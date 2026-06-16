মিলল না রিকভারি সেশন, ম্যাচের পরই মার্কিন মুলুক ছাড়ার নিদান ইরানকে
"আমার দল নিপীড়নের শিকার" ৷ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জানালেন ইরান কোচ আমির ঘালেনোয়েই ৷
Published : June 16, 2026 at 2:07 PM IST
লস অ্যাঞ্জেলস, 16 জুন: টুর্নামেন্ট থেকে নাম প্রত্যাহারের আশঙ্কা উড়িয়ে বহু টালবাহানার পর মার্কিন মুলুকে বিশ্বকাপের ম্য়াচ খেলল ইরান ৷ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরান, দু'পক্ষের মধ্যে রাজনৈতিক সংঘাতের আবহে যা একসময় অসম্ভব বলে মনে হচ্ছিল ৷ লস অ্যাঞ্জেলসে মঙ্গলবার (ভারতীয় সময়) নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ড্র করে এশিয়ার শক্তিধর দেশটি বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করলেও ম্যাচ পরবর্তী অভিজ্ঞতা সুখের হল না তাদের ৷ বিশ্বকাপের প্রথম ম্য়াচ খেলার অনতিপরেই কর্তৃপক্ষের তরফে দেশ ছাড়তে বলা হল ইরান ফুটবল দলকে ৷
চলতি বিশ্বকাপের সহ-আয়োজক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৷ মার্কিন মুলুকে এই বিশ্বকাপ যে অনেকাংশে রাজনৈতিক অভিঘাতপূর্ণ, তার প্রমাণ ইতিমধ্যেই মিলেছে ৷ মঙ্গলবারের ঘটনাটিও জুড়ল সেই তালিকায় ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো, বিশ্বকাপের জন্য ইরানের বেস ক্যাম্প তৈরি হয়েছে আরেক সহ-আয়োজক মেক্সিকোয় ৷ তবে নিউজিল্যান্ড ম্যাচ শেষের পর স্থানীয় সময় সোমবারর রাতটা রিকভারি সেশনের জন্য মার্কিন মুলুকেই কাটানোর কথা ছিল ইরানের ৷ কিন্তু ম্য়াচ শেষ হওয়ার কয়েকঘণ্টার মধ্যেই তাঁদের কাছে দেশ ছাড়ার কড়া নির্দেশ আসে বলে জানিয়েছেন ইরান কোচ আমির ঘালেনোয়েই ৷ সংবাদসংস্থা এপি'র রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে তেমনটাই ৷
তিনি জানান পরিকল্পনামাফিক ইরান ফুটবল দলকে সময়ের আগেই যুক্তরাষ্ট্র ছাড়তে বলা হয় ৷ ফলত ম্য়াচের পর পর্যাপ্ত রিকভারির সময় না-পেয়েই তিজুয়ানায় ফিরতে হয় এশিয়ার দেশটিকে ৷ সংবাদসংস্থাকে ইরান ম্যানেজার বলেন, "ওরা আমাদের রিকভারির সময়ই দিল না ৷ যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল ৷ কিন্তু তড়িঘড়ি ওরা আমাদের বিমান ধরে তিজুয়ানায় ফেরার নির্দেশ দিয়েছে ৷ ফলত আমরা রীতিমতো সমস্যায় ৷"
ঘটনায় ক্ষুব্ধ ইরানের তারকা ফুটবলার তথা অধিনায়ক মেহদি তারেমি ৷ তিজুয়ানা থেকে লস অ্যাঞ্জেলসে পৌঁছনোর সময়েও তাঁদের দুর্ভোগের মধ্য পড়তে হয়েছে বলে জানান তিনি ৷ পাশাপাশি ইরান কোচ আরও বলেন, "সত্যি বলতে আমাদের কেন তড়িঘড়ি ফেরত পাঠানো হচ্ছে তা জানা নেই ৷ এটা খুব আশ্চর্যের বিষয় যে অন্য কেউ আমাদের পরিকল্পনা ঠিক করে দিচ্ছে ৷" তিনি এও বলেন যে, "আমার দল বিশ্বকাপে বোধহয় সবচেয়ে বেশি অত্য়াচারের শিকার ৷"
It ends in a draw. 🟰#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 16, 2026
এমনিতেই দলের সাপোর্ট স্টাফ, মিডিয়া আধিকারিক, এমনকী ইরান ফুটবল ফেডারেশনের প্রেসিডেন্টকে মার্কিন মুলুকে প্রবেশের ভিসা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে ৷ যা ফুটবলের মহামঞ্চে অভিযান শুরু আগে ইরানের প্রস্তুতিতে ভালোরকম ব্য়াঘাত ঘটিয়েছে ৷ তা সত্ত্বেও বিশ্বকাপের প্রথম ম্য়াচে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে যথেষ্ট সপ্রতিভ হরমুজ প্রণালীর দেশটি ৷
কিউয়িদের বিরুদ্ধে দু'বার পিছিয়ে পড়েও 2-2 গোলে ম্যাচ ড্র করে মাঠ ছাড়ল তারা ৷ মাদারওয়েল স্ট্রাইকার এলিজা জাস্ট এদিন ম্য়াচের 7 মিনিট ও 55 মিনিটে জোড়া গোল করে এগিয়ে দেন নিউজিল্যান্ডকে ৷ কিন্তু 32 মিনিট ও 64 মিনিটে ইরানকে ম্য়াচে সমতায় ফেরান যথাক্রমে রামিন রেজাইয়ান ও মহম্মদ মোহেবি ৷