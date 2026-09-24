ডিসেম্বরে দেশের মাটিতে ফিরছে আইপিএলের নিলাম, ঘোষণা সইকিয়া'র

ডিসেম্বরে দেশের মাটিতে ফিরছে আইপিএলের নিলাম, ঘোষণা সইকিয়া'র
তিন মরশুম বিদেশের মাটিতে হওয়ার পর এবার দেশের মাটিতে প্রত্যাবর্তন হচ্ছে আইপিএল নিলামের ৷
Published : September 24, 2026 at 12:35 PM IST
মুম্বই, 24 সেপ্টেম্বর: গত তিনটি মরশুমে দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিদেশের মাটিতে ৷ 2027 আইপিএলের মিনি নিলাম অবশ্য ফিরছে ভারতের মাটিতে ৷ আগামী ডিসেম্বরে গোয়ার অনুষ্ঠিত হতে চলেছে পরবর্তী ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগের নিলাম ৷ সংবাদসংস্থা এএনআই'কে জানালেন বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সইকিয়া ৷
2024 আইপিএল সংস্করণের আগে 2023 সালে প্রথমবারের জন্য আইপিএলের নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল দেশের বাইরে ৷ সৌদি আরবের রিয়াধে বসেছিল মেগা নিলামের আসর ৷ পরবর্তীতে গত দু'বার সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর মাটিতে নিলামের আয়োজন করেছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷ তবে এবার পুনরায় ভারতে ফিরছে নিলাম-পর্ব ৷ এপ্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো 2024-27 চক্রের শেষ মিনি নিলামটি অনুষ্ঠিত হবে এবার ৷ জনপ্রিয় ক্রিকেট ওয়েবসাইটকে সইকিয়া জানিয়েছেন 14-16 ডিসেম্বরের মধ্যে আয়োজিত হতে পারে নিলাম ৷
বোর্ড সচিব এ প্রসঙ্গে সংবাদসংস্থা এএনআই'কে বলেন, "টানা তিনবার বিদেশের মাটিতে আয়োজনের পর এবছর আমরা আইপিএলের নিলাম আগামী ডিসেম্বরে গোয়ার মাটিতে আয়োজন করতে চলেছি ৷" উল্লেখ্য, 2023 সালে রিয়াধের পর গত দু'বছর যথাক্রমে দুবাই ও আবুধাবিতে বসেছিল নিলামের আসর ৷ গত সপ্তাহে বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভার পর সংবাদমাধ্যমকে দেবজিৎ সইকিয়া জানিয়েছিলেন, মার্চের শেষ পর্বেই শুরু হবে আইপিএলের 20তম সংস্করণ ৷
🚨 BREAKING: The IPL 2027 auction is heading to Goa 🌴— Cricbuzz (@cricbuzz) September 23, 2026
BCCI secretary Devajit Saikia confirms to Cricbuzz that it will be held in mid-December, likely between Dec 14-16. pic.twitter.com/4PbUqDM9yk
গত দু'টি সংস্করণে চ্যাম্পিয়ন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু 2027 সংস্করণে প্রথম দল হিসেবে খেতাব জয়ের হ্য়াটট্রিকের লক্ষ্যে থাকবে ৷ তার আগে নিলামে অনুরাগীদের চোখ থাকবে অবশ্য়ই ৷ তবে নিলামের আগে দিল্লি ক্য়াপিটালস ও লখনউ সুপার জায়ান্টসের মধ্যে ইতিমধ্যেই হাই-প্রোফাইল একটি সোয়্যাপ-ডিলের সাক্ষী থেকেছে আইপিএল ৷ ঋষভ পন্ত লখনউ ছেড়ে যোগ দিয়েছেন দিল্লিতে ৷ অন্যদিকে দিল্লি ছেড়ে লখনউ পাড়ি দিয়েছেন চায়নাম্য়ান কুলদীপ যাদব ৷
এছাড়া কোচ হিসেবে স্টিফেন ফ্লেমিং'য়ের বদলি খুঁজে নিয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস ৷ লখনউ সুপার জায়ান্টের প্রাক্তন মেন্টর তথা ভারতীয় দলের প্রাক্তন তারকা পেসার জাহির খান'কে হটসিটে বসিয়েছে পাঁচবারের খেতাব জয়ীরা ৷