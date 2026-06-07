বিশ্বকাপ খেলতে আমেরিকা পৌঁছেই 'আটক' আইমেন হুসেন, সাত ঘণ্টা জেরা ইরাক স্ট্রাইকারকে
জেরার পর আইমেন'কে প্রবেশ করতে দেওয়া হলেও যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি ইরাক দলের ফটোগ্রাফার ৷
Published : June 7, 2026 at 1:06 PM IST
শিকাগো, 7 জুন: চার দশক বাদে ফুটবল বিশ্বকাপের মূলপর্বে পৌঁছেছে ইরাক ৷ ফ্রান্স, নরওয়ে, সেনেগালের মতো শক্তিধর দেশগুলির সঙ্গে গ্রুপ ভাগ করলেও চমকে দিতে মরিয়া এশিয়ার যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটি ৷ কিন্তু মার্কিন মুলুকে পৌঁছেই বড়সড় হোঁচট খেতে হল তাদের ৷ শনিবার বিশ্বকাপ খেলতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছেছে ইরাকের জাতীয় ফুটবল দল ৷ তবে সেদেশে পৌঁছেই জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়তে হল দলের দুর্ধর্ষ স্ট্রাইকার আইমেন হুসেনকে ৷
'দ্য গার্ডিয়ান' সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী শিকাগোর ও'হারে বিমানবন্দরে আটকের পর প্রায় সাত ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়তে হয় আইমেন'কে ৷ কিন্তু কী কারণে এই জিজ্ঞাসাবাদ, সেটা স্পষ্ট নয় ৷ আইমেন হুসেন একা নন, জেরার মুখে পড়তে হয় দলের ফটোগ্রাফারকেও ৷ 'দ্য় গার্ডিয়ান'-এর রিপোর্ট অনুযায়ী পরবর্তীতে আইমেন হুসেনকে অনুমতি দেওয়া হলেও সংশ্লিষ্ট ফটোগ্রাফারকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি ৷
মার্কিন অভিবাসন, শুল্ক দফতরের এবং হোমল্যান্ড সিকিউরিটির তরফে বিমানবন্দরে ইরাক ফুটবলারকে আটকানো হলেও স্পষ্ট কারণ ব্য়াখ্যা করা হয়নি কোনও তরফে ৷ এ ব্যাপারে কোনওরকম মন্তব্য থেকে এখনও পর্যন্ত বিরত থেকেছে ইরাক ফুটবলের গভর্নিং বডিও ৷ শনিবার বিশ্বকাপ খেলতে ও'হারে বিমানবন্দরে পৌঁছনো ইরাক ফুটবল দলকে বরণ করতে অনুরাগীরা বড় সংখ্যায় হাজির হয়েছিলেন ৷ জাতীয় পতাকা এবং প্রিয় ফুটবলারদের সঙ্গে ছবিও তোলেন তারা ৷ সেই ছবি ও ভিডিয়ো ভাইরাল হয় সোশাল মিডিয়ায় ৷ কিন্তু হুসেনের ঘটনায় আচমকা তাল কাটে ৷
Restrições na Copa - Um dos destaques da seleção do Iraque para a Copa do Mundo, o atacante Aymen Hussein passou por sete horas de interrogatório ao desembarcar nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pela agência de notícias Shafaq News.— g1 (@g1) June 7, 2026
De acordo com a publicação, o… pic.twitter.com/cUytFFilS3
ইরাক ফুটবল দলের সঙ্গে যুক্ত এক আধিকারিকের কথায় দলের স্ট্রাইকারের মোবাইল ফোন পরীক্ষা করা হয় ৷ দেশের প্রথম সারির ক্লাব আল-কার্মা'র হয়ে খেলা আইমেন হুসেন ইরাকের আপফ্রন্টে অন্যতম ভরসার নাম ৷ জাতীয় দলের জার্সিতে 90 ম্য়াচে তাঁর গোলসংখ্যা 32 ৷ ইপসউইচ টাউন স্ট্রাইকার আল হামাদি'র সঙ্গে বিশ্বকাপে তাঁর যুগলবন্দি দেখার অপেক্ষায় দেশের ফুটবলপ্রেমীরা ৷
1986 সালের পর প্রথম বিশ্বকাপ আবির্ভাবে অবশ্য কঠিন সব প্রতিপক্ষদের মুখোমুখি হতে হবে ইরাক'কে ৷ গ্রুপ-আই'তে তাদের সঙ্গে রয়েছে ফ্রান্স, নরওয়ে ও সেনেগাল ৷ 17 জুন নরওয়ের বিরুদ্ধে ম্য়াচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করছে ইরাক ৷