ইডেনে আজ নাইট-রয়্যালস দ্বৈরথ, ছন্দহীন কেকেআর'কে হাল্কা নিচ্ছে না গোলাপি শিবির

ইডেনে আজ নাইট-রয়্যালস দ্বৈরথ, ছন্দহীন কেকেআর'কে হাল্কা নিচ্ছে না গোলাপি শিবির
রবিবাসরীয় ডাবল হেডারে প্রথম ম্য়াচ ইডেনে ৷ প্রথম জয়ের লক্ষ্যে নামছে নাইট শিবির ৷ এদিকে বৈভবের ছন্দে ফেরা সময়ের অপেক্ষা বলছেন রয়্যালস কোচ ৷
Published : April 19, 2026 at 1:05 PM IST
কলকাতা, 19 এপ্রিল: সুপার সানডে'তে ইডেনে কি বাজবে 'করব-লড়ব-জিতব রে...' ! একথা বলার কারণ অবশ্যই কলকাতা নাইট রাইডার্স এখনও পর্যন্ত জয়হীন চলতি আইপিএলে ৷ ছ'টি ম্যাচ খেললেও একটিতেও জিততে পারেনি কেকেআর ৷ বৃষ্টি 'কাঁটা'য় ম্যাচ পরিতক্ত হওয়ার কারণে পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা এক পয়েন্ট পেয়েছে তারা ৷ ফলত রবিবার চলতি আইপিএলে প্রথম জয়ের খোঁজে বেগুনি শিবির। অন্যদিকে রাজস্থান রয়্যালস ফের জয়ের সরণিতে ফিরতে মরিয়া। ফলত রবিবার দুপুরে নাইট রাইডার্স বনাম রাজস্থান রয়্যালসের ক্রিকেটীয় দ্বৈরথে মরিয়া লড়াই দেখতে প্রস্তুত ইডেন।
গত তিনদিন ধরে কলকাতায় ঘাঁটি গেড়ে প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিল রাজস্থান রয়্যালস। দুপুরে ম্যাচ হওয়ায় কলকাতার গরমের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া, ইডেনের পিচের চরিত্র বোঝার বিষয়টি মাথায় রেখেই রবীন্দ্র জাদেজারা আগেভাগে কলকাতায় ঢুকে পড়েছিলেন। ইতিমধ্যে বরুণ চক্রবর্তী এবং সুনীল নারিনের স্পিনের রহস্য সমাধানে স্থানীয় নেট বোলারদের সাহায্য নিয়েছে রাজস্থান।
শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে এসে রাজস্থান রয়্যালসের কোচ কুমার সাঙ্গাকারা বলেন, "শেষ ম্যাচে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে আমরা 217 রান তাড়া করতে নেমে কিছুটা চাপে পড়েছিলাম। ওদের দুই তরুণ বোলার খুব ভালো বোলিং করে চমকে দিয়েছে। টি-20 ম্যাচে হঠাৎ উইকেট পড়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে ইতিবাচক দিক হল, পাঁচ উইকেট পড়ার পরও আমরা 160 পর্যন্ত গিয়েছি।" পরাজিত হয়েও ইতিবাচক দিক খুঁজে পাওয়ার কথা বলছেন রাজস্থান কোচ।
ডোনোভান ফেরেইরা ও রবীন্দ্র জাদেজার লড়াকু ইনিংসের প্রশংসা করেন সাঙ্গা ৷ মিডল-অর্ডারে রিয়ান পরাগ ফর্মে নেই। গত দু'দিন ধরে অনুশীলনে রিয়ান ব্যস্ত ছিলেন ছন্দ ফিরে পেতে। তিনি আশাবাদী। তবে আলোচনার কেন্দ্রে বৈভব সূর্যবংশী। 15 বছরের কিশোর ইতিমধ্যে ক্রিকেট দুনিয়ায় শোরগোল ফেলেছেন। দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেননি তার আগেই বৈভবকে নিয়ে মাতামাতি বেশ চমকপ্রদ। শেষ ম্যাচে হায়দরাবাদ সানরাইজার্সের বিরুদ্ধে প্রথম বলেই আউট হয়েছিলেন। বিধ্বংসী ইনিংস উপহার দেওয়া অভ্যাস করে ফেলা বৈভবের ব্যর্থতায় চমকে গিয়েছিলেন অনুরাগীরা ৷
নাইটদের বিরুদ্ধে দলের কম্বিনেশন নিয়ে খুব বেশি ভাবতে নারাজ রাজস্থান কোচ। তাঁর মতে, "প্রত্যেক খেলোয়াড়ের শক্তি ও দুর্বলতা আছে। নিজেদের শক্তিতে ভরসা রাখা জরুরি। টি-20 আকর্ষণই এই সঠিক কম্বিনেশন বেছে নেওয়া।"
প্রতিপক্ষ কেকেআরের খারাপ ফলাফল নতুন কথা নয়। ছয় ম্যাচে পাঁচ হার। বেকায়দায় থাকা প্রতিপক্ষ দেখে রাশ আলগা না-করার কথা বলছেন সাঙ্গাকারা। বরং কেকেআরকে নিয়ে সমীহর সুর। "ওরা শক্তিশালী দল। শুধু রেকর্ড দেখে বিচার করা যায় না। আমরা কোনও দলকে হালকাভাবে নিচ্ছি না ৷" বলছেন সাঙ্গাকারা। আইপিএলের মাঝপথে পরিশ্রম পরিকল্পনা সঠিক ভারসাম্য জরুরি বলছেন সাঙ্গাকারা। "ব্যাটিংয়ে আক্রমণাত্মক হতে হবে, কিন্তু বোলিংয়ে পরিকল্পনা মেনে চলা জরুরি। কখনও 'বোরিং' ক্রিকেট খেলাও দরকার।"
সবমিলিয়ে, ইডেনে রবিবাসরীয় লড়াইয়ে আত্মবিশ্বাসী রাজস্থান। কেকেআরকে তাদেরই মাঠে কঠিন অঙ্ক কষতে দিতে চান রবীন্দ্র জাদেজা, জোফ্রা আর্চাররা।