্তু মেয়াদের শুরুতেই এমন ঐতিহাসিক হার মুম্বইকর'কে ধাক্কা দিয়ে গেল বৈকি ৷ আর বেলফাস্টে এদিন ভারতীয় ব্যাটিং লাইন-আপকে নাড়িয়ে দিয়ে গেলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত পেসার জয় মুন্ড্রা ৷ 32 রানে তিন উইকেট নিয়ে ভারতের টপ-অর্ডার ধসিয়ে দিয়ে ম্যাচের সেরা তিনি ৷
টস জিতে বেলফাস্টের মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় এদিন রান তাড়ার সিদ্ধান্ত নেন শ্রেয়স ৷ বৈভব সূর্যবংশীর অপেক্ষা দীর্ঘায়িত হলেও ভারতীয় দলে এদিন অভিষেক হয় সূর্যাংশ শেড়গে ও পেসার প্রিন্স যাদবের ৷ ভারতীয় বোলারদের ভালো পারফরম্যান্স সত্ত্বেও আয়ারল্যান্ড দেড়শো পেরোয় হ্যারি টেক্টর ও বেন কালিটজের ব্য়াটে ৷ প্রথমজন করেন 47 বলে 53 রান ৷ মারেন পাঁচটি চার ও একটি ছয় ৷ দ্বিতীয়জনের ব্যাট থেকে আসে 23 বলে 37 ৷ চতুর্থ উইকেটে দু'জনে যোগ করেন 65 রান ৷
A 1-run win that secured us the T20I series! 🏆— Cricket Ireland (@cricketireland) June 28, 2026
📊 Full scorecard: https://t.co/dd1yXWW5a9#BackingGreen | #IREvIND | #FailteSolar pic.twitter.com/YdTN4JMyIB
অভিষেকে 22 রানে তিন উইকেটে উজ্জ্বল প্রিন্স যাদব ৷ দু'টি করে উইকেট নেন আর্শদীপ সিং ও শিবম দুবে ৷ জবাবে প্রথম ওভারে মুন্ড্রার গতিতে গোল্ডেন ডাক হয়ে ফেরেন দুই ভারতীয় ওপেনার সঞ্জু স্য়ামসন ও অভিষেক শর্মা ৷ শ্রেয়সকে 10 রানে ফেরান মুন্ড্রাই ৷ ভারতীয় দল 35 রানে চার উইকেট হারাতেই চুনকামের সম্ভাবনা গাঢ় হয় ৷ তবে তিলক বর্মার 46 বলে 55 রান প্রতিরোধ তৈরি করে ম্যাচে ফেরায় ভারতকে ৷
After the final ball! 💚#BackingGreen | #IREvIND | #failtesolar pic.twitter.com/sVS0FTOBpD— Cricket Ireland (@cricketireland) June 28, 2026
শেষদিকে 10 বলে 21 রান করেন হর্ষিত ৷ শেষ দু'বলে ভারতের জয়ের জন্য দরকার ছিল আট রান ৷ কিন্তু পঞ্চম বলে হর্ষিত ফিরতেই সব শেষ ৷ শেষ বলে প্রিন্স যাদব ছক্কা মেরেও লাভ হয়নি ৷ এক রানে হেরে সিরিজে হোয়াইট-ওয়াশ হতে হয় ভারতকে ৷ 20 ওভারে নয় উইকেটে 153 রানে থামে বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের ইনিংস ৷ মুন্ড্রার পাশাপাশি তিন উইকেটে ভারতীয় ব্যাটিং লাইন-আপ'কে ভাঙেন ম্যাট হল্যার্ড ৷ দু'জনেরই আন্তর্জাতিক অভিষেক হয়েছে চলতি সিরিজে ৷