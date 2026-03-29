সুপার সানডে'তে রিঙ্কুদের দলে চমক ! মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে বদলাবে কি KKR-এর পরিসংখ্যান ?

সুপার সানডে'তে রিঙ্কুদের দলে চমক ! মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে বদলাবে কি KKR-এর পরিসংখ্যান ?
বিশ্বের সেরা টি-20 ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের দ্বিতীয় ম্যাচ আজ ওয়াংখেড়ে'তে ৷ পরিসংখ্যান বদলের ম্যাচে আরব সাগরের তীরে মুখোমুখি কেকেআর-মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ৷
Published : March 29, 2026 at 10:54 AM IST
কলকাতা, 29 মার্চ: পরিসংখ্যান বদলের ম্যাচ ওয়াংখেড়ে'য়। আইপিএলের দ্বিতীয় দিনে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সামনে কলকাতা নাইট রাইডার্স। দুই প্রাক্তন চ্যাম্পিয়নের ম্যাচ মানেই উত্তেজনায় ঠাসা। তারকার ছড়াছড়ি, ম্যাচ উইনারদের নৈপূণ্য এবং গেম চেঞ্জিং মোমেন্ট- মোট 40 ওভারের ক্রিকেট দ্বৈরথ যেন এক রূপকথা উপকরণ সমৃদ্ধ।
পরিসংখ্যান বলছে, গত 18টি ম্যাচে মুম্বই অনেক এগিয়ে নাইটদের তুলনায়। আবার মুম্বই তাদের প্রথম ম্যাচে পরাজয়ের রেকর্ড বজায় রাখার ব্যাপারে 'প্রসিদ্ধ'। আসলে মুম্বই একটু স্লো স্টার্টার। প্রতিযোগিতা যত এগোয় ততই হার্দিক পান্ডিয়া-বুমরদের তাণ্ডব বাড়ে। সেকথা মাথায় রেখেই কেকেআরের শেন ওয়াটসন বলেছেন, "আশা করি মুম্বই তাদের আইপিএল প্রথম ম্যাচ হারের ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে !" তাই এই ম্যাচ মুম্বইয়ের কাছেও পরিসংখ্যান বদল করার ম্যাচ। কেকেআর আজ উইকেটরক্ষার দায়িত্ব অঙ্গকৃশের উপর রাখতে চলেছে।
মুম্বইয়ে দলটি তারকায় ভরপুর। যে কোনও ক্রিকেটার ম্যাচ ঘোরানোর ক্ষমতা রাখেন তাঁরা। ওপেনার হিসেবে রোহিত শর্মার সঙ্গে যাওয়ার জন্য দাবিদার দুই দক্ষিণ আফ্রিকান কিপার। কুইন্টন ডি'কক ও রায়ান রিকেলটন। এরপর তিলক ভার্মা, সূর্যকুমার যাদবের মতো বিধ্বংসী ব্যাটাররা থাকবেন। পরবর্তীতে নামবেন হার্দিক ৷ মুম্বইয়ের এই ক্যাপ্টেন ছাড়াও অলরাউন্ডারের ভূমিকা নেওয়ার সম্ভাবনা উইল জ্যাকস, নমন ধীর ও মিচেল স্যান্টনারের। বাকি তিন জন হতে পারেন বুমরা, ট্রেন্ট বোল্ট ও শার্দূল ঠাকুর ও দীপক চাহারের মধ্যে একজন।
বল হাতে জসপ্রীত বুমরা মানেই প্রতিপক্ষের জন্য গোলাবারুদ তৈরি। চোটর জল্পনা সরিয়ে এই জোরে বোলার মাঠে নামার জন্য তৈরি। কেকেআরের ভাবনা এবং বাস্তবে অনেক অমিল। চোট আঘাতে জর্জরিত দল। হর্ষিত রানা নেই ৷ আকাশদীপ নেই। পাথিরানা 6 এপ্রিলের আগে যোগ দিতে পারবেন না। ফলে কোচ অভিষেক নায়ারকে একাদশ গড়তে সমস্যা সামলাতে হবে।
কিউয়ি ওপেনার ফিন অ্যালেনের সঙ্গে রাহানে ওপেন করবেন, এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু কেকেআর ভেবে রাখছে অন্য বিকল্পও। যেখানে অ্যালেনের সঙ্গে আর এক কিউয়ি টিম সেইফার্ট থাকবেন, অজিঙ্কা রাহানে নেমে আসবেন তিন নম্বরে। তিন থেকে সাতে অঙ্গকৃশ রঘুবংশী, রিঙ্কুং সিং, ক্যামেরন গ্রিন, রমনদীপ সিং। এর পরে থাকবেন ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডার রোভম্যান পাওয়েল, সুনীল নারিন, বৈভব অরোরা ও বরুণ চক্রবর্তী।
পাওয়েলের জায়গায় আইপিএলে অভিষেক হতে পারে জিম্বাবোয়ের 6 ফুট সাত ইঞ্চি উচ্চতার পেসার ব্লেসিং মুজারাবানির। ইমপ্যাক্ট সাব হিসেবে সে ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হতে পারে কার্তিক ত্যাগী, উমরান মালিক বা সেইফার্টকে। সবমিলিয়ে রবিবারের সন্ধ্যায় কেকেআর এবং মুম্বই হিসেব বদলের লড়াইয়ে নামবে।