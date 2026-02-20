দায়িত্ব নিয়ে পাক অধিনায়কের ব্যান প্রত্যাহার নয়া ফেডারেশন প্রেসিডেন্টের

দায়িত্ব নিয়ে পাক অধিনায়কের ব্যান প্রত্যাহার নয়া ফেডারেশন প্রেসিডেন্টের
অধিনায়ককে ব্যান করার পরেই পাক হকি ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট পদে ইস্তফা দেন তারিক হুসেন বুগতি ৷
Published : February 20, 2026 at 6:02 PM IST
ইসলামাবাদ, 20 ফেব্রুয়ারি: এফআইএইচ প্রো-লিগের হোবার্ট লেগ খেলতে গিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় ফেডারেশনের চরম অপেশাদারিত্বের শিকার পাকিস্তান হকি দল ৷ আর তা নিয়ে সরব হওয়ায় দলের অধিনায়ক আম্মাদ শাকিল বাটের উপর দু'বছরের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন সেদেশের হকি ফেডারেশনের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট তারিক হুসেন বুগতি ৷ যা উসকে দিয়েছিল বিতর্ক ৷ শেষমেশ পাক হকি ঘিরে টালমাটাল অবস্থার মাঝে বুগতির জুতোয় পা গলিয়ে অধিনায়ক বাটের নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলেন অন্তর্বর্তী নয়া ফেডারেশন প্রেসিডেন্ট মহিউদ্দিন আহমেদ ওয়ানি ৷
শুক্রবার জাতীয় দলের অধিনায়কের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্য়াহার করে অন্তর্বর্তী ফেডারেশন প্রেসিডেন্ট ওয়ানি জানিয়েছেন, তাঁর মেয়াদকালে সমস্ত পদক্ষেপ নিয়ম মেনেই গৃহিত হবে এবং সেখানে স্বচ্ছতা থাকবে ৷ এমনকী সদ্য প্রাক্তন হওয়া ফেডারেশন প্রেসিডেন্ট অধিনায়কের উপর যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন, তা সাংবিধানিকভাবে বেআইনি বলেও দাবি করেছেন ওয়ানি ৷
পাকিস্তানের প্রথমসারির এক সংবাদমাধ্যম তাদের রিপোর্টে জানিয়েছে, নিষেধাজ্ঞা আরোপ হওয়ার পর আম্মাদ শাকিল বাটের সঙ্গে সাক্ষাত করেন পাক ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নকভিও ৷ এমনকী তাঁর উপর কোনওরকম নিষেধাজ্ঞা যে আরোপ হবে না এবং অস্ট্রেলিয়া থেকে সদ্য ফেরা দলই যে বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ার খেলতে দিনকয়েক বাদে মিশর উড়ে যাবে; সে ব্যাপারেও নকভি অভয় দিয়েছেন বলে দাবি করেন বাট ৷
এদিকে আম্মাদ বাটকে দু'বছরের জন্য ব্যান করলেও ফেডারেশনের কাজকর্মে অসঙ্গতির অভিযোগে চাপে ছিলেন পাকিস্তান হকি ফেডারেশনের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট তারিক হুসেন বুগতি ৷ তাছাড়া হোবার্ট লেগেও চার ম্য়াচের সবক'টি হেরে দেশে ফিরেছে দেশের হকি দল ৷ তাই বাটের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের অনতিপরেই বৃহস্পতিবার দেশের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের কাছে ইস্তফাপত্র জমা দেন তারিক হুসেন বুগতি ৷ যা গ্রহণ করে নেন পাক প্রধানমন্ত্রী ৷ পরিবর্তে মহিউদ্দিন আহমেদ ওয়ানিকে ফেডারেশনের অ্য়াড-হক প্রেসিডেন্ট পদে নিয়োগ করেন শেহবাজ শরিফ ৷
Here are the latest standings after an intense week of #Hockey action at the #FIHProLeague— International Hockey Federation (@FIH_Hockey) February 16, 2026
What was your best moment from the previous week? pic.twitter.com/odzdfINadR
- কেন বাটকে ব্যান করা হয়েছিল ?
সম্প্রতি এফআইএইচ প্রো-লিগের হোবার্ট লেগ খেলে দেশে ফিরেছে পাকিস্তানের সিনিয়র হকি দল ৷ দু'টি লেগ মিলিয়ে নেদারল্যান্ডস, আর্জেন্তিনা, অস্ট্রেলিয়া ও জার্মানির বিরুদ্ধে আট ম্য়াচের সবক'টিই হেরে ফিরেছে তারা ৷ লিগ টেবলে ন'য়ে পাক হকি দল ৷ এরপর থেকেই ফেডারেশনের কাজকর্ম আতস কাচের তলায় ৷
হোবার্টে পৌঁছে যথাসময়ে হোটেল রুম বুকিং না-হওয়ায় পাক প্লেয়ারদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় ঘুরতে হয় বলে অভিযোগ সামনে এসেছিল ৷ পরবর্তীতে ভিডিয়োবার্তায় অবশ্য সেই অভিযোগ নাকচ করেন পাক অধিনায়ক ৷ তবে নিয়মের বিরুদ্ধে হেঁটে ফেডারেশন প্লেয়ারদের দৈনিক খরচের পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছে বলে মারাত্মক অভিযোগ সামনে এনেছিলেন বাট ৷ আর ফেডারেশনের বিরুদ্ধে নানা ইস্যুতে মুখ খোলার কারণেই ব্যান হতে হয়েছিল পাক অধিনায়ককে ৷