2026 আইপিএলের সূচি প্রকাশ, দ্বিতীয় দিনেই মাঠে নামছে কেকেআর

2026 আইপিএলের সূচি প্রকাশ, দ্বিতীয় দিনেই মাঠে নামছে কেকেআর
29 মার্চ, মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে আইপিএল অভিযান শুরু করবে কলকাতা নাইট রাইডার্স ৷ 2026 আইপিএল শুরু 28 মার্চ চিন্নাস্বামীতে ৷ বিরাটরা নামবেন হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ৷
Published : March 11, 2026 at 7:16 PM IST
মুম্বই, 11 মার্চ: 2026 আইপিএলের সূচি প্রকাশ করল বিসিসিআই ৷ বুধবার 19তম আইপিএলের প্রথম 20টি ম্যাচের দিন ও ভেন্যু ঘোষণা করা হয় ৷ ফের চিন্নাস্বামীর বাইশ গজে ফিরছে ক্রিকেট ৷ 28 মার্চ, চিন্নাস্বামীতে গতবারের চ্যাম্পিয়ন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু-সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে আইপিএল 2026 ৷
টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় দিনেই অর্থাৎ 29 মার্চ, মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে এবারের আইপিএল অভিযান শুরু করবে তিনবারের চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্স ৷ 2025 আইপিএল মোটেই ভালো যায়নি কিং খানের দলের ৷ মাত্র 5 ম্যাচ দিতে লিগ টেবিলে 8 নম্বরে শেষ করেছিল কেকেআর ৷ এবারও ক্যাপ্টেন অজিঙ্কা রাহানেতেই আস্থা রেখেছে টিম ম্যানেজমেন্ট ৷
🚨 News 🚨— IndianPremierLeague (@IPL) March 11, 2026
Presenting the schedule for the first 20 matches of #TATAIPL 2026, to be played from March 28 to April 12, 2026 🗓️
Full schedule will be announced once poll dates are announced for three states set to undergo State Assembly elections.
More details ▶️… pic.twitter.com/8Iq492v8TE
প্রথম 20টি ম্যাচের সূচিতে রয়েছে নাইটদের পাঁচটি ম্যাচ ৷ 29 মার্চ, মায়ানগরীতে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধ প্রথম ম্যাচ ৷ পরের চারটি ম্যাচে নাইটরা খেলবে 2 এপ্রিল ঘরের মাঠে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, 6 এপ্রিল ইডেনে পঞ্জাব কিংস ইলেভেন এবং 9 এপ্রিল কলকাতায় লখনউ সুপার জায়েন্টের বিরুদ্ধে ৷
