তৃতীয়বার দেশের বাইরে আইপিএলের নিলাম, কোথায় হচ্ছে এবারের অকশন ?

তৃতীয়বার দেশের বাইরে আইপিএলের নিলাম, কোথায় হচ্ছে এবারের অকশন ?
দেশের মধ্যে দু'টি ভেন্যু নিয়ে আলোচনা হলেও শেষমেশ আইপিএলের মিনি নিলাম সম্ভবত আমিরশাহীর মাটিতে ৷
Published : November 12, 2025 at 11:06 AM IST
হায়দরাবাদ, 12 নভেম্বর: রিটেনশন ডেডলাইন যত এগিয়ে আসছে আগামী বছর আইপিএল নিয়ে পারদ চড়ছে একটু একটু করে ৷ তার আগে ট্রেড উইন্ডোতে ফ্র্য়াঞ্চাইজিগুলো তাঁদের খামতিপূরণের চেষ্টায় ৷ এরইমধ্যে কোটিপতি লিগের পরবর্তী নিলাম নিয়ে সামনে এল বড় খবর ৷ ডিসেম্বরে যে 2026 আইপিএলের মিনি অকশন হতে চলেছে, সে বিষয়ে ধারণা মোটামুটি ছিল ৷ কিন্তু কোথায় হবে সেই নিলাম ? সব ঠিক থাকলে টানা তৃতীয়বারের জন্য ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগের নিলাম অনুষ্ঠিত হতে চলেছে দেশের বাইরে ৷
2023 সালে হয়েছিল দুবাইয়ে ৷ এরপর গতবছর আইপিএলের মেগা অকশন পাড়ি দিয়েছিল সৌদি আরবের জেড্ডায় ৷ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না-হলেও যা পরিস্থিতি, তাতে চলতি বছর আরও একবার সংযুক্ত আমিরশাহীতে বসছে নিলামের আসর ৷ তবে দুবাই নয়, এবার আইপিএল নিলাম অনুষ্ঠিত হবে আবুধাবিতে ৷ এমনটাই সংবাদসংস্থা পিটিআই'য়ের রিপোর্ট ৷ বিসিসিআই'য়ের এক সূত্র এ ব্য়াপারে নিশ্চিত করেছে সংবাদসংস্থাকে ৷
মিনি নিলাম পর্ব অনুষ্ঠিত হতে পারে আগামী 15 অথবা 16 ডিসেম্বর ৷ এ ব্য়াপারে বোর্ডের সংশ্লিষ্ট সূত্র পিটিআই'কে বলেছে, "ভেন্যু হিসেবে আবুধাবিকে নিশ্চিত করা হয়েছে ৷" তবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার জন্য অনুরাগীদের আরও কিছু সময় অপেক্ষা করেই হবে ৷ প্রাথমিকভাবে 14 ডিসেম্বর নিলামের সম্ভাব্য তারিখ ধরা হয়েছিল ৷ ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর তরফে আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের ওই দিনটিকেই বেছে নেওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু পরবর্তীতে আলোচনার পর 15 অথবা 16 ডিসেম্বরকে ভাবা হয়েছে ৷ তবে চূড়ান্ত দিনক্ষণ আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হবে কর্তৃপক্ষের তরফে ৷
এমনকী মিনি নিলামের ভেন্যু হিসেবে মুম্বই অথবা বেঙ্গালুরুর নামও আলোচনায় ছিল ব্য়াপকভাবে ৷ তবে সবদিক পর্যালোচনা করে আবুধাবিকে বেছে নেওয়া হয়েছে ৷ এদিকে রিটেনশন ডেডলাইনের আগে ট্রেড উইন্ডোয় কিছু বড় নামের দলবদলের জল্পনা চলছে ৷ পাঁচবারের চ্য়াম্পিয়ন সিএসকে শিবির ছেড়ে পুরনো ফ্র্যাঞ্চাইজি রাজস্থান রয়্য়ালসে ফেরার সম্ভাবনা প্রবল রবীন্দ্র জাদেজার ৷ পরিবর্তে অবশ্য অধিনায়ক এবং পাওয়ার-হিটার সঞ্জু স্যামসনকে ছাড়ছে প্রথমবারের চ্য়াম্পিয়নরা ৷
সঞ্জুর সঙ্গে সোয়্যাপ ডিলের জন্য একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে কথা বলেছিল রয়্য়ালস ৷ দিল্লির সঙ্গে কথাবর্তা এগোলেও তা পাকেনি ৷ শেষমেশ চেন্নাইয়ের সঙ্গেই হয়তো সোয়্য়াপ ডিলের পথে হাঁটছে তাঁরা ৷ তবে স্রেফ সোয়্য়াপ ডিল নাকি জাড্ডুর সঙ্গে আরও এক ক্রিকেটারকে রাজস্থান সঞ্জুর বদলি হিসেবে চেন্নাই থেকে তুলে নেবে, সেদিকেও নজর থাকবে ৷ অন্যদিকে অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন সুন্দরেরও গুজরাত টাইটান্স ছেড়ে সুপার কিংসে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়েছে ৷