সংঘাতের জের, ট্রাম্পের সবুজ সংকেতের পরেও বিশ্বকাপে নেই ইরান
বিশ্বকাপ থেকে ইরানের নাম প্রত্যাহারের বিষয়টি নিশ্চিত করলেন সে দেশের ক্রীড়ামন্ত্রী আহমেদ দোনিয়ামালি ৷
Published : March 12, 2026 at 9:52 AM IST
তেহরান, 12 মার্চ: পশ্চিম এশিয়ায় চলমান সংঘাতের জেরে আশঙ্কা একটা তৈরি হয়েইছিল ৷ সেই আশঙ্কাকে সত্যি করেই 12 জুন থেকে শুরু হতে চলা আসন্ন ফুটবল বিশ্বকাপ থেকে নাম প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিল ইরান ৷ উত্তর আমেরিকার মাটিতে অনুষ্ঠিত হতে চলা 'দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ'-এ জাতীয় ফুটবল দলের অংশগ্রহণ না-করার বিষয়ে সিলমোহর দিলেন ইরানের ক্রীড়ামন্ত্রী আহমেদ দোনিয়ামালি ৷
গত 28 ফেব্রুয়ারি থেকে সংঘাত শুরু হয়েছে পশ্চিম এশিয়ায় ৷ যার মূলে রয়েছে ইরানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের যৌথ সামরিক অভিযান ৷ যে সামরিক অভিযানে নিহত হয়েছেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লাহ আলি খামেনেই-সহ অন্যান্য বহু শীর্ষস্তরীয় নেতা ৷ পাল্টা পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে পাল্টা হামলা চালাচ্ছে ইরান ৷ চলমান এই সংঘাত ইতিমধ্যেই দশদিন অতিক্রান্ত ৷
এমতাবস্থায় ইরানের ক্রীড়ামন্ত্রী আহমেদ দোনিয়ামালি জানিয়েছেন, তিনমাসের মধ্যে জাতীয় ফুটবল দলকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো কোনওভাবেই সম্ভব নয় ৷ এব্য়াপারে তিনি দেশের এক সংবাদমাধ্যমকে বলেন, "যুক্তরাষ্ট্রের অন্য়ায় শোষণ আমাদের নেতাকে হত্যা করেছে ৷ কোনও পরিস্থিতিতেই বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয় ৷" দোনিয়ামালির সংযোজন, "দেশে আমাদের শিশুরা সুরক্ষিত নয় এই মুহূর্তে ৷ এমন অবস্থায় বিশ্বকাপ খেলা যায় না ৷ ওরা গত আট-ন'মাসে আমাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয়বার যুদ্ধে নেমেছে এবং হাজার-হাজার সাধারণ মানুষকে হত্য়া করেছে ৷ ফলত বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের কোনও সম্ভাবনা নেই ৷"
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে 2026 ফুটবল বিশ্বকাপের সহ-আয়োজক কানাডা এবং মেক্সিকো ৷ তবে নিউজিল্যান্ড, বেলজিয়াম এবং মিশরের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের সবক'টি ম্য়াচ মার্কিন মুলুকেই খেলার কথা ইরানের ৷ সূচি অনুযায়ী 16 জুন লস অ্য়াঞ্জেলসে কিউয়িদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরুর কথা রয়েছে ইরানের ৷ কিন্তু ক্রীড়ামন্ত্রী আহমেদ দোনিয়ামালির ঘোষণার পর সেই সম্ভাবনা কার্যত শূন্য হয়ে গেল বলা যায় ৷
চলমান সংঘাত সত্ত্বেও তাঁর দেশে বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের বিষয়ে অবশ্য ইরানকে স্বাগত জানিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ তবে ইরান নাম প্রত্যাহার করে নিলে তাঁর যে কিছুই করার নেই, তাও শুনিয়ে রেখেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ ইরানকে বিশ্বকাপে স্বাগত জানিয়েছিলেন বিশ্ব ফুটবলের গভর্নিং বডি'র প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনোও ৷ এখন দেখার বিশ্বকাপ থেকে নাম প্রত্যাহারের জন্য ফিফা ইরানের জন্য কী ব্যবস্থা গ্রহণ করে ৷ একইসঙ্গে পরিবর্ত হিসেবে কোন দল বিশ্বকাপে অংশ নেয়, সেটাও দেখার ৷ সেই দৌড়ে অবশ্য যোগ্যতা অর্জনের সবচেয়ে কাছে থাকা পড়শি ইরাকের পাল্লাই ভারী ৷